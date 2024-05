"Čest!" Anarchisté se střídali s komunisty, Spolu i Pavlem. První máj v Praze obrazem

Lidé v Praze slavili svátek práce, svátek zamilovaných i dvacet let od vstupu do Evropské unie. Na Střeleckém ostrově v centru města se vystřídali komunisté s anarchisty, kousek dál rozdávali balónky a úsměvy politici Spolu. Okolím prošli studenti v maskách a večer na stejném ostrově zahájil hudební festival k výročí vstupu do EU prezident Petr Pavel.