Počet nakažených je vyšší než před rokem. Další vlna nás ale nečeká, tvrdí experti

Začátek loňského září byl významným předělem v počtu nakažených. Po poklidném létu jejich počty rychle vzrostly, během několika dní vystoupaly až na několik tisíc nových případů za den a stát v reakci na to přijal řadu protiepidemických opatření. Čísla významně narostla i toto úterý, dokonce jsou vyšší než ve stejný den loni. Experti však i přesto další vlnu epidemie neočekávají.

Přesně před rokem bylo Česko na začátku velkého zrychlení epidemie. V pondělí 7. září hygienici potvrdili 561 nových případů koronaviru, hned druhý den se čísla vůbec poprvé dostala přes tisícovku. Epidemii se tehdy za cenu velmi přísných protiepidemických opatření podařilo zpomalit až na začátku listopadu, kdy přibývalo denně i 15 tisíc nových případů.

Výrazný nárůst počtu nových případů Česko zaznamenalo i toto úterý, kdy hygienici odhalili 588 nakažených, což je o 27 více než před rokem ve stejné datum. Ještě před týdnem to přitom bylo o zhruba 300 méně.

Podle odborníků i přesto další podzimní vlna epidemie podobná té loňské nehrozí. "To, že narůstají počty, ještě neznamená, že to bude nová zásadní vlna. Hospitalizací je rozhodně méně," řekl epidemiolog a předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.

Vyšší počet nakažených neznamená hrozbu další vlny nákazy ani podle imunologa Václava Hořejšího z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd. "Počet případů může být vysoký, ale počet vážných případů, hospitalizací a úmrtí je mnohem nižší, než byl vloni," vysvětlil Hořejší.

Zatímco před rokem bylo ve stejný den hospitalizováno 256 lidí, nyní jich je pouze 89. Podle odhadů Ústavu zdravotnických informací a statistiky by ale v druhé polovině září mohlo být hospitalizováno i více než 500 pacientů s covidem-19, což je však několikanásobně méně než v polovině března, kdy byla situace v Česku nejhorší. Tehdy v nemocnicích leželo s covidem takřka 10 tisíc lidí.

Nárůst počtu případů však přesto ukazuje na zrychlení šíření viru. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) deníku Aktuálně.cz řekl, že to není pozitivní zpráva, ačkoliv něco podobného očekával. Souhlasí však s Chlíbkem i Hořejším, že kromě počtu nových případů je důležité sledovat především stav v nemocnicích. V případě, že by se tam začala situace komplikovat, přijal by stát přísnější protiepidemická opatření. "Pokud jde o konkrétní kroky, tak se držíme schválených scénářů, které nepočítají s plošnými zákazy," řekl ministr.

Mezitím reprodukční číslo dosahuje za poslední týden hodnoty 1,48, což představuje výrazné varování. Aktuálně v Česku přibude za týden 20,5 nakaženého na 100 tisíc obyvatel, přičemž největší část z nich tvoří mladí. Vůbec nejvíce zasaženou skupinou jsou nyní šestnácti- až osmnáctiletí, následovaní kategorií dětí ve věku 12 až 15 let. V obou skupinách přibývá týdně zhruba 50 nových případů na 100 tisíc obyvatel.

Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška je nyní třeba pro zbrzdění epidemie zvýšit proočkovanost mladých lidí tak, aby dosahovala podobných hodnot jako u ostatních věkových skupin. Zatímco u nejmladších dospělých se pohybuje okolo 50 procent, a u dětí do 17 let dokonce jen okolo 12 procent, u nejstarší populace přesahuje i 80 procent. "Pokud nakažené dítě nakazí rodiče, tak se zase rozjede spirála, která není příjemná a nikdo z nás ji nechce," upozornil.

Očkování přitom v boji s epidemií výrazně pomáhá. Aktuálně čísla ukazují, že i v Česku se koronavirus šíří hlavně mezi nenaočkovanou populací. Z 588 úterních případů nákazy jde v 487 případech o nenaočkované lidi. Třináct lidí se nakazilo koronavirem po první dávce a 88 lidí po druhé dávce.

Podle Chlíbka mají ale naočkovaní lidé, když se koronavirem i navzdory vakcíně nakazí, výrazně mírnější průběh nemoci. "Je třeba začít omezovat cirkulaci viru v populaci. Ovlivňovat i mírné průběhy, protože pokud virus bude cirkulovat ve stejné síle, může se stát, že dostihne nějakého neočkovaného seniora nebo toho se slabým imunitním systémem, který nemá tak dokonalou ochranu po očkování," dodal Chlíbek.

K další vlně pandemie či přeplněných nemocnic by podle Chlíbka nemělo dojít, i když není na sto procent naočkována nejzranitelnější skupina seniorů. Té doporučuje přeočkování třetí dávkou, které startuje 20. září. "Situace je taková, že ačkoli se neobáváme ohrožení zdravotnictví, je důležité, aby se lidi chránili očkováním," dodává Hořejší.

Koronavirus se v posledním týdnu nejvíce šíří v Karlovarském kraji, kde je 38,5 nového případu týdně na 100 tisíc obyvatel, a v Praze, kde je počet nových případů na hodnotě 35,9 na 100 tisíc obyvatel. Zvýšený počet nových případů epidemiologové registrují ale i v Jihočeském a Jihomoravském kraji.