Útok na reportéra Aktuálně.cz. Novinář je prostředníkem, nesmí být terčem konfliktů

Během protivládní demonstrace 17. listopadu byl několika účastníky napaden reportér Aktuálně.cz Radek Bartoníček. Redakce našeho online deníku se ohrazuje proti vnímání role médií a novinářů jakožto subjektů konfliktů či jako reprezentantů jakékoliv strany sporů, o kterých nezávisle informujeme.

"Při demonstraci 17. listopadu jsem pouze mapoval celkové dění, dělal jsem rozhovory a natáčel samotný dav před sebou. V těch chvílích se mě snažili někteří jedinci dostat mimo čelo průvodu, přestože jsem nikomu nebránil v pohybu. Jeden z nich mi srazil mobilní telefon, kterým natáčím," uvedl k incidentu reportér Aktuálně.cz Radek Bartoníček.

Dodává, že ve své práci se snaží mapovat všechny názory v české společnosti a zajímá ho pohled každého člověka. "Považuji to za velmi důležitou součást novinářské práce. To znamená, že mapuji i názory na demonstracích, ať jsou například na podporu vlády, proti vládě nebo třeba na téma ochrany klimatu. Respektuji právo lidí na shromáždění a chci skutečně vědět, co a proč je přivedlo k protestu."

Ze strany protivládních či protiukrajinských demonstrantů často zaznívají osočení, že o jejich protestech média neinformují a zamlčují tak část veřejné debaty. "Radek Bartoníček je jeden z nejslušnějších lidí, co znám. Ke všem skupinám ve společnosti přistupuje objektivně, dává prostor všem. I těm, kteří zpravidla prostor v médiích nedostanou," říká k incidentu vedoucí domácí redakce Aktuálně.cz Pavel Švec.

"Aktuálně.cz si vždy zakládalo na nezávislosti a komplexním zpravodajství, ve kterém podle základních novinářských pravidel vždy musí zaznít obě strany sporu. To dennodenně pečlivě dodržujeme. Prostor poskytnutý jednotlivým stranám však musí být vyvážený. O to víc, že zejména dezinformační část protestujících se snaží na veřejnosti šířit neověřené, zavádějící a lživé informace," dodává k tomu šéfredaktor Aktuálně.cz Jan Nevyhoštěný.

"Napadání novinářů je vždy nepřípustné. Zvláště paradoxní je pak v případě zkušeného reportéra, který se zúčastňuje téměř všech velkých demonstrací a dává prostor k vyjádření obyčejným lidem v davu," uzavírá šéfredaktor Aktuálně.cz.