Koho Češi chtějí ve svém čele. Čeho si na politicích cení a co jim neodpouštějí

Je slušný a poctivý

Morální, vědomostní i manažerské kvality politického lídra podle výzkumu představují v očích voličů jen polovinu úspěchu. Vposledku je nezaujme, pokud v nich zároveň nedokáže svým vystupováním vyvolat také pocit náležité blízkosti. Co potenciální voliči zdejších stran potřebují k jeho získání?

Rozhovor Ideální premiér? Pro příznivce ANO a SPD hlavně někdo rázný, pro voliče koalic zase poctivý, říká spoluautorka výzkumu Lenka Chudomelová

Jaké vlastnosti u politických lídrů nejvíc poptáváme?

Pro tři ze čtyř Čechů je podstatné, aby to byl slušný a poctivý člověk. Jde nicméně o rys, na nějž kladou mnohem větší důraz potenciální voliči stran sdružených v opozičních koalicích než ti, kteří sympatizují s ANO. Kromě toho jako společnost požadujeme, aby byl premiér schopný kompromisu, přičemž opět platí stejné aranžmá jako v předchozím případě. Na třetím místě oceňuje zdejší elektorát odvahu dávat zřetelně najevo své názory. To už je ale podstatné zejména pro voliče ANO a SPD – ti to dokonce považují za úplně klíčovou věc. Na čtvrtém místě je pro nás důležité, aby politický lídr řešil problémy obyčejných lidí. Na což kladou důraz zejména ti, kdo uvažují o volbě SPD a ANO, méně už pak ti, kdo cítí náklonnost k občanským demokratům.

Foto: Taka Tuka Photo (Janis Voudouragkakis) Socioložka Lenka Chudomelová z agentury Behavio |

Není bez zajímavosti, že pro lidi, kteří tíhnou k ANO, je zásadní, aby premiér uměl efektivně zařizovat věci, byl rázný a něco už v životě dokázal. Všimněte si, že jde přesně o ty rysy, které se Andrej Babiš snaží v kampaních vykreslovat jako sobě vlastní. Stačí si s tímto vědomím vzpomenout třeba na jeho image úspěšného podnikatele nebo na sliby, že „to prostě zařídí“, případně se za lidi bude prát „až do roztrhání těla“. Pro voliče opozičních demokratických stran je naproti tomu důležitější lídrovo vzdělání, s čímž se očividně snaží pracovat Petr Fiala.

Vidíte mezi aktuálními kandidáty na premiérský post někoho, kdo obecným voličským požadavkům vůbec nevyhovuje?

Pohled na jednotlivé lídry se výrazně mění v závislosti na tom, jaké politické síle dávají lidé přednost. Vidíme například, že obecně nejdůležitější atribut – tedy slušnost a poctivost – si s tvářemi „svých” partají spojují víceméně všichni. S nečestnou výjimkou potenciálních voličů hnutí ANO, protože jen pětina z nich si o Andreji Babišovi myslí, že by byl takový.

Abych ale odpověděla na vaši otázku: Nejméně výrazný je Petr Fiala. Lidé – včetně těch, kteří přemýšlejí o tom, že mu dají svůj hlas – jej považují v první řadě za vzdělaného, případně poctivého. On sám se sice snaží profilovat také jako někdo, kdo se umí s ostatními dohodnout, nicméně stále platí, že mu tuto schopnost přičítá jen necelá třetina voličů, které má na své straně. A pouhých 12 % celé populace.

Skoro vůbec nikdo jej pak nepovažuje za efektivního, což je drtivé, protože to je vlastnost, již mají voliči jeho vlastní strany za druhou nejdůležitější.

Novináři už léta zkoušejí kandidáty na premiéra z angličtiny. Je to ale něco, čemu přikládá váhu i společnost jako celek?

Celkově je to důležité pro polovinu Čechů, nicméně nikoliv rovnoměrně. Záleží na tom třem čtvrtinám těch, kdo se chystají volit Piráty, ODS nebo TOP 09. Nijak zvlášť si toho ale nevšímají příznivci SPD, komunistů a Přísahy. Voliči ANO v tomto ohledu přesně odrážejí populaci jako celek – podstatné je to pro každého druhého z nich. Což není zanedbatelné, zároveň ale také ne klíčové.

Obecně lze říci, že pohled na jazykovou kompetenci koreluje s tím, jak důležitá je pro dané voliče spolupráce na mezinárodní úrovni. Ti, kdo považují za životně důležitou naši příslušnost k NATO či Evropské unii, na angličtině bazírují. Ostatní to nijak zvlášť nezajímá.

Jak moc velký vliv má dobře zvolená image? Měli by si politici třeba občas navléknout džíny a projet se městskou dopravou?

Tyto konkrétní věci samy o sobě v Česku nijak zvlášť nerezonují. Jinak ale na symboly, které signalizují politikovu blízkost a jeho porozumění takzvaným běžným lidem, velmi slyšíme. Příklady, které jste zmínil, zde takto nefungují, mohou to ale třeba být návštěvy ministryně financí Aleny Schillerové v domovech pro seniory nebo akce typu Český jarmark SPD.

Celkově se dá říci, že voliči si u politiků váží důležitých pozitivních vlastností.

V čem ale lídři zejména opozičních koalic zklamávají, je komunikace. Měli by pořád dokola a hlavně přístupně s voliči mluvit, naslouchat jim a přesvědčovat je konkrétními činy o svých kvalitách.

Lenka Chudomelová je socioložka, pracuje v agentuře Behavio.