Konec barevných popelnic. Zůstanou jen dva druhy, odpad roztřídí stroj, chce ministr

Z českých měst a obcí by měly zmizet barevné kontejnery na plast, papír nebo kovy. Podle plánů ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL zůstanou do budoucna jen dva typy popelnic. Jeden na směsný odpad, druhý na vše, co jde recyklovat. Podmínkou bude, aby v oblasti fungovala dotřiďovací linka. Ta je zatím jen v Brně, další dvě se staví v Ostravě a Praze.

Žlutá, modrá, oranžová i další typy popelnic na tříděný odpad se staly pevnou součástí českých měst a vesnic. Budoucnost je ale o poznání méně barevná. Ačkoli kontejnerů dosud spíše přibývalo - v posledních letech se přidal třeba kontejner na oleje nebo nápojové kartony -, ministerstvo životního prostředí počítá s tím, že jejich typů bude méně.

Souvisí to s předpokládaným rozvojem optických dotřiďovacích linek. "Samy dokážou roztřídit obsah kontejneru na papír, plast, kov nebo textil. Nedává proto smysl mít mnoho typů popelnic," řekl Aktuálně.cz lidovecký ministr životního prostředí Petr Hladík. První taková linka už funguje v Brně, v září ji spustí Ostrava, další se staví v Praze.

Provoz barevných kontejnerů zajišťuje podnik Eko-kom, který funguje jako nezisková společnost a provozuje více než 400 tisíc popelnic.

Nové linky mají městům a obcím výrazně zjednodušit sběr odpadu. Papír, plast nebo kov budou moci lidé házet do jednoho druhu popelnice. Dlouhý seznam se tak zúží na dva - jeden na separovaný, druhý na směsný odpad.

Ministr by se tím chtěl zbavit jevu, kterému přezdívá popelnicový smog. "Kontejnery nám dnes berou řadu veřejných prostranství, kde by mohla být zeleň nebo dětské hřiště. Dnes tam máme černou, žlutou, modrou popelnici, kontejner na textil, sklo a kov. To vše budeme schopni dát do dvou. Výrazně se zefektivní svoz a popelnic bude moct být méně," uvedl Hladík.

Snadnější nakládání s odpadem by mělo obcím ušetřit peníze na vyvážení popelnic. "Než posílat popelářský vůz jednou pro plast, jednou pro papír, jednou pro sklo, odveze se všechno najednou," představil ministr.

Hladík také doufá, že novinka podnítí stavbu dalších třídicích linek. "Když se podívám na Polsko, na Slovensko, takovýchto zařízení je u nich mnohem víc než v Česku," upozornil. Už dříve ministr uvedl, že by byl rád, kdyby takových linek byly v Česku alespoň dvě desítky.

Na otázku, kdy by mohly barevné popelnice z ulic začít mizet, ale odpověď nedal. Popsanou změnu chce vláda prosadit společně s dříve oznámeným přechodem na zálohový systém PET lahví a plechovek. Novela odpadového zákona by mohla být platná v příštím roce, o případné výměně popelnic si pak rozhodnou sama města a obce. O barvě nové "superpopelnice" se bude teprve jednat.

Funguje to dobře, ukazují pokusy v Brně a Ostravě

V Brně už nový systém alespoň částečně funguje, a to od loňského září. "Do žluté popelnice se tady společně s plastem sbírají i nápojové kartony, plechovky a konzervy. Pak se to separuje na dotřiďovací lince. V tuto chvíli je systém ověřený a funguje velmi dobře," uvedl mluvčí města Filip Poňuchálek. Pokud změna zákona projde, Brno se bude zabývat rozšířením systému, dodal.

Úspěšný zkušební projekt má za sebou i Ostrava. Společný sběr plastu, papíru i nápojových a kovových obalů do jednoho kontejneru už si zkusili obyvatelé městské části Bartovice.

"Množství směsného komunálního odpadu ve sledované oblasti se snížilo o zhruba třicet procent, množství využitelných odpadů v jednotlivých komoditách stouplo o třicet až padesát procent," uvedl náměstek primátora a starosta Bartovic Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu). Dodal, že zástupci Ostravy s ministerstvem o změně komunikují a plně ji podporují.

