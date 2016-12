Dolínek odmítá rušení nočních tramvají kvůli hluku. Zabraňme tomu nesmyslu, píše Ludvíkovi

před 2 minutami

Až sedm desítek převážně nočních tramvajových spojů by kvůli hlukovým limitům v Praze měly nahradit autobusy. To ale odmítá magistrát, podle nějž by toto řešení bylo špatné jak pro Pražany, tak pro životní prostředí. Náměstek primátorky a radní pro dopravu Petr Dolínek požádal ministerstvo zdravotnictví o úpravu metodiky, která hluk posuzuje.

Praha – Náměstek pražské primátorky a radní pro dopravu Petr Dolínek nesouhlasí s tím, aby některé noční tramvajové spoje byly kvůli hlukovým limitům nahrazeny autobusy. Obrátil se kvůli tomu na ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka s tím, aby pravidla pro výpočet hlukových limitů změnil.

"Jsem připraven udělat všechno proto, abych tomuto nesmyslu zabránil. Ve spolupráci s kolegy jsme připravili dopis, který jsem odeslal ministrovi zdravotnictví. Obsahuje argumenty, žádost o úpravu metodiky výkladu příslušného nařízení vlády i návrhy na jeho novelizaci," uvedl náměstek s tím, že výměna tramvají za autobusy by byla namířená proti Pražanům i životnímu prostředí. Problémovým místem je podle něj například Bělehradská ulice.

Důvodem pro nahrazení až 73 tramvajových spojů, které jezdí nejčastěji mezi 22. a 6. hodinou, jsou nová pravidla pro výpočet hlukových limitů. Hygienici nově tramvaj považují za dráhu, u níž se automaticky počítá s takzvaným ochranným pásmem, které však v úzkých pražských ulicích nelze zajistit, vysvětluje magistrát. Paradoxně tak platí méně přísná pravidla pro autobusy, které by tak musely tramvaje nahradit.

"Máme jasné argumenty, které jsme připraveni předložit na jednání hlavní hygieničce i ministru Ludvíkovi. Proto pevně věřím, že se dokážeme se dohodnout a zvítězí logika a zdravý rozum," uzavřel náměstek Dolínek.

autor: Domácí