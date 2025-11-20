Šel s nožem vyloupit benzinku, žena na něj zaútočila mopem. Opilec radši utekl

Nepříliš povedené loupežné přepadení se odehrálo minulý čtvrtek kolem deváté hodiny večer. Podle policie přišel opilý muž do prostor čerpací stanice a s otevíracím nožem v ruce začal agresivně požadovat hotovost po obsluze, která zrovna vytírala podlahu.
Žena vyhodnotila, že nejlepší obranou bude útok, proti opilci tak provedla výpad úklidovým mopem, jenž právě držela v ruce. Její reakce vylekala agresora natolik, že se otočil a dal na útěk. Nikdo naštěstí nepřišel k újmě.
Po nahlášení pokusu o loupež zamířily na místo policejní hlídky a začaly po muži pátrat.
"Na základě zjištěných informací a jejich výborné místní znalosti policisté natipovali podezřelého. V krátké době muže vypátrali na ulici v okrajové části města," popsal Milan Špaček, vedoucí místního oddělení obecné kriminality.
Opilec měl u sebe zavírací nůž, který vydal policistům. Ti poté provedli u podezřelého muže dechovou zkoušku, při které mu naměřili hodnotu 1,51 promile alkoholu. Pachatel skončil na protialkoholní záchytné stanici a po vystřízlivění směřoval na třebíčské policejní oddělení.
Vězení mu není cizí
Na základě shromážděných důkazů pak policejní komisař zahájil trestní stíhání zadrženého agresora. "Sedmatřicetiletý muž byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže," dodal Špaček.
Obviněný muž byl navíc v minulosti soudně trestaný a vězení mu není cizí. Na obviněného muže byl též vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody za jinou trestnou činnost majetkového charakteru.
"Po provedení nezbytných úkonů ho tak policisté odvezli rovnou do věznice. Za trestný čin loupeže lze uložit trest odnětí svobody až na deset let. Případ kriminalisté dále vyšetřují," poznamenala ve čtvrtek Jana Kroutilová, mluvčí policistů z kraje Vysočina.