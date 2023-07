Úsporný balíček je útok na lidi, řekl ve sněmovně Babiš. Stanjura věří, že projde

14:25

Konsolidační balíček označil předseda ANO Andrej Babiš za zbytečný nesmysl, který nic nepřinese a jen zvýší daně. "To, co je předloženo, je jenom útok na lidi," prohlásil. S ohledem na to, že vládní činitelé označují soubor opatření ke konsolidaci veřejných financí za ozdravný, Babiš podotkl, že nejvíce ozdravné by bylo, kdyby vláda odešla. Není podle něho schopná řídit zemi a "udělat lidem lepší život".