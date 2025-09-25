Domácí

Maláčová vystoupí se Zemanem těsně před volbami. "To jsou procenta navíc," říká

Radek Bartoníček Radek Bartoníček
před 2 hodinami
Časy, kdy exprezident Miloš Zeman opakovaně vyjadřoval podporu hnutí ANO, jsou pryč. Přinejmenším v současnosti. Zeman nedávno prohlásil, že dá hlas hnutí Stačilo!. A podle informací Aktuálně.cz podpoří den před volbami společnou akcí lídryni Stačilo! v Praze a šéfku SOCDEM Janu Maláčovou. Potvrdila to sama Maláčová, která se ve středu se Zemanem setkala.
Aktuálně.cz mluvilo s předsedkyní SOCDEM Janou Maláčovou o jejím setkání s exprezidentem Milošem Zemanem i o tom, zda nemá obavu z prohry v Praze. | Video: Radek Bartoníček

"Já mám z jeho podpory fakt velkou radost, je to pro mě velmi důležité," prohlašuje předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová, která jedním dechem přiznává, že letošní předvolební období není pro ni vůbec jednoduché. Kromě toho, že bojuje v osobním životě s nemocí, musí čelit obtížné situaci také ve vlastní straně. Část členské základny se postavila proti tomu, že SOCDEM jde do voleb na kandidátce hnutí Stačilo! mimo jiné s komunisty, a volali po mimořádném sjezdu.

Související

Zeman odhaluje svůj plán: Vondráček na zahraničí, Konečná jako sociální demokratka

Miloš Zeman

Maláčová situaci minimálně prozatím ustála a mohla se opřít mimo jiné právě o Miloše Zemana, bývalého sociálního demokrata, který stranu vedl a reprezentoval ji také jako předseda vlády. Jak řekla ve čtvrtek Aktuálně.cz, potkali se před 14 dny na jedné slavnostní akci na slovenské ambasádě v Praze a domluvili se na setkání, které proběhlo ve středu v jeho pracovně na Praze 6.

"Poděkovala jsem mu, že podpořil Stačilo!, protože poté, co jsme sjednotili levici, tak podpora Miloše Zemana tomu dává extra punc. Jak říkají všichni odborníci, to jsou prostě ve volbách procenta navíc. On mi říkal, že svou podporou chce strašně ocenit snahu sjednocené levice, protože ví, že to bylo těžké a velmi složité. Chce nám také poděkovat, že já a Kateřina Konečná jsme udělaly takový historický krok," tvrdí Maláčová. S tím, že Zeman se s ní zúčastní debaty ve čtvrtek v Praze 8, kde bude ještě ekonomka Ilona Švihlíková. 

Podle průzkumů veřejného mínění má Stačilo! velkou šanci překročit hranici pěti procent a dostat se do Poslanecké sněmovny. Nejtěžší pozici má ale právě Maláčová, protože vede kandidátku v Praze, kde má levice historicky vždy malou podporu. Navíc na 2. místě kandidátky je komunistka Petra Prokšanová, která byla původně lídryní a ve velkém žádá voliče, aby ji kroužkovali.

Když se Aktuálně.cz zeptalo Maláčové, zda nemá z této "konkurentky" obavu, odpověděla, že prý takovou političku naopak vítá. "Je strašně dobře, že se snaží a v podstatě dělá denně kampaň. To je fajn, aspoň přivede co nejvíce hlasů," řekla. Když ale Maláčová ve čtvrtek lepila poslední plakáty, dávala na nich výzvu, aby ji lidé jako jedničku kroužkovali. A navíc na sociálních sítích vybízí voliče mimo Prahu, ať ji případně přijedou volit do hlavního města. 

Související

"Kolaborante," vyslechl si Zaorálek od spolustraníků. Koalici s komunisty hájí dál

Bývalý člen Mladých sociálních demokratů Jiří Sedlář, který je proti spolupráci SOCDEM se Stačilo!, chtěl předat Lubomíru Zaorálkovi rakvičky se šlehačkou.
10:23

Maláčová přitom nemůže počítat s podporou části své členské základny, která vystupuje mimo jiné v iniciativě SOS SOCDEM. Ta vyzvala ke svolání mimořádného sjezdu, ale veřejně ji podpořilo jen několik desítek členů. Podle tajemníka iniciativy Jana Jukla se prý mnozí členové bojí vylučování, kdyby sjezd podpořili.

Když se Aktuálně.cz zeptalo Maláčové, zda se neobává rozpadu SOCDEM, odpověděla, že je naopak optimistka. "Myslím, že držíme při sobě, je to krásně vidět na tom, že jsme zažili velkou vlnu přílivu mladých lidí," reagovala na dotaz. Předsedkyní byla zvolena loni v říjnu, takže pokud by sociální demokraté rozhodovali o své budoucnosti na řádném sjezdu, konal by se přibližně za rok.

 
Mohlo by vás zajímat

Okrádali staré lidi, jednoho zavraždili v Kunraticích. Cizinecký gang skončil v base

Okrádali staré lidi, jednoho zavraždili v Kunraticích. Cizinecký gang skončil v base

Kauza Dozimetr: Hlubuček odmítl, že by kdy byl členem organizované skupiny

Kauza Dozimetr: Hlubuček odmítl, že by kdy byl členem organizované skupiny

Poslední šance zažádat o voličský průkaz. Co dělat, když nestíháte, a jak ho využít?

Poslední šance zažádat o voličský průkaz. Co dělat, když nestíháte, a jak ho využít?

Arcibiskup otevřeně zrazuje od volby Stačilo! "Podpora zla je hřích."

Arcibiskup otevřeně zrazuje od volby Stačilo! "Podpora zla je hřích."
domácí Aktuálně.cz Obsah Jana Maláčová Socdem (Sociální demokracie, ČSSD) Volby do sněmovny 2025 politika volby Miloš Zeman Přehled zpráv Rozcestník IG

Právě se děje

Aktualizováno před 31 minutami
Zelenskyj obvinil Putina, že chce válku rozšířit i na další země mimo Ukrajinu

ŽIVĚ
Zelenskyj obvinil Putina, že chce válku rozšířit i na další země mimo Ukrajinu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 35 minutami
Okrádali staré lidi, jednoho zavraždili v Kunraticích. Cizinecký gang skončil v base

Okrádali staré lidi, jednoho zavraždili v Kunraticích. Cizinecký gang skončil v base

Organizovaný gang si tipoval staré lidi kvůli loupežím a na území Česka se dopouštěl jak majetkové, tak i násilné trestné činnosti, uvedla policie.
před 39 minutami
Za drony v Dánsku stojí dvě zásadní věci, říká expert. V Česku by to bylo podobné
0:20

Za drony v Dánsku stojí dvě zásadní věci, říká expert. V Česku by to bylo podobné

Dronový icident v Dánsku komentuje v rozhovoru pro Aktuálně.cz Robert Vacek, provozní ředitel společnosti U&C UAS, která se věnuje výrobě dronů.
před 49 minutami
Brankář okouzlil extraligu hned po maturitě. V Bagu rezonoval i návrat po rakovině

Brankář okouzlil extraligu hned po maturitě. V Bagu rezonoval i návrat po rakovině

Podívejte se na nejnovější epizodu podcastu Bago, který Aktuálně.cz přináší každý čtvrtek.
Aktualizováno před 51 minutami
Sarkozy jde za mříže. Kvůli milionům od Kaddáfího si má odsedět pět let, rozhodl soud

Sarkozy jde za mříže. Kvůli milionům od Kaddáfího si má odsedět pět let, rozhodl soud

Prokuratura požadovala pro exprezidenta sedm let vězení. O výši trestu rozhodne soud, který pokračuje ve čtení rozsudku, později. Sarkozy vinu odmítá.
před 1 hodinou
Nejsměšnější "atentát" v historii? Reakce ukrajinského premiéra vešla do dějin bizáru
0:20

Nejsměšnější "atentát" v historii? Reakce ukrajinského premiéra vešla do dějin bizáru

Na Ukrajině má video z incidentu čestné místo v dějinách politického bizáru, lidé si ho na sítích dodnes pravidelně připomínají.
před 1 hodinou
Kauza Dozimetr: Hlubuček odmítl, že by kdy byl členem organizované skupiny

Kauza Dozimetr: Hlubuček odmítl, že by kdy byl členem organizované skupiny

Exnáměstek pražského primátora Petr Hlubuček a další čelí obžalobě z rozsáhlé korupce v pražském dopravním podniku.
Další zprávy