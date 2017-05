Mladí bojují proti dezinformacím, šikaně i samotě. Člověk v tísni jim předá ceny Gratias Tibi

před 55 minutami

Ocenění pro aktivní mladé lidi, kteří pozitivně ovlivňují své okolí, předají významné osobnosti v úterý 30. května v pražském kině Lucerna. Ze 117 nominovaných projektů vybrala porota tři laureáty. Je mezi nimi například kampaň České středoškolské unie, která se snaží zlepšit české školství. Letos poprvé jsou udělovány i ceny, o kterých rozhodla veřejnost – Cena České televize a Cena O2 za vstřícnou a bezpečnou komunitu.

Cena Gratias Tibi, což latinsky znamená "děkuji tobě", čtvrtým rokem oceňuje mladé lidi, kterým není svět kolem nás lhostejný a snaží se ho nejrůznějšími aktivitami obohatit.

"Chceme jim dát najevo, že se společnost zajímá o to, co dělají, a váží si jich za to," říkají organizátoři.

V poslední době o sobě mladí lidé dávají stále více vědět a objevuje se celá řada projektů a iniciativ, za kterými stojí právě oni.

"Stejně jako v předešlých třech ročnících se i letos potvrdilo, že mladá generace se zajímá o svět kolem sebe a přijímá za něj spoluzodpovědnost. Byly nominovány různorodé projekty, pozorujeme ale nárůst těch, kteří se snaží zvýšit kvalitu vzdělávání," říká Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách ze společnosti Člověk v tísni, který cenu uděluje.

Ceny laureátům předají významné osobnosti kulturního a společenského života - režisér Jan Hřebejk, atletka Zuzana Hejnová, herečka Jitka Schneiderová, bývala předsedkyně Akademie věd Helena Illnerová a političtí vězni komunistického režimu Hana Truncová, František Teplý a Jiří Světlík. Ceremoniálem bude provázet moderátorka Ester Janečková.

Z problémových kluků dobrovolnými pomocníky

Kategorii Základních škol ovládli chlapci z Dětského domova se školou Těrlicko, kteří pomáhají dětem a dospívajícím s autismem. Tihle kluci už dávno nemají pocit, že jsou "ničemní" a bez jakékoliv perspektivy. Už vědí, jaké to je být pro někoho potřebný, pro někoho něco znamenat.

Autisti z havířovského spolku ADAM a chlapci z Těrlicka zažívají podobnou izolovanost od většinové společnosti. Svými společnými akcemi ji alespoň částečně rozbíjejí. Hranice, kdo pomoc dává a kdo ji přijímá, se smazávají, obě strany totiž vycházejí ze znevýhodněných pozic.

Učte nás jako v 21. století

V kategorie Střední školy zaujala porotu kampaň Revoluce na střední, za níž stojí Česká středoškolská unie. Středoškoláci se snaží prosadit své požadavky, které by zvýšily kvalitu českého školství. O jejich realizaci jednají i s ministerstvem školství nebo s Českou školní inspekcí.

Zjednodušeně řečeno, středoškoláci už nechtějí sloužit jako pasivní prázdné nádoby, do nichž má kantor autoritativně nalít vědomosti. Rádi by ho měli spíše jako průvodce na cestě za poznáním, a to průvodce dobře placeného, kvalitního. Usilují také o nižší počet žáků ve třídě, o individuální přístup podle úrovně vědomostí, o větší pestrost volitelných předmětů.

Věříme, že pokud má být naše vzdělávání relevantní pro potřeby 21. století, je třeba usilovně pracovat na změnách reálně ovlivňujících praxi ve třídách, a proto přicházíme s kampaní Revoluce na střední," objasňují mladí "revolucionáři".

Nenech sebou manipulovat!

V nejstarší věkové kategorie do 30 let zvítězili studenti Masarykovy univerzity se svou příručkou Surfařův průvodce po internetu, která ukazuje, jak lze pracovat s informacemi a jak rozpoznat dezinformace. Nechtějí nikomu říkat, co si myslet, ale chtějí upozornit na množství nesmyslů, které se na internetu objevuje.

Situace je opravdu vážná. Podle průzkumu agentury STEM z roku 2016 věří dezinformacím více než 25 % Čechů. Mladí lidé se navíc stávají oběťmi propagandy častěji, protože se s dezinformacemi střetávají online dříve, než si přirozeně vyvinou schopnost jim čelit. Lidé z iniciativy podnikli svůj vlastní výzkum a ten jim ukázal další alarmující trend - 71 % středoškoláků čerpá zprávy o světovém dění z Facebooku, pro 25 % přitom jejich zdroj není vůbec důležitý. Tým Zvol si info proto odstartoval vzdělávací kampaň za zvýšení mediální gramotnosti u české mládeže.

"Chceme mladé lidi naučit samostatně ověřovat informace, rozpoznat, když s nimi někdo manipuluje, a vytvářet své rozličné názory na základě pravdivých informací a faktů. Věříme totiž, že vzdělaná a nezmanipulovatelná mládež je budoucností zdravé demokracie," říkají členové týmu.

Adoptuj si babičku či dědu

Letos poprvé mohla o svých favoritech rozhodovat i veřejnost. Diváci České televize vybírali laureáta Ceny České televize z devíti finalistů, hlasovali na webu ČT. Zvítězil středoškolský projekt Babičkové, v rámci nějž si studenti gymnázia "adoptují" své babičky a dědečky z domova důchodců, tráví s nimi vybraný čas, vypráví si s nimi a čtou jim.

Za dobu trvání projektu se podařilo vytrhnout řadu seniorů z apatie, navázat s nimi citové vazby a dát jim pocit, že mají proč žít.

Porota Nadace O2 vybrala do finále pět projektů, které přispívají k bezpečnosti ve veřejném prostoru nebo ve virtuálním světě. O laureátovi Ceny O2 za vstřícnou a bezpečnou komunitu hlasovala veřejnost na webu Nadace O2.

Nezavírej oči před šikanou

Uspěl opět středoškolský projekt. Jmenuje se Nenech to být a zaměřuje se na boj se šikanou a vylučování ze školního kolektivu pomocí internetového systému a mobilní aplikace. Iniciativa přináší efektivní způsob odhalování těchto problémů ještě v jejich zárodku. To vše za spolupráce s Linkou bezpečí, Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno a youtuberem Nejfakem.

Do projektu se za jediný týden registrovalo prvních 200 škol a do měsíce by jich mělo být 500. Dle dostupných informací se již povedlo zaznamenat desítky hlášení dětí, které se "necítí dobře". Každé takové nahlášení putuje k vybrané osobě na škole spolu s profesionálně vypracovanou metodikou a návodem k řešení.