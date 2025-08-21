Auto

Není to jen skrytá reklama? Formule na české dálnici vyvolává řadu bizarních teorií

Redakce Redakce
před 1 hodinou
Formule na dálnici D4 vyvolala v posledních dnech velké množství pozornosti. Není to poprvé, co se monopost připomínající formuli 1 proháněl po Česku, teď si k tomu ale dokonce střihl dokonce improvizovaný pit stop na benzince. Celá akce samozřejmě vyvolala spoustu reakcí na sociálních sítích, některé i poněkud konspirační.
Formule se proháněla na dálnici D4 | Video: YT/TrackZone

Červený monopost na dálnici D4 u Příbrami a několik doprovodných supersportů už třetí den nepřestává udivovat celou republiku. Šíří se videa, která zjevně sami majitelé pustili na YouTube, fotky i různé reakce a teorie hlavně na sociálních sítích.

Na facebookové stránce Krimi ČR například nasbíral příspěvek o formuli přes šest tisíc reakcí a dva tisíce komentářů. A ty rozhodně nebyly jen negativní. "A nějaká formule nikoho nezabije. Jsem ráda, že ji nemůžete chytnout, takový pro vás Fantomas a lidé tomu fandí. Někdy ta šikana je fakt děsná," napsala mimo jiné ve svém komentáři jedna z uživatelek.

Napříč sítěmi se opakují výzvy, proč se policie nevěnuje jiným spíše politicky motivovaným kauzám, taktéž se opakují slova o policejní "buzeraci". "I ta formule je lépe zkonstruovaná než osobní automobily a brzdí to mnohem lépe než ty osobáky, co si budeme… A nikoho neohrozil ani neomezil. A to přece jsou základní pravidla silničního provozu," dodává další z komentujících.

Totožnost pilota a i důvod, proč s formulí vyjel do provozu, nedává spát nejen policii, ale i běžným řidičům. A to tak vyvolává různé teorie o tom, že je to třeba celé velká reklamní kampaň. Už jen proto, že formule má na sobě - jako reálný závodní vůz - sponzorské polepy, navíc je součástí zveřejněného záznamu i stylizovaný pit stop na čerpací stanici Shell:

"Proč mi něco napovídá, že dnešní formule na D4 má něco společného s reklamou? Třeba se značkou Shell? Pochopitelně na pumpě si toho ani nevšimli…" diví se proto u fotky červeného monopostu jeden z uživatelů sociální sítě Facebook. A není sám, podobné "řečnické" otázky se objevují ve více příspěvcích.

Shell se však od celé aktivity distancuje a neschvaluje ji. "Shell nemá žádné spojení s aktivitou formule na dálnici D4. Jedná se o nezávislou aktivitu třetí strany, se kterou naše společnost nemá nic společného," říká důrazně ředitelka korporátní komunikace Shell Jana Voštinárová.

"Jako společnost se dlouhodobě zasazujeme za bezpečné chování na silnicích a vždy podporujeme dodržování dopravních předpisů. Jakékoli aktivity, které mohou ohrozit bezpečnost účastníků silničního provozu, jsou v rozporu s našimi hodnotami," dodává.

Web Autosalon.tv pak přinesl reakci jednoho z účastníků vyjížďky, který se vrací i k oné zastávce v boxech: "Dokonce jsem byl ten, kdo na čerpací stanici tankoval tu formuli, ale bylo to jenom jako. Udělat pit stop byl nápad na poslední chvíli, hodili na mě overal, ale byl mi malý," cituje ho web televizního magazínu.

Není to každopádně poprvé, co se na české dálnici objevil závodní monopost. Nejde přitom o formuli 1, tak se někteří chybně domnívají, ale Dallaru pro juniorskou sérii GP2. Ta je jakýmsi předstupněm do formule 1. Majitelé ale formuli náležitě vylepšili a upravili tak, že připomíná Ferrari Kimiho Räikkönena. Na něj odkazuje i použité číslo 7.

Po českých dálnicích se vizuálně podobný monopost proháněl už v letech 2019 a 2023, nicméně řidiče se ani tehdy nepovedlo kvůli přilbě identifikovat, třebaže ho policie vypátrala. Nelze proto ani s jistotou říct, že se jedná o stejnou formuli.

Policie je na informace skoupá a k celé akci zatím vydala jen stručné prohlášení, že řeší, kdo za volantem neschváleného vozidla seděl.

"Policisté budou nyní prověřovat řidiče doprovodných vozidel formule, u nichž jsou čitelné registrační značky. Dále budou vytěžovat průjezdové kamery a současně s tím bychom chtěli požádat řidiče vozidel, kteří viděli jízdu formule a mají záznam z palubní kamery, aby jej poskytli policistům," uvedla mluvčí středočeských policistů Vlasta Suchánková.

"Součástí prověřování bude zadokumentování přestupkového jednání řidiče formule, například technická stav vozidla, kdy provozoval vozidlo, které nebylo schváleno k jízdě na pozemních komunikacích, dále pojištění odpovědnosti za možnou škodu způsobenou tímto vozidlem, absence dálniční známky a v neposlední řadě rychlá jízda," dodala.

Redakce se snažila od policie získat více informací, ta nicméně do vydání článku na otázky nereagovala.

 
