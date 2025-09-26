Gastronomická esa se Schillerovou. Dohodli se na změně, kterou označují za přelomovou

"Život v České republice je krásný, gastronomie je krásný obor, nic nás netrápí, máme vynikající zaměstnance," vyprávěl ve středu redaktoru Aktuálně.cz s úsměvem a v dobré náladě podnikatel s indickými kořeny Sanjiv Suri, který patří k nejznámějším osobnostem v pražské gastronomii. Do Česka přišel podnikat před 31 lety, je zakladatelem a prezidentem významné cateringové a gastronomické společnosti Zátiší Group a těší se, jak už za několik dní otevře svou další restauraci.
Ovšem - jedna věc ho trápí. "Spropitné a výše daně z přidané hodnoty. S tím nejsme very happy," řekl doslova. Čímž chtěl - opět s úsměvem - upozornit, že to skutečně považuje za problém.
Svá slova následně rozvedl, to už za přítomnosti svých kolegů z oboru, majitele známého podniku Café Louvre na Národní třídě, Sylvia Spohra, a Luboše Kastnera, který stojí za značkou Hospodska, pod kterou spadají oblíbené restaurace jako Potrefená husa, Kozlovna či Plzeňka.
"Už dlouho pracujeme na plánu na osvobození spropitného od daní a odvodů na zdravotním a sociálním pojištění. Je to pro náš obor velmi významná věc, která by výrazně pomohla našim zaměstnancům," prohlašuje Kastner, který je zároveň předsedou sekce gastronomie Hospodářské komory ČR. Podle něj i dalších zmiňovaných podnikatelů by z tohoto osvobození těžili nejen zaměstnanci, ale nakonec i sami zákazníci, protože by do restaurací a podobných podniků přišlo pracovat podstatně více lidí než teď a obor by se ještě víc rozvíjel.
"Spropitné tvoří 20 až 50 procent příjmů zaměstnanců. Tyto příjmy budou moci zaměstnanci v gastronomii oficiálně deklarovat komukoliv, kdo by to od nich požadoval, například banky," vysvětluje Kastner. S tím, že dosud musí zaměstnanci uvádět oficiálně podstatně menší příjmy, takže jim to komplikuje jednání, když si chtějí třeba pořídit hypotéku, půjčku, nebo třeba jednají o placení alimentů.
Schillerová byla proti dříve, Jurečka je proti teď
O jejich návrhu se nejvíce začalo mluvit před několika dny, když hnutí ANO představovalo svůj volební program. A v něm mimo jiné slibuje i nezdaněné spropitné. Což okamžitě vyvolalo polemiku, protože návrh má své příznivce i kritiky.
Například ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) v tomto týdnu prohlásil, že by něco takového nebylo férové vůči jiným oborům. "Byl bych rád, abychom se snažili vytvářet férové, jednoduché, efektivní prostředí ze strany státu, a ne další různé výjimky, které vedou k tomu, že pro jiné podnikatele to není férové," uvedl.
Ovšem jiný názor má bývalá - a možná i budoucí - ministryně financí Alena Schillerová (ANO), která návrh podporuje. Přiznává, že když o něm slyšela poprvé, nebyla pro, měla různé pochybnosti, ale to se prý změnilo. Teď vystupuje jako jasná podporovatelka, takže přišla i na středeční setkání majitelů restaurací s novináři do restaurace V Zátiší, kterou Sanjiv Suri v říjnu otevře.
"Chtěli bychom osvobození dobrovolného spropitného od daní a pojištění realizovat, byla to vlastně legalizace spropitného. Základní podmínkou ale je, abychom vyhráli volby a sestavovali příští vládu," potvrdila Schillerová podporu ANO. Argumentovala například tím, že obdobné opatření platí v USA, Německu, Rakousku či Chorvatsku.
Podle Schillerové o tomto jednají se zmiňovanými podnikateli, ale také s hospodářskou komorou a dalšími profesními svazy už přibližně rok a půl. Také ona - s odkazem na expertizu - argumentuje tím, že spropitné tvoří dokonce 30 až 50, ale i více procent čisté mzdy zaměstnanců obsluhy a kuchyně.
"Oficiálně ale není spropitné uznávané, takže zůstává v šedé zóně. Výsledkem je, že pracovníci v gastru mají nejhorší přístup k hypotékám, leasingu, obtížně prokazují svoji bonitu při koupi bytu a nemají případně potom ani dostatečnou sociální podporu," uvedla šéfka poslanců ANO. Přičemž ujišťovala, že toto všechno chce její hnutí napravit.
Moc by nám to pomohlo, prohlašují zaměstnanci v gastru
ANO plánuje prosadit, aby se spropitné ke mzdě vyplácelo jako samostatná položka bez odvodů na daních a pojistném. Schillerová ale nevyloučila to, že by stát stanovil paušál, do jehož výše by se daně a pojistné ze spropitného neodváděly. "Bude to ještě předmětem případných debat," podotkla.
Na setkání bylo také několik zaměstnanců restaurací, kterých se přímo spropitné týká. Aktuálně.cz mluvilo s pěti z nich, kteří tvrdili, že prosazení takového návrhu by jim skutečně výrazně pomohlo. "Děláme velmi náročnou práci, často i čtrnáct hodin denně, dlouhé a krátké týdny, svátky, víkendy," sdělil Aktuálně.cz Antonín, který pracuje v jedné italské restauraci v centru Prahy.
Podobně mluvil i Marek, podle kterého platy nejsou nijak vysoké. "Spropitné dělá velké procento našich příjmů. Bylo by fajn, kdyby to bylo legální," řekl, zatímco jeho kamarád Roman dodal, že by to zvedlo ještě výš kvalitu gastronomie. "Personál není, lidé tuto práci nechtějí dělat. Kdyby bylo spropitné, které dostáváme bokem, legalizované, přilákalo by to spoustu nových a kvalifikovaných lidí," věří.