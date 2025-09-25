Auto

Výrazná změna dálničních známek. Strany před volbami slibují řidičům i nemožné

Jan Matoušek Jan Matoušek
před 4 hodinami
Volební místnosti se otevřou už první říjnový týden a jednotlivé strany, hnutí či koalice představují smělé plány snad ve všech oblastech. Automobilovou dopravu nevyjímaje. Dvě největší uskupení ANO a Spolu se předhánějí, kolik za čtyři roky zprovozní kilometrů dálnic. Nejodvážnější sliby ale mají Motoristé sobě, kteří chtějí reformu dálničních známek i fungování městských radarů.
Předchozí
1 2 3 4 5
Pokračovat
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš a jednička kandidátky tohoto hnutí na jihu Moravy Alena Schillerová při jednom z úterních mítinků v kraji.
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš a jednička kandidátky tohoto hnutí na jihu Moravy Alena Schillerová při jednom z úterních mítinků v kraji. | Foto: Radek Bartoníček

ANO

Aktuálně největší opoziční hnutí a podle průzkumů favorit letošních voleb ANO slibuje řidičům hlavně dálnice. "Do roku 2029 otevřeme přes 300 km nových dálnic a 60 obchvatů měst v délce přes 200 km," píše se v programu. Podobně velká čísla (tehdy otevření 294 kilometrů dálnic) sliboval Andrej Babiš už před čtyřmi roky, kdy nakonec skončil v opozici.

Sluší se dodat, že tehdejší analýza webu Seznam Zprávy uváděla, že mezi lety 2013 a 2021, kdy bylo ministerstvo dopravy řízeno naprostou většinu času zástupcem hnutí ANO, došlo k otevření jen 102 km dálnic.

Teď ANO slibuje kompletní dokončení D11 až do Polska do roku 2028 a ve stejném roce též propojení Prahy a Karlových Varů po dálnici D6. Ještě o rok dříve má být hotová dálnice D3 přes jižní Čechy až do Rakouska a její středočeské úseky mají být v intenzivní výstavbě. ANO pak slibuje urychlení výstavby D52 směrem na Rakousko, do roku 2027 dokončení rozšíření Pražského okruhu na Černý Most a dostavbu jihovýchodního propojení mezi D11 a D1.

Rozpočet dopravy chce tedy ANO navýšit,  další peníze mají plynout z využití režimu PPP, tedy spolupráce státu a soukromých investorů.

Dlouho a hlasitě bojuje Andrej Babiš proti zákazu spalovacích motorů v roce 2035, proto to v programu ANO nechybí. Stejně tak chce hnutí zrychlit technické kontroly pomocí kamerových systémů a upravit limity maximální hmotnosti na nápravu u kamionů, a tím zabránit ničení silnic. Na dálnicích se má pak objevit automatický záznam porušení zákazu předjíždění kamionů. Kontrolu přetížení nákladních aut, podobně jako měření rychlosti na dálnicích a silnicích I. třídy, pak má zajišťovat Ředitelství silnic a dálnic. Aktuálně to první dělá takzvaný INSID spolu s policií, policie pak měří i rychlost.

Předchozí
1 2 3 4 5
Pokračovat
 
Mohlo by vás zajímat

Přímo mezi Karoq a Kodiaq. Čínské SWM maskuje původ Itálií, rychlost odmění slevou

Přímo mezi Karoq a Kodiaq. Čínské SWM maskuje původ Itálií, rychlost odmění slevou
24 fotografií

Terénní auta řádí, ochránci jásají. Největší off-road akce v Česku pomáhá přírodě

Terénní auta řádí, ochránci jásají. Největší off-road akce v Česku pomáhá přírodě
32 fotografií

Putinovo dítě mělo nahradit Toyotu. Z předražené Lady je po roce dokonalý propadák

Putinovo dítě mělo nahradit Toyotu. Z předražené Lady je po roce dokonalý propadák
8 fotografií

Palivo z vody pro tanky. Zbrojařský gigant chce zbavit armádu závislosti na ropě

Palivo z vody pro tanky. Zbrojařský gigant chce zbavit armádu závislosti na ropě
auto Aktuálně.cz Obsah Pro řidiče politika Volby do sněmovny 2025 Doprava dálnice

Právě se děje

před 2 minutami
Apple tlačí Brusel ke zrušení zákona o digitálních službách

Apple tlačí Brusel ke zrušení zákona o digitálních službách

Evropská komise přezkoumává zákon a hodnotí jeho účinnost. Vyzvala proto zainteresované strany, aby jí zaslaly své připomínky do 24. září.
před 6 minutami
„Politické názory jsou nevyléčitelné, každý je máme v genech,“ říká Ivan Mládek

„Politické názory jsou nevyléčitelné, každý je máme v genech,“ říká Ivan Mládek

V rozhovoru mluví o tom, co ho štve na české politice, jaký byl Václav Klaus spolužák a jaká historka stojí za vznikem jeho hitu Jez.
Aktualizováno před 37 minutami
Tajemné drony opět uzavřely nebe nad Dánskem. Zneškodnit se nepodařilo žádný
0:20

Tajemné drony opět uzavřely nebe nad Dánskem. Zneškodnit se nepodařilo žádný

Přerušení provozu letiště v Aalborgu se dotklo také dánských ozbrojených sil, protože je využíváno i jako vojenská základna.
před 1 hodinou
Českem se v noci prohnal vichr. Bez elektřiny je na 18 tisíc domácností

Českem se v noci prohnal vichr. Bez elektřiny je na 18 tisíc domácností

Nejvíce zasažené jsou Rychnovsko, Semilsko a Olomoucko. Výstraha před vichrem platí v Královéhradeckém, Olomouckém a Moravskoslezském kraji.
před 1 hodinou
Česko - Írán 0:1. Obrovská chyba Íránu, Češi žijí v tvrdém souboji o druhý set

ŽIVĚ
Česko - Írán 0:1. Obrovská chyba Íránu, Češi žijí v tvrdém souboji o druhý set

Sledujte online přenos ze čtvrtfinále mistrovství světa volejbalistů na Filipínách mezi Českem a Íránem.
před 1 hodinou
Byla to sabotáž, tvrdí Trump o potížích v OSN. Eskalátor i čtečku zkoumají agenti

Byla to sabotáž, tvrdí Trump o potížích v OSN. Eskalátor i čtečku zkoumají agenti

Činitelé OSN oponují s tím, že eskalátor zastavil kvůli bezpečnostnímu mechanismu a čtecí zařízení patřilo Bílému domu.
před 2 hodinami
Překvapení na Macháčův účet. Nestačil na Šimabukura, hráče ze třetí stovky

Překvapení na Macháčův účet. Nestačil na Šimabukura, hráče ze třetí stovky

Český tenista skončil již v 1. kole turnaje v Tokiu, porazil ho domácí kvalifikant.
Další zprávy