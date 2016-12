Bývalý vyšetřovatel korupce na ŘSD je definitivně nevinný. Bude žádat odškodné a návrat k policii

před 1 hodinou

Bývalý detektiv protikorupční policie Rostislav Kotrč, který vyšetřoval vyvádění peněz z ŘSD, vyhrál i v odvolací instanci, když Vrchní soud v Praze potvrdil jeho nevinu. Expolicista byl obžalován z toho, že jeho chybou došlo k prozrazení identity klíčové svědkyně a že pustil do médií důležité informace z vyšetřování. Kotrč nyní bude žádat návrat k policii a odškodné.

Praha – Bývalý elitní detektiv protikorupční policie Rostislav Kotrč, který měl vyzradit důležité informace z vyšetřování korupce na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), je nevinný. Odvolací Vrchní soud v Praze tak potvrdil rozsudek první instance a zamítl odvolání státního zástupce.

"Soud projednal odvolání, přezkoumal ho a dospěl k závěru, že důvodné není. Jednání obžalovaného nelze kvalifikovat jako trestný čin. Soudu první instance v tomto ohledu nelze nic vytknout," řekl předseda senátu Viktor Mach.

Bývalý detektiv Kotrč byl hlavním vyšetřovatelem v kauze vyvádění peněz z Ředitelství silnic a dálnic. Šéfové společnosti měli podle kriminalistů dostávat úplatky za pronájem dálničních odpočívadel a tankovacích stanic.

U první instance soudu Kotrč čelil obvinění, že vyzradil identitu jedné z utajených svědkyň. K tomu mělo dojít, když se advokáti obviněných teprve seznamovali se spisem, Kotrč jim prý zpřístupnil protokol, kde bylo jméno uvedeno. Kromě toho se měl o detaily z vyšetřování podělit s novinářem ze serveru Lidovky.cz.

Následně zasáhla Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), Kotrč byl z vyšetřování odvolán a obviněn z vyzrazování citlivých informací. Bývalý detektiv se bránil tím, že o svědkyni už psala v minulosti média a jméno tajné nebylo. Identitu šlo zjistit i kvůli pochybení detektivů, kteří před ním na kauze pracovali.

Kotrč navíc kritizoval průběh samotného vyšetřování ŘSD, které podle něj bylo nekoncepční. Vážné výhrady měl i ke způsobu, kterým probíhalo vyšetřování GIBS. "Doteď mi ani nevrátili zabavené věci," tvrdí.

Zpět k policii a odškodné

Nyní chce Kotrč zpět k policii. "Vzhledem k tomu, že oba soudy zjistily, že jsem se ničeho nedopustil, tak budu žádat o návrat. Budu samozřejmě žádat i náhradu škody, protože to poškodilo situaci rodiny," řekl Kotrč Aktuálně.cz. O jakou částku by mělo jít, však nechtěl vůbec komentovat.

Žalobce Pavel Prýgl trvá na Kotrčově vině. "Bylo to strohé a nereflektovalo to podstatnou část mé argumentace. Nemám na svém názoru co měnit," zhodnotil odůvodnění soudu.

autor: Jakub Zelenka