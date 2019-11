Grospič se omluvil za výrok o obětech srpna 1968. Bylo to nešťastné, řekl

Místopředseda KSČM Stanislav Grospič se omluvil za výrok o obětech srpna roku 1968. Své nedávné vystoupení v rozhlase označil za nešťastné, vstup vojsk Varšavské smlouvy do Československa podle něj byl špatný a přinesl české společnosti negativa. Řekl to v krátkém vystoupení před jednáním sněmovny.

Grospič o událostech z roku 1968 hovořil v Českém rozhlasu před hlasováním, kterým sněmovna podpořila vyhlášení 21. srpna významným dnem. Uvedl tehdy, že obsazení Československa v roce 1968 nebylo okupací a lidé, kteří v důsledku invaze zahynuli, byli většinou oběti dopravních nehod. Jeho slova poté odsoudili představitelé jiných parlamentních stran i prezident Miloš Zeman, který označil výrok za odporný.

Komunisté se od Grospičových slov nedistancovali. Personální důsledky pro Grospiče, který je ve sněmovně předsedou mandátového a imunitního výboru, vyvodit přes výzvy dalších stran odmítli. Předseda strany Vojtěch Filip nicméně uvedl, že každý člen by měl být zdrženlivý ve svých prohlášeních a dbát o to, aby byla v souladu s oficiální linií strany.

Omluvu kvitoval místopředseda mandátového výboru a místopředseda hnutí STAN Petr Gazdík. "Tento výbor je trochu jiný než ostatní, zabývá se velmi citlivými a osobními věcmi. Pokud člověk, který je předsedou, je schopen pronést takovou nehoráznost, jako byla slova pana Grospiče o okupaci a dopravních nehodách v roce 1968, tak je to něco, co by mě nutilo si ho přestat vážit. Pokud se za to byl schopen omluvit, já to vítám a věřím, že se ve svých názorech skutečně posune a bude tím i věrohodnějším předsedou výboru," uvedl.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil uvedl, že je dobře, že Grospič v sobě našel kousek cti. Výrokem ale podle něj potvrdil, že KSČM je strana, kde stalinisté mají své pozice, a že se strana neoprostila od své minulosti.

Komunisté ve sněmovně tolerují menšinovou vládu ANO a ČSSD. Kabinet bude jejich hlasy potřebovat pro schválení státního rozpočtu na příští rok a bez KSČM zřejmě neprosadí ani daňový balíček zvyšující některé daně a platby.