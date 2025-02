Legendární "banány" čeká konec. České dráhy lokomotivy nabídnou k prodeji

Skoro padesát let brázdily železnice, nyní odejdou poslední z nich do "důchodu". České dráhy modernizují své lokomotivy, poslední dny na kolejích tak čekají populární stroje řad 150.2 a 151, které fanoušci vlaků překřtili na "banány" nebo "dvojky". V provozu jim zbývají asi dva týdny, pak je dráhy odstaví do zálohy a nabídnou k prodeji. Do dvou let by měly skončit i lokomotivy 242 a 371.

Svého času šlo o nejvýkonnější stejnosměrné elektrické lokomotivy v Československu. Lokomotivy řady 151 z dílny Škody Plzeň se poprvé dostaly na železnice v roce 1978, poté obsluhovaly stěžejní trati z Prahy do Ostravy. Vyrážely ale až k hranicím tehdejšího Sovětského svazu. Pro jejich původní zbarvení se jim začalo říkat "banán", ale také "krysa", "potkan" nebo "dvojka", což vychází z historického názvu řady E 499.2. Dnes slouží poslední z nich mezi Prahou a Děčínem. 7. března ale vyjedou na poslední jízdu. České dráhy modernizují své lokomotivy, od soboty je tak vystřídají stroje Škoda řady 162. "Z pravidelného provozu nyní odstavujeme lokomotivy řad 150.2 a 151, do roka až dvou let je budou následovat také poslední stroje řad 242 a 371, které mají už jen okrajové výkony. Útlumem procházejí řady 163 a stejný osud čeká zhruba do dvou let motorové vozy řady 854," uvedl Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu. "V budoucnosti budou základem našeho lokomotivního parku v elektrické trakci lokomotivy Škoda řady 362 a Siemens Vectron. Dodávka 50 kusů těchto strojů v provedení pro maximální rychlost 230 km/h začne na konci letošního roku a ve Vršovicích už pro ně chystáme místo," dodal Ješeta.