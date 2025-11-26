Sněhová nadílka bude ve středu pokračovat až do večera. A to nejenom na horách, ale i v nížinách. V noci by mělo sněžení i déšť ustat. Teploty se přes den budou pohybovat lehce nad nulou. Na horách pak kolem -3 °C.
Ve čtvrtek varují meteorologové před náledím. Výstraha platí pro celé území Čech včetně hlavního města Prahy. Největší ledovka hrozí na západě republiky.
Sněžit by mělo převážně jenom na horách, a to hlavně v Beskydech a v Jizerských horách. Právě pro tyto regiony vydali meteorologové kvůli sněhu na čtvrteční ráno výstrahu.
⚠️ Vydána výstraha na novou sněhovou pokrývku— Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) November 26, 2025
👉 Tato výstraha zmenšuje územní platnost varování před novou sněhovou pokrývkou a přidává výstrahu před náledím.
❄ Během dnešního dne (26. 11.) očekáváme na většině území občasné sněžení, lokálně trvalejší s tvorbou nové sněhové… pic.twitter.com/llcdljEB4U
Ve čtvrtek by se měla během dopoledne na většině míst obloha postupně vyjasňovat. Mraky tak ustoupí sluníčku, které s sebou přinese o něco vyšší denní teploty. V noci ale zase klesnou hluboko pod nulu. Meteorologové tak varují před mrznoucí mlhou a deštěm, a to hlavně na západě republiky.
Výhled do Vánoc
Český hydrometeorologický ústav už začátkem týdne předestřel, jak se bude počasí vyvíjet v dlouhodobějším horizontu. Byť takový výhled nelze považovat za přesnou předpověď.
V dalších týdnech se podle nich lehce oteplí, noční mrazy už by neměly být tak silné jako v tomto týdnu.
Experti z ČHMÚ předpovídají, že do Vánoc se budou denní teploty držet okolo čtyř stupňů. Sněžit a pršet by pak během adventu mělo mnohem méně než tento týden, hlásí dlouhodobá předpověď .