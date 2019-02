Foto: Miroslav Zikmund slaví 100 let. Nahlédněte do jeho zlínské vily i do vzpomínek

před 1 hodinou

Už je to pár let, co slavný cestovatel dokončil svou knihu Století Miroslava Zikmunda. Teď už název není nadsázkou, své století skutečně odžil. 14. února oslaví legenda mezi českými cestovateli sté narozeniny a vzpomínky jistě zamíří i k zesnulému souputníkovi Jiřímu Hanzelkovi. "Tahle dvojice patří ke světovým osobnostem. Co vše jen ti dva dokázali ovlivnit a jaký život prožili, to si zřejmě uvědomíme až později," míní Daniel Stach, redaktor České televize, který se Zikmundem před časem pořídil v jeho zlínské vile rozhovor pro pořad Hyde Park Civilizace. Seznamte se se snímky pořízenými během interview a připomeňte si i některé slavné fotografie z nejslavnější éry dvojice "H+Z".