V Beskydech se převrátil autobus se studenty, zraněných jsou desítky

Podle zjištění ČTK šlo o ostravské studenty, kteří jeli do Beskyd na adaptační pobyt.
Velkou část zraněných transportovali záchranáři podle Gaje do Nemocnice ve Frýdku-Místku, další odvezli do nemocnice v Novém Jičíně a Fakultní nemocnice Ostrava.
Všechny složky IZS právě zasahují ve Starých Hamrech na Frýdecko-Místecku u havárie autobusu, který převážel studenty. Na místě jsou zraněné osoby, kterým poskytujeme pomoc. Zjišťujeme další informace a okolnosti události. #policiemsk pic.twitter.com/akNDOZ8J3K— Policie ČR (@PolicieCZ) September 8, 2025
Mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Petra Petlachová před 14:00 řekla, že do nemocnice záchranáři přivezli šest lidí, z nich jeden je hospitalizovaný. Mluvčí novojičínské nemocnice Radka Miloševská řekla, že tři nezletilí pacienti jsou ošetřeni ambulantně a je možné, že po ošetření budou propuštěni domů.
Nehoda se stala okolo 9:30. "Dle předběžně zjištěných informací měl řidič autobusu jedoucí směrem ke skiparku z dosud nejištěných příčin vyjet mimo komunikaci, kde narazil do sloupu elektrického vedení a poté se autobus převrátil na pravý bok," uvedla policejní mluvčí Kateřina Kubzová. Dechová zkouška u řidiče autobusu byla negativní. Jednou z možných příčin nehody mohla být podle Kubzové také technická závada na autobusu, který budou zkoumat odborníci.
"Frýdecko-Místečtí kriminalisté zahájí ve věci úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti a ve spolupráci s dopravními policisty na případu i nadále pracují," uvedla policie.
"Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému včetně policejních interventů, kteří poskytují nezbytnou psychologickou pomoc studentům a jejich rodičům," doplnila mluvčí. Zranění byli transportováni nejen sanitkami, ale také s pomocí hasičů a Horské služby. Silnice, kde se nehoda stala, byla uzavřena.
Nehoda se stala u SkiParku Gruň. Jeho výkonný ředitel Kemal Rušitovič ČTK řekl, že autobusem jeli studenti z ostravské střední školy, kteří cestovali na adaptační pobyt. "Na místě jsou pro poskytnutí posttraumatické péče přítomni také členové posttraumatických týmů," uvedla Langerová. Doplnila, že k nehodě byla vyslána také rekognoskační skupina Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR z Hlučína na Opavsku. "Měla by provést vyproštění a převoz autobusu," upřesnila mluvčí hasičů.