Domácí

Sníh v Česku ochromil dopravu. Bude hůř, část země bude klouzat na ledu

ČTK ČTK
před 6 hodinami
Čerstvý sníh a mráz působily v pondělí ráno v Česku dopravní problémy. V Praze se například zastavil provoz autobusů do Suchdola, kam silnice od Vltavy prudce stoupá. Kvůli zamrzlým výhybkám zhruba dvě hodiny nejezdily vlaky mezi Smíchovem a Radotínem. Odpoledne se změnou počasí hrozí ledovka.
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek | Foto: Thinkstock

Česko zasáhlo sněžení, bílo bylo po ránu třeba v hlavním městě. Postupně se mají srážky na řadě míst v zemi měnit v dešťově, což způsobí extrémně nebezpečný jev: ledovku.

Nebezpečí hrozí podle meteorologů zejména na jihozápadě Česka, na Vysočině a části středních Čech. Na pozoru by se měli mít zejména řidiči.

Sněhové srážky znesnadňují provoz na silnicích už nyní.

"Od rána komplikuje dopravu v Praze i Středočeském kraji sníh. Problémy jsou hlavně na severu a východě. V Praze nejezdí autobusy na Suchdol," uvedla PID před 07:00 na sociální síti X. "Počítejte se zdržením. Některé problémové úseky v Praze už se daří postupně zprovozňovat," dodala.

Provoz vlaků na plzeňské trati mezi Smíchovem a Radotínem zamrzlé výhybky zastavily před pátou ráno, vyplývá z webu Českých drah. Mimořádnost podle dopravce skončila kolem sedmé.

Před sněžením varoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Přišlo od západu, podle výstrahy meteorologů mohlo napadnout až pět centimetrů sněhu.

Související

Možná jíte v nesprávný čas a škodíte si. Kdy se v zimě navečeřet a zlepšit své zdraví

večeře, jídlo, stravování
 
Mohlo by vás zajímat

Překopejte rozpočet, tlačí na Fialu. "Abyste pak utráceli jak tygr v masně," zuří ODS

Překopejte rozpočet, tlačí na Fialu. "Abyste pak utráceli jak tygr v masně," zuří ODS

Označil Pavla za "tupého špiona", motorista už se poučil. Co další mladí ve sněmovně?

Označil Pavla za "tupého špiona", motorista už se poučil. Co další mladí ve sněmovně?
3:21

Česko ochromí nový sníh. Předpověď ukazuje místa s nejvydatnější nadílkou

Česko ochromí nový sníh. Předpověď ukazuje místa s nejvydatnější nadílkou
14 fotografií

Zotročil si tři dívky, fackoval je a dupal jim na prsty. Soud potrestal trýznitele

Zotročil si tři dívky, fackoval je a dupal jim na prsty. Soud potrestal trýznitele
domácí Aktuálně.cz Obsah počasí Praha Doprava MHD sníh

Právě se děje

Aktualizováno před 19 minutami
USA a Ukrajina mají nový mírový plán, poslední slovo má mít Trump a Zelenskyj

ŽIVĚ
USA a Ukrajina mají nový mírový plán, poslední slovo má mít Trump a Zelenskyj

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 32 minutami
Mafie v Rusku. Konce Putina se elity Kremlu děsí, Šojgu ukázal varovný příklad
3:52

Mafie v Rusku. Konce Putina se elity Kremlu děsí, Šojgu ukázal varovný příklad

Investigativní server Proekt odhalil nepotismus v ruské vládnoucí elitě.
Aktualizováno před 1 hodinou
Překopejte rozpočet, tlačí na Fialu. "Abyste pak utráceli jak tygr v masně," zuří ODS

ŽIVĚ
Překopejte rozpočet, tlačí na Fialu. "Abyste pak utráceli jak tygr v masně," zuří ODS

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Vojtěch Bednář

Komentář: Vzkaz voličů politikům? Češi chtějí hlavně klid a stabilitu

Aktualizováno před 1 hodinou

Kladenská hvězda překvapila Las Vegas. Růžový Cadillac z Lega vezl piloty formule 1

Kladenská hvězda překvapila Las Vegas. Růžový Cadillac z Lega vezl piloty formule 1
Prohlédnout si 12 fotografií
Na stupně vítězů u hotelu a kasina Bellagio dovezl tři nejlepší piloty v závodě F1 v Las Vegas růžový Cadillac Fleetwood Sixty Special.
Auto z více než 418 tisíc kostek váží přes dvě tuny a má na délku přes pět metrů.
před 1 hodinou
Označil Pavla za "tupého špiona", motorista už se poučil. Co další mladí ve sněmovně?
3:21

Označil Pavla za "tupého špiona", motorista už se poučil. Co další mladí ve sněmovně?

Aktuálně.cz se zeptalo trojice čerstvých a hlavně mladých poslankyň a poslanců, jak se jim coby zástupcům generace Z v jejich nové práci daří.
před 2 hodinami
Jedna z největších hnusáren, psali v Kanadě. Viník má po sezoně, tím trest nekončí

Jedna z největších hnusáren, psali v Kanadě. Viník má po sezoně, tím trest nekončí

Mladý kanadský obránce Luke Dragusica předvedl zkrat, který se s ním potáhne celou hokejovou kariéru.
Další zprávy