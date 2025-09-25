Výrazná změna dálničních známek. Strany před volbami slibují řidičům i nemožné

Aktuálně největší opoziční hnutí a podle průzkumů favorit letošních voleb ANO slibuje řidičům hlavně dálnice. "Do roku 2029 otevřeme přes 300 km nových dálnic a 60 obchvatů měst v délce přes 200 km," píše se v programu. Podobně velká čísla (tehdy otevření 294 kilometrů dálnic) sliboval Andrej Babiš už před čtyřmi roky, kdy nakonec skončil v opozici.
Sluší se dodat, že tehdejší analýza webu Seznam Zprávy uváděla, že mezi lety 2013 a 2021, kdy bylo ministerstvo dopravy řízeno naprostou většinu času zástupcem hnutí ANO, došlo k otevření jen 102 km dálnic.
Teď ANO slibuje kompletní dokončení D11 až do Polska do roku 2028 a ve stejném roce též propojení Prahy a Karlových Varů po dálnici D6. Ještě o rok dříve má být hotová dálnice D3 přes jižní Čechy až do Rakouska a její středočeské úseky mají být v intenzivní výstavbě. ANO pak slibuje urychlení výstavby D52 směrem na Rakousko, do roku 2027 dokončení rozšíření Pražského okruhu na Černý Most a dostavbu jihovýchodního propojení mezi D11 a D1.
Rozpočet dopravy chce tedy ANO navýšit, další peníze mají plynout z využití režimu PPP, tedy spolupráce státu a soukromých investorů.
Dlouho a hlasitě bojuje Andrej Babiš proti zákazu spalovacích motorů v roce 2035, proto to v programu ANO nechybí. Stejně tak chce hnutí zrychlit technické kontroly pomocí kamerových systémů a upravit limity maximální hmotnosti na nápravu u kamionů, a tím zabránit ničení silnic. Na dálnicích se má pak objevit automatický záznam porušení zákazu předjíždění kamionů. Kontrolu přetížení nákladních aut, podobně jako měření rychlosti na dálnicích a silnicích I. třídy, pak má zajišťovat Ředitelství silnic a dálnic. Aktuálně to první dělá takzvaný INSID spolu s policií, policie pak měří i rychlost.