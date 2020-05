České dráhy utratily za reklamu u Babiše 112 milionů. "Byl o to zájem," tvrdí zdroj

České dráhy (ČD) od roku 2015 utratily nejvíce peněz za reklamu, marketing a propagaci u mediální skupiny Mafra, která patří do svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše (ANO). Vyplývá to z interního dokumentu Českých drah, na který upozornil server iRozhlas.cz a Radiožurnál.

Státní dopravce utratil v Mafře, která vydává deníky MF Dnes, Lidové noviny či Metro, od roku 2015 celkem 112,3 milionu korun, což je výrazně vyšší částka než v případě dalších vydavatelských domů.

Například mediální dům Czech News Center (CNC), který mají ve vlastnictví podnikatelé Daniel Křetínský a Patrik Tkáč, získal od ČD za inzerci za stejné období 17 milionů korun. Souhrnná čtenosti titulů Marfy a CNC (vydávající například nejčtenější český deník Blesk) je přitom srovnatelná. Nejsledovanější komerční televize Nova, tehdy ještě ve vlastnictví společnosti CET 21, si přišla na 47,7 milionu korun, upozornil iRozhlas.

Pravost utajovaného interního dokumentu, který nedávno dostalo na stůl představenstvo drah a dozorčí rada podniku, potvrdily Radiožurnálu tři na sobě nezávislé zdroje.

Radiožurnál mluvil také s někdejším předsedou představenstva ČD Miroslavem Kupcem, který potvrdil, že byl zájem na tom, aby v inzerci hrála prim Mafra. "Bylo všeobecně žádoucí, aby to byla Mafra, ta vazba byla jasná a nebylo o čem moc diskutovat. Tady byl zájem o to, aby zrovna tento nakladatelský dům měl co nejvíc práce," řekl Kupec.

Podle něj o vyšší příjmy pro Mafru usiloval i ředitel strategického rozvoje vydavatelství František Nachtigall. Kupec se s ním kvůli tomu osobně sešel.

Vydavatelství Mafra, která spadá do skupiny Agrofert, pro Radiožurnál odmítlo, že by nadstandardní příjmy z inzerce souvisely s tím, že mediální skupinu v minulosti vlastnil Andrej Babiš. Podle některých kritiků navíc Agrofert ovládá dodnes, byť ho převedl do svěřeneckých fondů. "V žádném případě, protože spolupráce mezi mediální skupinou Mafra a společností České dráhy trvá již mnoho let a začala dávno předtím, než do ní vstoupil holding Agrofert," uvedla tisková mluvčí Mafry Gabriela Sedláková.

Také mluvčí ČD Vanda Rajnochová odmítla, že by v celé záležitosti hrála nějakou roli postava českého předsedy vlády. Po zveřejnění článku na serveru iRozhlas.cz uvedla, že reportáž vychází ze zavádějící interpretace nijak nestrukturovaných interních čísel.

"Vzhledem k tomu, že České dráhy nemají k dispozici materiál, ze kterého Radiožurnál čerpá, lze jen usuzovat, že jde o předběžnou zprávu, která sloužila jako jeden z prvotních podkladů pro nové vedení společnosti v oblasti marketingu a poradenství. Nejedná se tedy o audit," uvedla Rajnochová.

"Pokud Radiožurnál skutečně dostal tento předběžný seznam čísel, tak se tak stalo na základě protiprávního jednání osoby, která jednala nejen v rozporu s interními předpisy ČD, ale i v rozporu se zákonem," doplnila mluvčí ČD.

