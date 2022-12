Bílé Vánoce v datech: Čtvrt metru v centru Prahy i dvacetileté čekání v Pardubicích

Některá velká česká města čekají už několik let na to, až bude na Štědrý den sníh. Praha dvanáct, České Budějovice patnáct, a Pardubice dokonce dvacet let. Deník Aktuálně.cz využil historická data Českého hydrometeorologického ústavu a připravil grafiku, která ukazuje, kolik sněhu bylo na vybraných lokalitách v předchozích 60 letech.