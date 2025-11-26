Domácí

Sněžení neustává. Zítra ho vystřídá nebezpečný jev, bude platit pro polovinu Česka

před 3 hodinami
Mrazivé zimní počasí dále komplikuje život na celém území republiky. Většina silnic je sice sjízdná, nehod ale kvůli sněhu přibývá. Sněžit bude podle předpovědi počasí na většině území Česka i ve středu. Ve čtvrtek meteorologové varují před ledovkou. Do konce pracovního týdne se obloha vyjasní, ale dorazí i noční mrazy.
Doprava na silnici první třídy číslo 46 v okolí Moravského Berouna, 26. listopadu 2025, Olomoucko. 
Doprava na silnici první třídy číslo 46 v okolí Moravského Berouna, 26. listopadu 2025, Olomoucko.

Sněhová nadílka bude ve středu pokračovat až do večera. A to nejenom na horách, ale i v nížinách. V noci by mělo sněžení i déšť ustat. Teploty se přes den budou pohybovat lehce nad nulou. Na horách pak kolem -3 °C. 

Ve čtvrtek varují meteorologové před náledím. Výstraha platí pro celé území Čech včetně hlavního města Prahy. Největší ledovka hrozí na západě republiky.

Sněžit by mělo převážně jenom na horách, a to hlavně v Beskydech a v Jizerských horách. Právě pro tyto regiony vydali meteorologové kvůli sněhu na čtvrteční ráno výstrahu. 

Ve čtvrtek by se měla během dopoledne na většině míst obloha postupně vyjasňovat. Mraky tak ustoupí sluníčku, které s sebou přinese o něco vyšší denní teploty. V noci ale zase klesnou hluboko pod nulu. Meteorologové tak varují před mrznoucí mlhou a deštěm, a to hlavně na západě republiky.

Výhled do Vánoc

Český hydrometeorologický ústav už začátkem týdne předestřel, jak se bude počasí vyvíjet v dlouhodobějším horizontu. Byť takový výhled nelze považovat za přesnou předpověď.

