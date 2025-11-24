Dopravu ochromil sníh, záchranáři hlásí už 60 nehod. A bude hůř, varují meteorologové

Hasiči od rána zasahují u rekordního počtu nehod. Ty se zatím obešly bez vážných následků. Působí ale problémy v dopravě, a to včetně dálnic. "Dálnice D1 je namrzlá. Takže někde uvízly kamiony a nemohly pokračovat. Od rána máme hlášeno hodně nehod, ale obešly se bez zranění," uvedla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.
Hasiči upozornili, že v případě nehody by měl řidič vypnout motor, obléci si reflexní vestu a označit místo nehody výstražným trojúhelníkem. "Hrozí-li požár nebo výbuch, nebo jde o hromadnou nehodu, ihned běžte do bezpečí, nejlépe za svodidla. Volejte 112," podotkli. Zdůraznili, že takzvanou záchranářskou uličku je potřeba vytvářet hned, jak se řidič dostane do kolony. "Nezapomeňte - abychom bezpečně projeli a mohli pomoci na místě nehody, potřebujeme pruh široký alespoň tři metry," dodali.
Počasí komplikuje dopravu na mnoha místech Středočeského kraje, problémy jsou hlavně na dálnici D1.
Řidiči ráno a dopoledne havarovali například na 11. či 66. kilometru ve směru na Prahu. Ve stejném směru na 45. kilometru se převrátilo nákladní auto, které převáželo sedm osobních vozidel. Dálnici bylo nutné kvůli jejich vyprošťování dočasně zavřít, dodala policejní mluvčí.
V Praze ráno čerstvý sníh a mráz zastavil provoz autobusů do Suchdola, kam silnice od Vltavy prudce stoupá. Kvůli zamrzlým výhybkám zhruba dvě hodiny nejezdily vlaky mezi Smíchovem a Radotínem. Podle informací Pražské integrované dopravy (PID) se objevily potíže v hromadné dopravě také ve Středočeském kraji, hlavně na severu a východě. Některé spoje byly zrušené nebo měly omezený provoz. Ledovka byla v kraji podle dopravních informací třeba mezi 7. a 14. kilometrem dálnice D8.
❄️⚠️ Na většině území zasněžené ráno.— Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) November 24, 2025
🌨️ Srážkové pásmo postupující od západu přes naše území přineslo nebo přináší sněžení z pohledu komplikací na silnicích snad v nejméně vhodný čas.
👉 Nového sněhu sice není mnoho, na mnoha místech jen kolem 1 – 2 cm, přesto to stačí na… pic.twitter.com/hdFKYyuKgo
I na jižní Moravě ráno zkomplikovalo sněžení provoz na silnicích pro auta i autobusové linky. "S ohledem na aktuální povětrnostní podmínky byl v 6:30 zahájen výjezd všech našich posypových vozů. Upozorňujeme řidiče na nutnost opatrné jízdy," uvedl provozní ředitel Brněnských komunikací Jan Klištinec. Silnice byly nesjízdné například kolem Hrubé Vrbky a Velké nad Veličkou na Hodonínsku, kam se ráno nedostaly autobusy. Problémy měly také spoje v Brně a okolí. Na Vysočině měly ráno s jízdou v kopci problémy kamiony na silnici 150 u Nové Vsi u Světlé na Havlíčkobrodsku.
Ve Zlínském kraji ráno nebyla sjízdná páteřní silnice I/50 spojující region se Slovenskem, kterou u Bánova na Uherskohradišťsku ráno zablokoval uvízlý kamion. Po 7:30 se už ale podle policie opět otevřela po vyproštění vozu a ošetření vozovky. Kvůli ledovce a sněhu byla ráno neprůjezdná také silnice I/54 u Boršic u Blatnice na Uherskohradišťsku.
V Libereckém kraji dopravu na některých místech ztížily uvízlé kamiony. Problémy byly třeba na sinici I/9 na Českolipsku, ale také na Semilsku a Jablonecku. Také v Královéhradeckém kraji například v kopci Babák ve směru od Jičína na Novou Paku na silnici I/16 uvázlo několik kamionů. Kvůli ledovce uvázly kamiony i na silnici II/321 u obce Synkov-Slemeno na Rychnovsku.
V Plzeňském kraji stál podle Ředitelství silnic a dálnic kvůli nehodě dočasně provoz na 117. kilometru dálnice D5 ve směru na Plzeň. Nakrátko byl obnoven jedním pruhem, vzápětí dopravu opět uzavřela nehoda dvou nákladních vozů v místě původní nehody, tvoří se kolony. Silnice jsou většinou mokré se zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření.
V Ústeckém kraji byla ledovka například u Velemína na Litoměřicku. Na silnici I/8 uvízl kamion. Se zvýšenou opatrností byla sjízdná silnice I/9 u Jiřetína Pod Jedlovou na Děčínsku, kde byla rovněž ledovka. Kamiony uvízly kvůli ledovce na silnici I/15 u Třebenic na Litoměřicku. Také jeden jízdní pruh silnice číslo I/13 u Klášterce nad Ohří na Chomutovsku zablokovaly kamiony. Policie uvedla, že byla vozovka zasněžená.
Provoz na silnicích v Olomouckém kraji komplikuje sněžení, na vozovce leží po ránu rozbředlý či ujetý sníh. Policie od rána v kraji vyjíždí k četným dopravním nehodám. V Olomouci na kluzké vozovce havaroval autobus MHD, nehoda se obešla bez zranění. Další nehoda na průtahu Olomoucí zkomplikovala provoz na příjezdových trasách do krajského města a přispěla k tvorbě dlouhých kolon, uvedl policejní mluvčí Libor Hejtman.
"Srážkové pásmo postupující od západu přes naše území přineslo nebo přináší sněžení z pohledu komplikací na silnicích snad v nejméně vhodný čas. Nového sněhu sice není mnoho, na mnoha místech jen kolem jednoho až dvou centimetrů, přesto to stačí na komplikace v dopravě, zejména v nížinách," uvedli v pondělí ráno pracovníci Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Nejvíce sněhu mimo horské oblasti podle nich zatím napadlo na severozápadě Česka, i kolem pěti centimetrů. Sněžit tam už ale přestává.
Teploty se v pondělí budou držet kolem nuly, stejně jako v dalších dnech. Už večer se může podle meteorologů při mrznoucích srážkách opět tvořit ledovka a ojediněle i náledí nebo zmrazky z roztátého sněhu. Ledovka bude situaci komplikovat i v úterý ráno. Na východě Česka může v úterý připadnout až 15 centimetrů nového sněhu, ve středu pak bude sněžit na většině území a někde může napadnout i 20 centimetrů.