Skončili byste jako Jan Hus? Rozhodněte za něj a zvíte osud

1415V květnu bylo koncilem opět zavrhnuto Viklefovo učení , což byla špatná zpráva i pro Husa. Dne 8. června proběhlo poslední z veřejných slyšení, které prosazoval Zikmund. Probralo se 39 článků vybraných z Husových spisů. Hus byl vyzýván k odvolání bludů v nich zachycených. Ten odmítl s tím, že řadu předložených tvrzení vůbec neučil a odvoláním by se dopouštěl lži. I po několikeré snaze přimět Husa k odvolání, včetně krále Zikmunda či kardinála Zabarelly, pražský mistr neodvolal . Dne 6. července byl po slavnostní mši čten rozsudek zbavující Husa kněžského stavu, nařizující spálení knih a předání Husa světské moci. Mistr Jan Hus byl poté odveden na popraviště a upálen . Popel z hranice byl pak vysypán do Rýna.

1414Již na jaře nový římský král Zikmund Lucemburský vybídl Jana Husa k účasti na obecném koncilu svolaném do říšského města Kostnice na počátek listopadu. Hus se na cestu do Kostnice vydává z hradu Krakovec 11. října. Do Kostnice bezpečně dorazil 3. listopadu. Po pětadvaceti dnech, 28. listopadu, je zatčen a na svobodu se již nikdy nedostane. V listopadu je zahájen koncil.

„Bóh s vámi! A rač vám dáti odplatu věčnú, že jste mi mnoho dobrého činili… Také prosím, aby dobře živi byli a Boha poslúchali, jakož jste slýchali. Králové, mé milostivé paní, děkujte ode mne ze všeho dobrého, jež jest mi činila. Čeledi své pozdravte, i jiných věrných přátelóv, jichž nelze jest popsati. Prosím také všech, aby za mě Pána Boha prosili, u jehož svaté milosti skóře se shledámy s jeho svatú pomocí. Amen. Psán list v čakání odsúzenie na smrt v žaláři, v okovách, jež úfám, trpím pro Boží zákon. Pro Boha, nedajte hubiti dobrých kněží! Mistr Hus, v naději slúha Boží.”Z posledního Husova listu z 5. července 1415

„Protož, věrný křesťane, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč sě pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti: nebť pravda tě vysvobodí od hřiecha, od ďábla, od smrti dušě a konečně od smrti věčné, jenž jest odlúčenie věčné od milosti Božie...”Výklad viery, 1412

„Dále jest poznamenat, že žádné místo nebo lidská volba nedělá člověka údem svaté církve obecné, nýbrž božské předurčení a to se vztahuje na každého, kdo vytrvale následuje Krista v lásce.”Jan Hus, O církvi, spis dokončen 1413

„Wiklef, Wiklef, ty nejednomu hlavu zvikleš.”Husem psaná poznámka na okraji jednoho spisu (jde buď o projev obdivu, či povzdechnutí.

O upálení mistra Jana Husa„Než však hranice byla podpálena, přišel k němu říšský maršálek Hoppe z Pappenheimu, a s ním syn nebožtíka Klema a domlouvali mu prý, aby si ještě zachoval život a aby odpřisáhl a odvolal někdejší svoje kázání a učení. On však pohlížeje k nebi hlasitě odpověděl: "Bůh je mi svědkem, že co se mi křivě připisuje a z čeho mne křiví svědkové obvinili, tomu jsem nikdy neučil ani toho nekázal, nýbrž mou přední snahou při kázání i při všech mých činech i spisech bylo, abych jen mohl odvrátit lidi od hříchů. A v té pravdě evangelia, kterou jsem psal, učil i kázal podle výroků a výkladů svatých doktorů, dnes s radostí chci zemříti". A uslyševše to, ihned onen maršálek spolu se synem Klemovým zatleskali rukama a odešli.



Nato katové pod ním zapálili; a Mistr hned hlasitě jal se zpívati nejdříve "Kriste, synu Boha živého, smiluj se nad námi", potom "Kriste, synu Boha živého, smiluj se nade mnou", a dále "Jenž jsi se narodil z Marie Panny". A když tak potřetí začal zpívati, v tom vítr vmetl mu plamen do tváře; i modle se v duchu pohyboval rty a hlavou, a tak duši v Pánu vydechl.“ ”Ze zprávy Petra z Mladoňovic