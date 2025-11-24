Sníh v Česku ochromil dopravu. Bude hůř, část země bude klouzat na ledu

Česko zasáhlo sněžení, bílo bylo po ránu třeba v hlavním městě. Postupně se mají srážky na řadě míst v zemi měnit v dešťově, což způsobí extrémně nebezpečný jev: ledovku.
Nebezpečí hrozí podle meteorologů zejména na jihozápadě Česka, na Vysočině a části středních Čech. Na pozoru by se měli mít zejména řidiči.
Sněhové srážky znesnadňují provoz na silnicích už nyní.
"Od rána komplikuje dopravu v Praze i Středočeském kraji sníh. Problémy jsou hlavně na severu a východě. V Praze nejezdí autobusy na Suchdol," uvedla PID před 07:00 na sociální síti X. "Počítejte se zdržením. Některé problémové úseky v Praze už se daří postupně zprovozňovat," dodala.
Provoz vlaků na plzeňské trati mezi Smíchovem a Radotínem zamrzlé výhybky zastavily před pátou ráno, vyplývá z webu Českých drah. Mimořádnost podle dopravce skončila kolem sedmé.
Před sněžením varoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Přišlo od západu, podle výstrahy meteorologů mohlo napadnout až pět centimetrů sněhu.