Jak nastavit své finance na začátku kariéry, aby pracovaly pro mě

Mladí lidé na počátku kariéry to mají složité. Pokud nemají silné rodinné zázemí nebo nevyhráli v loterii, většinou nevytvořili velké úspory. Nicméně potřebují auto, bydlení, vybavení domácnosti, a také chtějí jet na dovolenou.

Jen málokdy se setkávám s tím, že by si na svá přání a sny dopředu spořili. Jak tedy řeší své potřeby? Nejčastěji úvěrem - spotřebitelským úvěrem, leasingem, kontokorentem, kreditní kartou atd.

Nevytvářejte pasiva, ale aktiva

Co to v konečném důsledku znamená? Už od raného věku vytváří pasiva a platí úroky. A to nemluvím o tom, když chtějí bydlet. Aktuální potřeba 20 % částky z hodnoty nemovitosti je pro ně nedostižná, a proto se odkládá jejich bydlení ve vlastním. Přitom stačí tak málo. Spočítat si kolik mi z výplaty zbývá a místo toho než tyto zbytné peníze splácet do úvěru, tak si s nimi vytvářet rezervu - investici, která se stane aktivem.

Proto se snažím vést mladé lidi jiným způsobem. Na schůzce si ujasníme priority života a zjišťuji, jaký má daný člověk skutečné cíle. Nejčastější motivace mladých ke spoření je vlastní bydlení. Jako druhý důvod lidé nejčastěji uvádí auto, vzdělání dětí, důchod.

ČNB změnila pravidla hry, na vlastní bydlení potřebujete mít také vlastní peníze

První cíl není vůbec snadný. Díky novým pravidlům hypoték, které na doporučení ČNB začaly uplatňovat všechny banky, už nedostanete hypotéku na 100 % a s velkou pravděpodobností ani na 90 % hodnoty nemovitosti. Musíte počítat s tím, že po vás banka bude požadovat 20 % vlastních zdrojů. To není málo. Pokud budete pořizovat byt v okresním městě za milion, bude to 200 tisíc korun, pokud ho budete pořizovat v krajském městě za 2 miliony, bude to dvojnásobek. Jenže to není všechno. Ještě musíte myslet na to, že do 3 měsíců od nákupu nemovitosti budete muset znovu sáhnout do peněženky, a to konkrétně pro 4 % z kupní ceny. Tím zaplatíte daň z převodu nemovitosti. Když pak přičteme administrativní poplatky bance, odhadci a třeba stěhování, jsme na 25 % hodnoty nemovitosti. Sečteno a podtrženo, na byt za milion musíte mít připraveno čtvrt milionu korun.

Kde na to vzít? Když nepomůže rodina, tak máte opravdu špatné vyhlídky. Díky dalším omezením hypoték určitě zapomeňte na spotřebitelský nebo jiný úvěr a jít k lichváři je stejné jako podepsat smlouvu s ďáblem. Mladým lidem se proto snažím navrhnout řešení hned z kraje jejich kariéry. Pokud chtějí mít do 10 let oněch 25 %, musí si odkládat minimálně 1 800 korun měsíčně. Odkládat přitom na začátku ekonomicky aktivního života můžete daleko víc, protože většinou nemáte vysoké náklady na život. Pokud budeme počítat svobodného muže ve věku 24 let s příjmem 19 tisíc čistého a náklady na život okolo 13 tisíc, může se odstěhovat od rodičů už za tři a půl roku (bude mít naspořeno přes 250 tisíc korun, při měsíčním spoření 6 tisíc korun).

Myslet by se mělo i na delší budoucnost

Pokud už má mladý člověk vyřešeno bydlení, přicházejí další dlouhodobější cíle - děti, vzdělání, důchod, auto. Na všechny tyto cíle můžete naspořit také poměrně rychle, stačí jen disciplína a odhodlání. Vím, že je u mladých lidí těžké odolat všem lákadlům života a nemít vše hned. Určitě zodpovědnější je na své cíle si naspořit a nevytvářet dluhy. Přesně to je také smyslem finančního poradenství - naučit lidi s penězi pracovat tak, aby sloužily jim a ne naopak.