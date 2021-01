Čeští cyklisté se propadli na zamrzlém jezeře. Dramatické video sdílel britský bulvár

O velikém štěstí mohou mluvit cyklisté, kteří se v lednu pokusili přejet přes zamrzlý bývalý písník Marokánka u Hradce Králové. Na místě, kde je odhadovaná hloubka zhruba deset metrů, se jednomu z nich začalo bořit zadní kolo, jezdec za ním se už do rozestupujícího se ledu propadl celý.

Na zatopenou a v tu dobu zamrzlou plochu bývalé pískovny se vydali dva čeští závodníci v disciplíně horských kol zvané enduro, Vojtěch Bláha a Max Adami. Třetí cyklista je doprovázel a jízdu natáčel. "Nejdřív jsme najeli na okraj a zkoušeli, jak je led silný. Viděli jsme i bruslaře a rozhodli jsme se vydat směrem k nim," popsal situaci pro Aktuálně.cz Vojtěch Bláha s tím, že nápad přejet jezero byl spontánní.

Asi padesát metrů od břehu se Bláhovi začalo propadat do ledu zadní kolo. "Zapadl jsem do vody půlkou kola a nohama, ale podařilo se mi vyváznout. V tu chvíli jsem se otočil a uviděl svého kamaráda kompletně pod vodou, protože jel za mnou a do díry po mém zadním kole se propadl čelem," vylíčil dramatické chvíle Bláha.

Kamarádi okamžitě k Maxi Adamimu přiběhli. Bláha mu pomáhal z vody, Jiří Fikejz, který vše natáčel, zachraňoval závodní kolo. Trojice kupodivu řešila situaci v klidu. "Možná je to způsobeno tím, že před incidentem jsme jezdili poměrně rychlé sprinty a byli jsme dobře zahřátí. Tím pádem nám voda nepřipadala moc studená a nedostavil se takový šok," hledal zdůvodnění Bláha.

"Nepanikařili jsme, na podobné situace jsme zvyklí"

Druhým důvodem mohl být podle Bláhy fakt, že v jeho odvětví cyklistiky jsou krizové situace celkem běžné a pomoc kamarádovi po ošklivém pádu není ničím novým. "Jsme schopní v těchto chvílích fungovat bez paniky," dodal Bláha.

Poté co se dostali ven z vody, museli ujet ještě pět kilometrů, aby mohli mokré oblečení svléknout. "Stihlo na nás sice zmrznout, ale zdravotně jsme všichni v pořádku," popisoval konec příběhu se šťastným koncem Bláha.

Videa, které cyklisté sdíleli na sociální síti Instagram, si všiml také britský bulvární deník Daily Mail. Ten na svém facebookovém profilu denně vybírá několik nejzajímavějších videí z celého světa.

A reakce okolí? "Lidé, kteří mě znají, ví, že umím přiznat chybu, hloupost a poučit se z ní. Takže z této strany žádné moralizující komentáře nepřišly. Na sociálních sítích, kam jsem video dal hlavně pro varování ostatních, se však často objevily velmi ostré názory. Mrzí mě, ale ty lidi chápu," popsal v rozhovoru Bláha, který se v těchto dnech nachází na soustředění mimo Českou republiku.