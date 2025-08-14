Vietnamci hájí "dědu Babiše", mladí kroutí hlavou. Hnutí ANO lovilo body v Sapě

"Úžasné setkání se skvělou vietnamskou komunitou - inspirativní povídání s pracovitými lidmi. Moc děkuju za vřelé přijetí." Tak zhodnotil šéf hnutí ANO Andrej Babiš svou návštěvu Sapy, největší vietnamské tržnice v Česku. A nebyl sám. Společně s ním zamířili do "malé Hanoje" na jižním okraji Prahy také Karel Havlíček, Alena Schillerová a Robert Králíček.
O čem mluvili? Podmínky pro vietnamské živnostníky, návrat "lepší" elektronické evidence tržeb (EET), ale také podpora vietnamské komunity a mezi řádky také dekádu projednávaný přímý let do Vietnamu. Témata, na která třetí nejpočetnější menšina v Česku dobře slyší.
"V Sapě je vždy skvěle. Úžasní lidé, jedinečná kultura, skvělé jídlo a atmosféra téměř jako ve Vietnamu. Vietnamcům na budoucnosti Česka opravdu záleží," napsala Schillerová na svých sociálních sítích po setkání.
Pozvaní vietnamští obchodníci a předáci totiž nenechali nic náhodě. Babiše a jeho nejbližší přivítali v tradičních dlouhých krojích s motivy české i vietnamské vlajky. Nechyběla ani velká obrazovka se zdravicí v češtině a vietnamštině. A tomu všemu předcházela krátká tour tržnicí, s občasnými přestávkami u obchůdků či na focení.
Třebaže přítomnost opozičních politiků v Sapě - nebo také v brněnském Vinamu - si chválí především starší generace Vietnamců, ta mladší a "zdomácnělá" jí nemohou přijít na chuť. Jak nyní, tak v roce 2016 tam Babiš zavítal, aby propagoval EET, nebo v roce 2021, kdy v rámci kampaně rozdával svou knížku Sdílejte, než to zakážou.
Hnutí ANO v Sapě? Spíše kulturní setkání
Někteří Vietnamci sami připouštějí, že opravdu šlo o politický krok. "Návštěvu Andreje Babiše v Sapě vnímám jako součást běžné předvolební kampaně. Komunita tu je různorodá a řada jejích členů v Česku volit nemůže, proto mnoho lidí bere podobné akce spíše jako kulturní setkání," přiblížil okolnosti návštěvy Nguyen Manh Tung, spoluzakladatel organizace CZECH VIET.
Dodal, že se o Sapu či brněnskou tržnici Vinamo dlouhodobě zajímá jen málo politiků. Proto vietnamská komunita vítá každého kandidáta, který přichází s konkrétními řešeními pro živnostníky, vzdělávání a integraci. Sám Tung se snaží při podobných událostech vyvarovat používání státních symbolů a dbát na nestrannost.
"Jen tak nevznikne dojem, že komunita někoho oficiálně podporuje. V minulosti jsme například spolupracovali na konferencích s ministerstvem životního prostředí a resortu financí. Do budoucna doufáme, že o vietnamskou komunitu bude projeven větší věcný zájem napříč politickým spektrem," dodal redakci Aktuálně.cz šéf organizace, která mimo jiné pomáhá s propojováním českých a vietnamských byznysů.
Děda Babiš? Tak hrozný není, říká Vietnamka
Reakce na Babišovu přítomnost mezi Vietnamci se ovšem různí. Podnikatelka Pham Thi Hoai, která provozuje večerku na Praze 4, nemá s kontroverzním šéfem ANO problém. "Myslím, že je to tvrdý pracant. Jinak by nebyl bohatý. Mé děti nemají dědu Babiše moc rádi, ale myslím, že tak hrozný není. I mezi Čechy je populární, ne?" reagovala na dotaz Aktuálně.cz. Na otázku, zda jí nevadí například avizovaný návrat EET či četné kauzy někdejšího předsedy vlády, odpověděla smířlivě.
"No, co se přesně děje v české politice, popravdě nevím - nemůžu volit, tak sleduju jen to, co se mě týká, například změny v zákonech a podobně. Na EET už jsme připravení, už to tu jednou bylo, tak s tím nic nenaděláme. A říkal, že to bude lepší než posledně," poznamenala spolumajitelka obchůdku.
Havlíčkův výkřik do tmy
Někteří mladí Vietnamci zhodnotili přístup vietnamské komunity za pragmatický a oportunistický. "Vnímám to ze strany ANO jako kampaň a ze strany Vietnamců jako šipku směrem ‚kdyby náhodou‘. Vietnamská vláda se ve vztahu k americkým clům také zachovala hodně pragmaticky ve víře, že cla budou z druhé strany taky mírnější. Tak to Vietnamci mají. Peníze nesmrdí a budou obchodovat s těmi, kteří mají a dají co nejvíc kapitálu," uvedla pro Aktuálně.cz Thien Thanh Lucie.
Okomentovala také video místopředsedy ANO Karla Havlíčka, který se v Sapě přehraboval ve fotbalových dresech a nevynechal ani bonmot na premiéra Petra Fialu (ODS). "Výkřik do tmy. Něco jako Alena Schillerová a hranolky. Byli v Sapě, tak si rovnou natočil nějaké video a neměl zrovna dobrý nápad. Nehledala bych za tím něco hlubšího. Ale třeba by se dal dres s Fialou objednat," dodala.
Jiní mladí Vietnamci si ovšem nebrali servítky. "Moc dobře si pamatuju jeho návštěvu před devíti lety, když se zavádělo EET. Šel se ostříhat k nějaké kadeřnici a vrazil jí do ruky tisícovku. O co mu vůbec jde teď? Připadá mi, že se o Vietnamce nezajímá, pokud v nich nevidí byznys," zvolil tvrdší slova Viet Anh Tran.
Generace jeho rodičů přitom postavu Andreje Babiše vnímá jinak - především kvůli skutečnosti, že jde zkrátka o milionáře. "V hlavě si říkají, že pro tolik peněz musel hodně makat a být hrozně chytrý. Když je někdo bohatý, hned ho berou jinak," dodal v Česku narozený Vietnamec, který nyní pracuje jako vývojář.
"Babiš je vlezlop*delka. Pokud mu průzkumy řeknou, že tu je potenciál, tak jde do toho. Pamatuji si, když na sociálních sítích psal, že Vietnamci neplatí daně. A pak otočil o 180 stupňů," nešetřil kritikou ani Marek Luu, další "banánové dítě", jak se druhé generaci Vietnamců někdy přezdívá.
Zaujmout vietnamskou komunitu se minulosti snažily i jiné strany. Předvolební uskupení Trikolóry, Svobodných a Soukromníků v roce 2021 postavilo před Sapou kampaňový billboard ve vietnamštině. Menšinu snaha pobavila - starší zástupci komunity sice plakát přečetli, ale neměli volební právo. A mladí Vietnamci? Ti naopak neumějí moc číst vietnamsky.