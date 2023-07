Desetina Čechů z výbuchu Kachovské přehrady viní Ukrajince, ukázal průzkum

Na počátku června došlo na Ukrajině k výbuchu Kachovské přehrady. Voda z nádrže zaplavila obydlené okolí a připravila o život desítky lidí. Z útoku se vzájemně obviňují obě strany rusko-ukrajinského konfliktu. Desetina Čechů si myslí, že za výbuchem stojí Ukrajinci, takřka polovina viní Rusy, ukazuje průzkum agentury Median pro institut CEDMO při Univerzitě Karlově.

Kachovskou přehradu od loňského března ovládá Rusko. Odborníci oslovení deníkem The New York Times dříve uvedli, že nejpravděpodobnější příčinou byl výbuch zevnitř. Naopak za nepravděpodobné považují to, co tvrdí Moskva - tedy že přehradu poničili zvenčí Ukrajinci svým ostřelováním.

Že za výbuchem stojí Rusové, si myslí i bezmála polovina Čechů. Desetina viní Ukrajinu, zhruba každý třináctý se domnívá, že šlo o nehodu. Nejvíce přesvědčeni o ruské vině jsou lidé se základním vzděláním. U této vzdělanostní skupiny je i nejmenší podíl těch, kteří se domnívají, že za protržením přehrady stojí Ukrajina.

Nejjednoznačnější postoj k výbuchu hráze mají lidé ve věku od 16 do 24 let. Podle více než dvou třetin z nich poškození způsobila ruská strana, jen dvě procenta z nich viní Ukrajinu. Naopak u věkové skupiny 45 až 54 let je největší podíl těch, podle kterých za poškozením stojí ukrajinská strana. Myslí si to zhruba každý sedmý.