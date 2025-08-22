Zuřivost na německé dálnici. Vybržděný kamioňák hrnul modrý Seat až do Lucemburska

Německý řidič Seatu a 35letý Francouz za volantem kamionu jsou hlavními aktéry události, která vyniká svou brutální bezohledností. Oba muži se potkali minulý týden na dálnici A64 mezi pohraničním městem Trevír a lucemburskou státní hranicí.
Jak uvádí policejní zpráva, vše se odehrálo v místě zúžení, kde právě probíhají stavební práce. Pravý jízdní pruh tu náhle končí, a kamion se proto pokoušel přejet do pruhu vlevo, kde právě projížděl 55letý řidič modrého Seatu Ibiza. Podle policie při tomto manévru došlo mezi oběma muži k nedorozumění, přesto se kamion za osobní auto dokázal bezpečně zařadit.
Po projetí zúženého úseku se kamion vrátil do pravého jízdního pruhu, přičemž Seat pokračoval v jízdě sníženou rychlostí vlevo. Po chvíli však Ibiza nákladní vůz s návěsem přece jen předjela, zařadila se těsně před něj a prudce zpomalila. Kamion už nestihl zastavit a do Ibizy najel.
Náraz způsobil, že se osobní auto otočilo ke kamionu levým bokem. Tím celá akce, jak vystřižená z akčních filmů, teprve začala.
Místo toho, aby kamion okamžitě zastavil, jeho šofér nerušeně pokračoval v jízdě. Menší auto s řidičem, který se v tu chvíli nacházel jen pár centimetrů od nárazníku kamionu, před sebou hrnul dalšího půldruhého kilometru. Tímto způsobem oba vozy překonaly i německo-lucemburskou hranici a zastavily až poblíž sjezdu u odpočívadla Wasserbillig. Na místo dorazila lucemburská policie i dálniční hlídka z Německa, která oběma mužům okamžitě zabavila řidičský průkaz.
Při spektakulárně vyhlížející nehodě se naštěstí nikomu nic nestalo, policie v Trevíru však událost stále vyšetřuje a žádá o pomoc případné svědky.