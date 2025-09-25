"Já mám z jeho podpory fakt velkou radost, je to pro mě velmi důležité," prohlašuje předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová, která jedním dechem přiznává, že letošní předvolební období není pro ni vůbec jednoduché. Kromě toho, že bojuje v osobním životě s nemocí, musí čelit obtížné situaci také ve vlastní straně. Část členské základny se postavila proti tomu, že SOCDEM jde do voleb na kandidátce hnutí Stačilo! mimo jiné s komunisty, a volali po mimořádném sjezdu.
Maláčová situaci minimálně prozatím ustála a mohla se opřít mimo jiné právě o Miloše Zemana, bývalého sociálního demokrata, který stranu vedl a reprezentoval ji také jako předseda vlády. Jak řekla ve čtvrtek Aktuálně.cz, potkali se před 14 dny na jedné slavnostní akci na slovenské ambasádě v Praze a domluvili se na setkání, které proběhlo ve středu v jeho pracovně na Praze 6.
"Poděkovala jsem mu, že podpořil Stačilo!, protože poté, co jsme sjednotili levici, tak podpora Miloše Zemana tomu dává extra punc. Jak říkají všichni odborníci, to jsou prostě ve volbách procenta navíc. On mi říkal, že svou podporou chce strašně ocenit snahu sjednocené levice, protože ví, že to bylo těžké a velmi složité. Chce nám také poděkovat, že já a Kateřina Konečná jsme udělaly takový historický krok," tvrdí Maláčová. S tím, že Zeman se s ní zúčastní debaty ve čtvrtek v Praze 8, kde bude ještě ekonomka Ilona Švihlíková.
Podle průzkumů veřejného mínění má Stačilo! velkou šanci překročit hranici pěti procent a dostat se do Poslanecké sněmovny. Nejtěžší pozici má ale právě Maláčová, protože vede kandidátku v Praze, kde má levice historicky vždy malou podporu. Navíc na 2. místě kandidátky je komunistka Petra Prokšanová, která byla původně lídryní a ve velkém žádá voliče, aby ji kroužkovali.
Když se Aktuálně.cz zeptalo Maláčové, zda nemá z této "konkurentky" obavu, odpověděla, že prý takovou političku naopak vítá. "Je strašně dobře, že se snaží a v podstatě dělá denně kampaň. To je fajn, aspoň přivede co nejvíce hlasů," řekla. Když ale Maláčová ve čtvrtek lepila poslední plakáty, dávala na nich výzvu, aby ji lidé jako jedničku kroužkovali. A navíc na sociálních sítích vybízí voliče mimo Prahu, ať ji případně přijedou volit do hlavního města.
Maláčová přitom nemůže počítat s podporou části své členské základny, která vystupuje mimo jiné v iniciativě SOS SOCDEM. Ta vyzvala ke svolání mimořádného sjezdu, ale veřejně ji podpořilo jen několik desítek členů. Podle tajemníka iniciativy Jana Jukla se prý mnozí členové bojí vylučování, kdyby sjezd podpořili.
Když se Aktuálně.cz zeptalo Maláčové, zda se neobává rozpadu SOCDEM, odpověděla, že je naopak optimistka. "Myslím, že držíme při sobě, je to krásně vidět na tom, že jsme zažili velkou vlnu přílivu mladých lidí," reagovala na dotaz. Předsedkyní byla zvolena loni v říjnu, takže pokud by sociální demokraté rozhodovali o své budoucnosti na řádném sjezdu, konal by se přibližně za rok.