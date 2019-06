Politici nejsou na pódium na Letné zvaní, říká spolek. Fiala nepřijde raději vůbec

Vše je připraveno, aby mohly přijet až stovky tisíc lidí, avizují organizátoři nedělní demonstrace na Letné. Účastníci musejí počítat s tím, že parkovat přímo u parku nebude možné, nepočítá se ani se stánky s občerstvením. Pro případ velkého horka ale budou připraveny cisterny s pitnou vodou. To nejdůležitější - kdo k davu na Letné promluví - však organizátoři velmi pečlivě tají. Jisté je, že akce potrvá dvě hodiny a mluvené slovo výrazně převáží nad hudbou. Politici ale mezi řečníky nebudou.

Letenská pláň v Praze je ještě stále prázdná, už brzy ji ale zaplní dělníci a technika. "S rozmisťováním techniky začneme v sobotu po poledni, kdy přijedou první kamiony. Některé další budou najíždět ještě v neděli nad ránem," hlásí producent Robin Schovánek, který patří k nejbližším spolupracovníkům Mikuláše Mináře, předsedy spolku Milion chvilek pro demokracii, který protest na Letné pořádá.

Technici začnou nejdříve s tribunou, která bude stát zkraje podél budovy ministerstva vnitra. Řečníci tak uvidí přímo na Pražský hrad. Aby je co nejvíce viděli a slyšeli přítomní lidé, počítá se zatím s největším nasazením velkoplošných obrazovek. "Dvě budou po okrajích pódia a pět dalších rozmístíme podél celé plochy ve vzdálenosti osmdesát až sto metrů," říká Schovánek s tím, že k ruce má mnoho dobrovolníků. "Ale s klidem bych uvítal i další. Budeme jich potřebovat opravdu hodně," upozorňuje.

Podle svých slov má obavu z jediné věci, a to z toho, aby se podařilo veškerou techniku a další zázemí včas rozmístit. "O víkendu je totiž hodně kulturních akcí, takže volného materiálu není tolik. Naštěstí nám někteří pořadatelé jiných akcí a majitelé firem pomůžou. Věřím, že všechno bude nakonec stát na svém místě včas," vysvětluje Schovánek, který se produkcí zabývá čtrnáct let.

Místo pro vozíčkáře i rodiče s dětmi

Celý prostor bude rozdělený do několika zón. Počítá se například s místy pro vozíčkáře, vznikne také koridor, kterým bude možné v mimořádných případech rychle projít. Organizátoři chtějí v blízkém parku udělat také místo pro rodiče s dětmi.

Na bezpečnost bude na místě dohlížet "odpovídající počet" policistů, řekl Aktuálně.cz mluvčí pražské policie Tomáš Hulan. Konkrétní číslo uvést nechtěl. První pomoc pak bude připravena poskytnout padesátka zdravotníků Českého červeného kříže spolu s padesáti dobrovolníky (podrobněji viz box níže).

Pokud jde o dopravu, až na výjimky nemůže nikdo počítat s tím, že by mohl na Letné parkovat. Mezi Letenskou plání a stadionem Sparty je sice dost velká asfaltová plocha, na které parkují auta, ale v době nedělní demonstrace to nebude možné. "Právě na ní budou mít zázemí záchranáři a také televizní štáby, kterých bude hned několik," vysvětluje Schovánek.

Koordinační porady na Letné se ve čtvrtek zúčastnili představitelé všech složek integrovaného záchranného systému, za metropoli dorazil Jan Čižinský:

Koordinační schůzka k nedělní demonstraci na Letné :-) Zveřejnil(a) Jan Čižinský dne 19. June 2019

Pro všechny, kteří přijedou auty nebo autobusy, doporučují organizátoři parkování na okrajích města. K Letné se dostanou hromadnou dopravou, která bude podle pražského dopravního podniku posílena. To se má týkat především linky A, na které je stanice Hradčanská, z níž se dá dostat na Letnou pěšky či tramvají během několika málo minut.

Mnozí lidé z regionů přijedou autobusy, které si sami domlouvali a zaplatili. Většina jich je už vyprodaná, jen v některých městech se ještě mohou lidé přihlásit. Stejně tak je mnohdy vyprodaná veřejná doprava. Pokud se někdo rozhodne jet na poslední chvíli, může mít problém.

Organizátoři z Milionu chvilek pro demokracii se obraceli s prosbou na České dráhy, jestli by mohly spoje posílit, ale příslib nedostali. "Jestli budou ve větší míře zarezervované spoje na neděli, tak je posílíme, pokud to bude technicky a provozně možné," uvedl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Zvláštní opatření k demonstraci na Letné Zdravotnický dohled bude zajišťovat Český červený kříž z Prahy 1. Podle ředitelky Jaroslavy Markové bude na místě až 50 jejich členů a dalších zhruba pět desítek dobrovolníků. Lidé mohou o pomoc požádat někoho z 24 lidí ve vestě s logem červeného kříže, nebo navštívit jedno z deseti stanovišť označených bílým křížem v zeleném poli. "Se záchrannou službou jsme domluveni, že v případě, že budeme potřebovat pomoc, tak oni na náš pokyn přijedou," popsala Marková domluvu s pražskou záchrankou. Ta bude mít na Letné pouze jednoho inspektora a dva koordinátory s plně vybaveným vozem záchranné služby.

Přísně nadstranická demonstrace. S politiky v davu

Zatímco o organizačních věcech spolek Milion chvilek pro demokracii bez zdráhání hovoří, na ty zásadní otázky odpovídat nechce. Dosud například není jasné, kdo vlastně k mnohatisícovému davu promluví. Jisté je pouze to, že se projevy obejdou bez politiků, demonstrace má být přísně nadstranická. "Nikdo z politiků na pódiu nevystoupí," oznámil Schovánek.

Přesto se řada politiků chystá příležitosti využít a na Letnou se přijdou ukázat. "Vyzval jsem všechny členy KDU-ČSL, je jich 23 tisíc, aby zvážili účast na demonstracích, protože je důležité vyjádřit svůj veřejný postoj k aktuálnímu dění v Česku," sdělil předseda lidovců Marek Výborný. On sám ale bude chybět. "Mám bohužel dlouhodobě plánovaný jiný program, který nemohu zrušit, jinak bych tam byl i s dětmi a rodinou. Ne kvůli tomu, abych se honil za politickými body, ale jako občan podporující veřejnost, které není lhostejná situace v České republice. Toho si velmi cením," sdělil Výborný.

Přítomný nebude ani předseda ODS Petr Fiala. Na rozdíl od šéfa lidovců však nepřijde na Letnou záměrně. A to kvůli premiérovi Andreji Babišovi, který je jedním z důvodů, proč lidé budou demonstrovat. "Nechci mu nyní zavdávat záminku k tomu, aby širokou občanskou aktivitu, s níž sympatizuji, označoval za akci politické opozice," sdělil Aktuálně.cz s tím, že vystoupil v minulých týdnech na demonstracích v Ostravě a Zlíně. "Je dobře, že občané vyjadřují svůj názor, my budeme dělat ústavní kroky ve sněmovně. Cíl máme stejný. V příštím týdnu se koná hlasování o nedůvěře vládě, tam vidím svou úlohu a úlohu celé opozice," míní Fiala.

Chybět bude i šéf poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Někteří členové ale podle něj půjdou. "Nebudeme se demonstrace účastnit organizovaně, na protesty v Praze a dalších městech naši členové ale dorazí," prohlásil Stanjura.

Na Letnou se chystají také politici TOP 09 a Starostů a nezávislých. "Přijdu i s rodinou," avizuje předseda STAN Vít Rakušan. Možná se tam setká také s předsedou TOP 09 Jiřím Pospíšilem. "Určitě půjdu, my chodíme na všechny tyto demonstrace. Myslím, že na Letnou půjde i řada mých kolegů ze strany a další podporovatelé. Jsme domluveni, že nás půjde větší skupina," řekl. Pokud jde o lídra pirátů Ivana Bartoše, ten na dotaz Aktuálně.cz nereagoval.

Spor o Babiše na úrovni Poslanecké sněmovny, který zmínil Fiala z ODS, se odehraje příští středu, kdy proběhne hlasování o vyslovení nedůvěry Babišově vládě. Premiér má ale v této chvíli navrch, protože většina poslanců se proti vládě hlasovat nechystá. Kromě vládních poslanců ANO a ČSSD podporuje kabinet také KSČM a mnohdy i SPD Tomia Okamury.

Pět požadavků, včetně demise premiéra

Demise vlády mezi požadavky spolku Milion chvilek pro demokracii není, demise premiéra však ano. Na pódiu Minář zcela jistě všechny zopakuje. Prvním bodem je přijetí pojistek nezávislosti justice a demise ministryně spravedlnosti Marie Benešové, druhým požadavkem, aby Agrofert vrátil všechny neprávem obdržené dotace, třetím konec dotací, daňových úlev, investičních pobídek a státních zakázek pro Agrofert, čtvrtým odprodej médií, která Babiš vlastní, a za páté již zmíněná demise samotného premiéra.

"Já Letnou beru jako dosavadní vrchol naší činnosti, zároveň to ale pro mě není tečka, nýbrž dvojtečka. Není to konec, je to začátek," sdělil Aktuálně.cz předseda spolku Minář. O budoucnosti chce konkrétně promluvit až ve chvíli, kdy bude stát na Letné u mikrofonu. Z jeho dalších názorů je ale zřejmé, že Milion chvilek bude pokračovat dál.

"Možná nás čeká běh na dlouhou trať. Doufám, že Letná bude pro všechny nádechem, povzbuzením a startem k tomuto běhu na dlouhou trať. Nevíme, jak dlouho to bude trvat, než dosáhneme pozitivní změny, o niž usilujeme. Víme však, že společně to dokážeme," řekl Minář Aktuálně.cz.

Podle informací z úzkého okruhu lidí v čele Milionu chvilek pro demokracii je možné, že Minář vyzve demonstranty, aby se snažili v místech, kde žijí, pěstovat "chvilky pro demokracii". Tedy například aby se sami snažili vzdělávat, dávali se do řeči s dalšími lidmi, pořádali setkání a besedy. Tak jak už to dělají někteří organizátoři demonstrací v regionech.

Například Veronika Česká, která má na starosti protesty ve Žďáru nad Sázavou, uspořádala tento týden debatu mezi poslankyní ODS Miroslavou Němcovou a poslancem ANO Radkem Zlesákem. "Dopadlo to výborně. Lidé se hodně ptali, a kdybych debatu po dvou hodinách neukončila, asi bychom tam seděli dodnes," říká Černá.

Hlavní koordinátorka regionálních protestů Veronika Vendlová řekla, že organizátoři protestů mimo Prahu mají chuť dál pokračovat. "Všichni říkají, že sice potřebují trochu pauzu, ale chtějí pokračovat i přes léto, protože to považují za smysluplné. Možná změní formát, zkusí například sousedská setkání a podobné věci, ale nikdo nechce končit," tvrdí Vendlová.

Další plány organizátorů budou očekávat také někteří politici hnutí ANO, například místopředseda hnutí a ministr životního prostředí Richard Brabec. "Sám jsem zvědavý, co na té Letné zazní," přiznal Aktuálně.cz s tím, že vítá, jak se změnila doba od listopadu 1989, kdy proti demonstrantům tvrdě zasáhla tehdejší represivní moc. "Je skvělé, že jsme se v době posunuli. Dnes se lidé sejdou a nemusí se absolutně ničeho takového obávat. Když jsou s něčím nespokojení, prostě vyjádří svůj názor," míní Brabec, který podle svých slov byl 17. listopadu na Národní třídě. "Tam jsme se oprávněně báli, že nás někdo zmlátí. A taky nás zmlátili. Já jsem dostal docela přes hubu," tvrdí.

