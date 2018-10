Bordel, chaos, experiment. Jak vznikalo kontroverzní heslo ODS pořádek proti anarchii

Za kontroverzní kampaní ODS s názvem "pořádek proti anarchii" nestojí vedení strany, ale její přední členové v hlavním městě. Právě v Praze vznikla kampaň, která vyvolala mnoho reakcí například kvůli použití fotky spícího muže v tramvaji nebo videa se znavenou ležící dívkou. "Měli jsme slovo pořádek a hledali jsme druhé slovo proti němu. Vím, že padala slova jako experiment, chaos a jiná," sdělil předseda pražské ODS Tomáš Portlík redakci Aktuálně.cz, která zjišťovala pozadí této kampaně, kterou nejvíce sdílí místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija.

Praha - Sedící cestující, který spí v tramvaji. Aktivisté na střeše vybydleného domu. Dívka poškozující volební plakáty. Nebo naopak dívka válející se na bahnité zemi. To vše doplněné heslem "pořádek proti anarchii" s logem ODS.

Právě tato část předvolební kampaně ODS v Praze vyvolala před pátečními a sobotními volbami podle reakcí na sociálních sítích největší odezvu. Mnoho komentářů ovšem bylo kritických, ozývali se i lidé, kteří tvrdili, že se po této kampani rozhodli ustoupit od původního plánu volit ODS. Redakce Aktuálně.cz proto zjišťovala, kdo za touto kampaní stojí a proč dotyčný zvolil právě takovou podobu.

Pokud jde o samotné vedení ODS na čele s Petrem Fialou, ten podle všeho nemá s kampaní nic společného. Na dotaz Aktuálně.cz nechtěl kampaň ani příliš komentovat, odkázal na to, že o podobě kampaně rozhodují jednotlivé regiony.

"Neudělám tu chybu, že bych komentoval jednotlivé kampaně, za které jsou odpovědné naše organizace. Nejsem vychovatel ani estetický poradce, žádná z kampaní, které jsem viděl, nepřekračuje nějaké hranice. Je vždycky na posouzení kolegů, jak chtějí oslovovat voliče ve svém městě, ve své obci. Takže takovou chybu, abych posuzoval například kampaň kolegů v Praze, neudělám. Nemám k tomu co více říci. Volební výsledek ukáže, nakolik ty kampaně byly zvoleny dobře a nakolik ne," prohlásil Fiala.

Na doplňující dotaz, jestli taková reakce neznamená jeho určitý odstup od kampaně v Praze, odpověděl, že určitě ne. "Opravdu, moje úloha je politického lídra. Já sleduji politický cíl, kterým je být politická alternativa a co nejvíce uspět. A ne, abych tady dělal estetického poradce a posuzoval, jestli je to hezčí, nebo méně hezké."

Jestliže ale sám předseda odkazuje na to, že kampaně si dělaly samy regiony, kdo konkrétně to byl v Praze?

Hledali jsme správné slovo, vybrali jsme anarchii

Lídrem kandidátky v hlavním městě je lékař a poslanec Bohuslav Svoboda. Ten sice kampaň pořádek proti anarchii slovně podpořil, ale podle všeho s ní nemá nic společného. "Zeptejte se se těch, kteří tuto kampaň dělali," odkázal na jiné, ale hned dodal, že to neznamená jeho distanc od této kampaně.

"Slovy pořádek proti anarchii chceme říci jediné: že já i celá ODS představujeme pro Prahu pořádek. Když nás budou lidé volit, dočkají se toho, že věci budeme dělat co nejlépe a včas," řekl.

Dvojkou kandidátky a zároveň i místopředsedkyní celé ODS je Alexandra Udženija, která vystupuje v kampani razantněji než Svoboda a podle některých zdrojů z ODS právě ona měla velký podíl na vzniku zmiňované kampaně i použití videoukázek a fotek. K tomu všemu právě ona tuto kampaň hodně sdílela na svém Facebooku, víc než kdokoliv další z čelných kandidátů pražské ODS. Pro zajímavost, na Facebooku lídra Svobody jsou minimálně, stejně jako na sociálních sítích předsedy pražské ODS Tomáše Portlíka.

Když redakce Udženiju kontaktovala s prosbou o krátký telefonický rozhovor na toto téma, odpověděla, že na telefon ani osobní setkání nemá čas, protože se plně věnuje předvolební kampani. Požádala ale o otázky mailem, na které písemně rychle odpověděla - často ale velmi stručně, třeba jen jednou větou.

Na dotaz, kdo konkrétně je autorem kampaně a jak nápad vznikl, zareagovala jednou větou. "Náš volební štáb hledal antonymum ke slovu pořádek a synonymum ke slovu bordel, a tak jsme použili anarchii," napsala a potvrdila, že kampaň skutečně dělal pražský volební štáb v čele s předsedou Portlíkem. Na tuto odpověď odkázala i při otázce, zda za kampaní nestojí ona sama.

Na otázku, kdo přišel s tím, že ODS využije například video s patrně zfetovanou dívkou nebo třeba spícím cestujícím, místopředsedkyně ODS sdělila, že šlo o nadsázku. Ke stovkám reakcí na tuto kampaň i videa a fotky napsala, že když něco vyvolá debaty, tak je jedině ráda. "Já se jen dívám, kdo ty výtky má, a někdy se u toho hodně bavím," sdělila.

Velmi stroze a ne zcela konkrétně zareagovala také na otázku, proč zrovna ona sdílí onu nejvíce propíranou i kritizovanou část kampaně, zatímco její kolegové minimálně. "My v žádném případě nediktujeme našim kandidátům a členům, co mají sdílet," podotkla.

ODS, nebo Piráty? To je jako volit mezi KDU-ČSL a komunisty

Zástupci ODS přitom svorně odmítají, že by se touto kampaní trefovali do Pirátské strany a chtěli na její úkor získat voliče. Faktem ale je, že před několika dny právě Alexandra Udženija popisovala na Facebooku, jak ji šokovalo setkání s jedním známým, který jí řekl, že bude volit pravicové strany.

"Zajásala jsem. A že se rozhoduje mezi ODS a Piráty. To už jsem zajásala podstatně méně a nevěřícně na něj koukala. Normální pravicový volič je schopen uvažovat o volbě tvrdě socialistické antisystémové strany a nepřijde mu to divné," postěžovala si.

Na otázku Aktuálně.cz, jestli si právě po tomto setkání neřekla, že je třeba více vysvětloval voličům rozdíl mezi ODS a Piráty, zareagovala kladně. "Ano, byla jsem tím překvapená. Protože když vám někdo řekne, že je pravicový a že volil ODS a teď bude volit Piráty, tak mi to nedává smysl. Piráti rozhodně nejsou pravicoví. To je stejné, jako by řekl, že volil KDU-ČSL a teď bude volit komunisty," napsala redakci dvojka kandidátky ODS v Praze.

Šéf pražské ODS Tomáš Portlík potvrdil slova místopředsedkyně Udženije v tom, že celou kampaň, včetně nejvíce diskutovaného "pořádku proti anarchii", vymýšlel on a další členové ODS v metropoli. Podle něj je ale obtížné říci, kdo konkrétně přišel se spojením "pořádek proti anarchii"

"Přiznám se, že to nevím. Ale určitě to vzniklo na našem volebním štábu v rámci nějaké debaty. Měli jsme slovo pořádek a hledali jsme druhé slovo proti němu. Vím, že padala slova jako experiment, chaos a jiná. Nakonec jsme se shodli na slově anarchie, ale kdo ho vyslovil první, nevím," vzpomíná šéf ODS v Praze. Nebyla to ale zrovna Alexandra Udženija? "Jsem si skoro jistý, že s konkrétním pojmem pořádek proti anarchii ona nepřišla," povídal.

Když měl Portlík vysvětlit, v čem on vidí anarchii, na kterou jeho strana upozorňuje, tvrdil, že nejde o anarchii v pravém slova smyslu. Šlo by použít i jiná slova, která by situaci vystihovala. "Myslím, že to je hlavně nezodpovědnost a nefunkčnost. Toto můžeme vidět ve spoustě rozhodnutí dosavadního vedení města. Nám prostě nejvíc vadí, že věci nefungují. My chceme Prahu nastartovat, chceme z ní opět udělat fungující město. To je podstatou naší celkové kampaně," vysvětluje. Odmítá přitom kritiku mnohých lidí na sociálních sítích, že ODS útočí na Piráty a přitom "hnědne", protože například využívá v kampani útoky na bezdomovce.

"Naprosto toto odmítám. Například u nás na Praze 9 mnoha bezdomovcům pomáháme, rozjeli jsme tady pro ně speciální program," argumentuje Portlík. Proč tedy v kampani nedala ODS fotku, jak těmto lidem pomáhá, a místo toho jede fotku se spícím mužem v tramvaji? "Sám víte, jaké sdělení funguje na lidi. Mnohem větší pozornost určitě vyvolá druhý případ," řekl.

Zároveň ale přiznal, že on i další straníci zareagovali na kritiku, která se proti kampani objevila na sociálních sítích. "Některé věci jsme zbrzdili, některé jsme posunuli. Samozřejmě jsme reakce vnímali. Sociální sítě jsou ale bublinou, která si žije vlastním životem," soudí s tím, že je třeba vyčkat na výsledky voleb. Nevezme ale kampaň občanským demokratům voliče, třeba zrovna ku prospěchu Pirátů? "Nikdo nejsme prorokem," uvedl.

Na tuto kampaň ODS ovšem zareagovali i Piráti. Nechali vyrobit a instalovat billboardy, které připomínají kampaň ODS. Místo slova podnikání je v barvách Pirátů napsáno "transparentnost", a v barvách ODS "proti tunelům". Takže nápis na billboardu zní: Transparentnost proti tunelům. Váš hlas rozhodne. Praha volí Piráty.