Co se vznášelo nad Sázavou? Podivný vír zamotal hlavu českým meteorologům

Počet tuzemských uživatelů sociální sítě Instagram se za poslední rok zvýšil o 400 000 na 2,9 milionu. Jde tak o nejdynamičtěji rostoucí síť. Nejpopulárnější je mezi uživateli ve věku od 15 do 29 let. Ti na této síti tráví nejvíce času a jsou také nejaktivnějšími přispěvateli. Vyplývá to z údajů agentury Ami Digital, které má k dispozici. Instagram slaví 11. výročí od svého spuštění.

Nejvíce uživatelů v Česku má stále Facebook s 6,5 milionu registrací a YouTube s 5,2 milionu. Nejpopulárnějším formátem na Instagramu zůstávají Stories, tedy příběhy, které umožňují uživatelům nahrát obsah dostupný pouze 24 hodin. Popularita Instagramu a Stories jde ruku v ruce s rostoucím trendem využívání mobilních telefonů pro sledování sociálních sítí.