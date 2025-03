Sobotní kolaps vlaků? V práci musí být v sobotu ráno víc lidí, vytknul správě ministr

Už v roce 2022 začal na české železnici testovací provoz pod dohledem evropského zabezpečovacího systému ETCS, jehož zavádění dosud stálo více než osmnáct miliard korun. Ani tak dlouhá doba a utracená suma však nestačila k tomu, aby Správa železnic zvládla všechny nástrahy nového zařízení. Masivní výpadek minulou sobotu zastavil provoz na několik hodin, věc se v pondělí řešila na ministerstvu.

Desítky tisíc lidí, kteří minulou sobotu cestovali vlakem, na svou cestu dlouho nezapomenou. Někteří uvízli přímo ve vagónech, jiní museli skousnout nekonečné čekání na nádražích. Na vině byla síť, na níž funguje zabezpečovací systém ETCS.



Ačkoli Správa železnic ani její generální ředitel k masivnímu kolapsu nevydali žádné oficiální vyjádření, mluvčí drážních hasičů Martin Kavka v sobotu médiím sdělil, že kolaps zabezpečovače způsobil výpadek mezinárodního bezdrátového komunikačního systému GSM-R.

"Po zprovoznění signálu GSM-R systém ETCS postupně nabíhá. Nepředpokládaná výluka byla ukončena," psal informační systém Datel na síti X v sobotu v jedenáct dopoledne.

V pondělí odpoledne se kvůli víkendovému kolapsu konala devadesátiminutová schůzka na ministerstvu dopravy. "Výpadky jsou spojené s každým technologickým prvkem," komentoval sobotní události ministr Martin Kupka (ODS) a zároveň se cestujícím znovu omluvil za komplikace.

Jedním z opatření, jež se na setkání domluvily, je posílení dohledu Správy železnic. "Aby bylo i v nočních hodinách k dispozici o něco víc lidí," vysvětlil ministr Kupka s tím, že sobotní výpadek začal po páté hodině ráno a skončil kolem půl jedenácté dopoledne.

Kupka zmínil i to, že už během letošního roku dojde k obměně klíčových prvků celé infrastruktury. Konkrétně mluvil o serverech, které prý sice ještě nejsou na konci životnosti, ale pořídí se nové s "s ohledem na jejich významnou zátěž."

Vadí sníh i mráz

Sobotní porucha ovšem nebyla zdaleka první komplikací spojenou se zařízením ETCS na českých železnicích. Deník Aktuálně.cz už před několika dny upozornil, že jen za letošní leden a únor způsobil šest stovek zbytečných zastavení vlaků.

Potíže způsobují třeba sníh a mrazy. "V tomto případě docházelo k obalení jedné ze součástek mobilní části umístěné na podvozku lokomotiv sněhem a ledem. Systém následně nemohl zcela přesně měřit ujetou vzdálenost, a proto rozhodl o preventivním zastavení," popsala mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

Problémy jsou o to překvapivější, že ETCS se na českých železnicích testuje poměrně dlouho. Jako první se v listopadu roku 2022 začalo na trati z Olomouce do Uničova. Plnohodnotný přechod na evropský zabezpečovač pak nastal na železničních koridorech letos 1. ledna.

Nejdříve to bylo na trati Česká Třebová-Olomouc-Přerov, poté Břeclav-Bohumín a pak třeba i v úseku Praha-Běchovice-Česká Třebová. Příští rok se počítá se zavedením výhradního provozu na koridoru z Prahy do Českých Budějovic. V prosinci 2027 pak na západní větvi z Berouna přes Plzeň do Chebu.

Zavedení technologie ETCS na české železnice by si mělo do roku 2030 vyžádat investice ve výši 32 miliard korun, zatím bylo proinvestováno přes osmnáct miliard.

Smyslem zabezpečovače je to, že dokáže automaticky zastavit vlak, pokud dojde ke kritické situaci. Protože je jeho instalace do lokomotiv finančně náročná a v případě starších strojů už není rentabilní, zavedení systému ETCS na koridorech uspíšilo odstavení některých lokomotiv Českých drah a soukromých dopravců. Z pravidelného provozu tak třeba před několika dny zmizely "mašiny" Škoda 65Em přezdívané banán či potkan.

Test systému ETCS - zastavení při nedodržení rychlostního limitu (15. 8. 2024)