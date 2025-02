Drahá "záchranná brzda" zastavila v Česku už 600 vlaků. Stát se to nemělo

Již téměř dva měsíce je v Česku na některých tratích v provozu nový zabezpečovací systém ETCS. Ten má přinést zásadní zlepšení bezpečnosti na českých železnicích. Úřady si jej zatím chválí, přestože není zcela bez problémů. Více než 600krát už se letos stalo, že zabezpečovač vlak zastavil, aniž by k tomu měl důvod. Chyby způsobuje například sníh. Pracujeme na řešení, tvrdí Správa železnic.

Začátkem února vjel makedonský řidič nákladního auta ve Studénce na Novojičínsku do kolejiště na červenou. Jenže pak uvízl - nestihl se dostat přes přejezd, než spadly závory. Takové situace už se v minulosti staly mnohokrát. A nezřídka končily srážkou s vlakem, která si vyžádala zraněné či mrtvé.

Jenže to se tentokrát nestalo - vlak začal okamžitě brzdit a zastavil sto metrů od zaseknutého kamionu. A to díky tomu, že na hlavním koridoru už je letos v provozu zabezpečovací systém ETCS, informoval server iRozhlas.cz.

Šlo tak o první výrazný úspěch zabezpečovače, který je na hlavním železničním koridoru v provozu od 1. ledna. Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) má tato moderní vymoženost výrazně snížit počet nehod na železnici. Systém sám rozpozná mimořádnosti na trati a umí včas zastavit vlak. Do roku 2030 jím chce stát vybavit 4 tisíce kilometrů tratí, což bude stát asi 32 miliard korun. Jde tak o jednu z největších investic do železnice v historii Česka.

Jenže jak ukázaly první měsíce, zabezpečovač zatím nefunguje zcela dokonale. Vlaky kvůli němu zastavují i ve chvíli, kdy k tomu není žádný důvod. Do minulého týdne vyjelo na cestu bezmála 57 tisíc vlaků vybavených ETCS. A jedno procento z nich, tedy asi 600 souprav, systém neplánovaně zastavil.

"V praxi to znamená, že vlak ztratí spojení s traťovou částí zabezpečovače na dobu delší, než je maximální přípustný limit, a poté preventivně zastaví, aniž by došlo k ohrožení bezpečnosti cestujících. Následuje znovunavázání spojení, například restartem palubní jednotky," vysvětlila Aktuálně.cz mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

Většinou poté vlak pokračuje v jízdě. Zastavení podle Správy železnic trvá nejčastěji několik minut, a nevzniká díky němu tedy výraznější zpoždění.

Vlaky zastavují zejména ze dvou důvodů. "První zahrnují veškeré důvody na straně infrastruktury, tj. například výpadek základnové stanice mobilního signálu. Preventivní zastavení z důvodu chyby na straně infrastruktury jsou ojedinělá. Častější je druhá kategorie závad - na mobilních jednotkách, což je část zabezpečovače umístěná na lokomotivách," popsala mluvčí.

Média už dříve informovala o tom, že systém selhává například při nízkých teplotách - čidla lokomotiv zamrzají. "Když se rychloměr obalí sněhem, krustou, náledím, tak se chová, jako by byl rozbitý," řekl Radiožurnálu generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

"V tomto případě docházelo k obalení jedné ze součástek mobilní části umístěné na podvozku lokomotiv sněhem a ledem. Systém následně nemohl zcela přesně měřit ujetou vzdálenost, a proto rozhodl o preventivním zastavení," potvrdila Aktuálně.cz Eberl Friebová

"Na řešení tohoto problému nyní spolupracuje dodavatel systému spolu s dopravci i Správou železnic," dodala.

ETCS dnes už funguje na hlavním koridoru mezi Prahou a Ostravou a dvou tratích do Břeclavi. V roce 2026 by na systém měla přejít i trať z Prahy do Českých Budějovic, další rok z Prahy přes Plzeň do Chebu. Do roku 2040 by stát chtěl pokrýt i regionální tratě.

Takto se bude rozšiřovat systém ETCS v Česku:

Video: Takto ETCS brzdí, když zaznamená porušený přejezd (15. 8. 2024)