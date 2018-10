Útěk jedovatého hada je výjimka, říká znalec plazů. Chovatelce mamby hrozí trest

Třicetileté ženě, kterou v Praze uštkla mamba zelená, hrozí v případě zotavení statisícové pokuty i trestní stíhání. Už jen proto, že chovala zvíře bez potřebného povolení. Odborníci však mírní obavy lidí, kteří mají strach, že se bude podobný scénář opakovat i v jejich domě. Jde podle nich o vůbec první případ, kdy do veřejného prostoru utekl jedovatý had.

Praha - Silně jedovatá mamba zelená, která uštkla svou majitelku a zmizela v útrobách bytového domu, vzbudila mezi obyvateli pražských Hlubočep pochopitelnou paniku. A mnoho dalších lidí si okamžitě položilo otázku, zdali také jejich soused, od kterého je dělí jen lehce prostupné stoupačky, nechová životu nebezpečné zvíře bez patřičného povolení a vybavení.

Jeden z předních odborníků na chov plazů a kurátor pražské ZOO Petr Velenský však jejich obavy mírní. "Přiznám se, že nemohu se stoprocentní jistotou říct, že tady neexistuje nějaká část lidí, kteří takto svéhlavě jedovaté hady chovají. Předpokládám však, že nikoliv," říká.

Za dobu jeho působení v zoologické zahradě, kde už pracuje 37 let, totiž Velenského každý rok přivolají hned k několika hadům, kteří unikli z pražských domácností. "A zatím to byli ve všech případech, kterých už byly skutečně stovky, vždy hadi nejedovatí," říká Velenský.

Svým majitelům se tak zatoulaly třeba korálovky nebo užovky červené. Ty sice po úspěšném útěku také dokážou vzbudit mezi lidmi, na které narazí, náležitý poprask, nijak je však neohrožují. "Tohle je skutečně první případ, který si vybavuji, kdy utekl a způsobil ohrožení veřejného prostoru jedovatý had," dodává Velenský.

Stále pokračující lov na mambu zelenou je tak podle něj výsledkem ojedinělého excesu. Za rozhodující považuje, že žena, kterou had uštkl, neměla pro jeho chov potřebné povolení. To uděluje Státní veterinární správa a jeho získání není jednoduché.

Zájemce o chov zvířat vyžadujících zvláštní péči, mezi než patří jedovatí hadi, šelmy nebo i primáti, se musí ještě před pořízením podrobit kontrole veterinářů. "Ti nejdříve prověří, zda chovatel poskytuje adekvátní podmínky pro jeho chov, a pokud ne, povolení neudělí. Minimálně jednou ročně jsou pak takové chovy pravidelně kontrolovány," říká Petr Vorlíček, mluvčí Státní veterinární správy.

Kupci stačí říct, že má mít povolení. Prodejce za něj ale neručí

Otázkou však zůstává, kdo majitelce jedovatou mambu prodal. Do Prahy mohla přicestovat ze zahraničí nebo od některého z českých chovatelů. Udat jedovatého hada totiž v Česku není překvapivě nic obtížného.

Ten, kdo chce v Česku hady nejen vlastnit, ale také prodávat, si musí zřídit živnostenské oprávnění a svou činnost hlásit Krajské veterinární správě. Samotný prodej plazů však svazuje jen jediné pravidlo. "Povinností prodejce je dát kupujícímu písemnou informaci o tom, že když si pořizuje zvíře vyžadující zvláštní péči, musí mít schválení pro chov od Krajské veterinární správy," říká Vorlíček.

Jinými slovy, prodejce se nemusí ujistit, že nový majitel potřebné povolení má, jen ho na tuto povinnost musí upozornit. "Často se ale stává, že si lidé zvíře koupí a prodejce jim neřekne, že jde o druh, jehož chov podléhá schválení," dodává.

Zpřísnění pravidel ale podle něj není na místě. I on považuje aktuální situaci za mimořádnou. "Letos byl v rámci kontrol odhalen jediný neschválený chov, loni také jen jeden," dodává Vorlíček. Stejně se k problému postavilo i ministerstvo zemědělství. "V tuto chvíli se nepřipravuje žádné zpřísnění podmínek chovu. Problém je, že žena ignorovala stávající zákon," uvedl mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.

Pokuta i trestní stíhání. Chování hadů načerno může vyjít draho

Událost v Hlubočepech tak může sloužit jako odrazující případ zejména pro ty, kdo si myslí, že chov jedovatého hada zvládnou bez patřičných znalostí a posvěcení úřadů.

Chovatelka mamby zelené teď na nemocničním lůžku bojuje o život. Pokud se však zotaví, čekají ji další nepříjemnosti. Za chování jedovatého hada načerno jí hrozí sankce až padesát tisíc korun. Pokud by se prokázalo, že chovatelka hada neodborným zacházením týrala, mohla by se pokuta vyšplhat až na půl milionu korun.

V úvahu podle advokátů navíc připadá i trestní stíhání. "Určitě by se posuzovalo, jak velké nebezpečí had pro okolí představoval a jestli skutečně hrozilo, že uštkne někoho dalšího. Pokud by se ukázalo, že ano, dala by se z toho odvodit nedbalostní forma trestného činu obecného ohrožení," říká advokát Jakub Blažek. Za takové provinění by ženě hrozily až dva roky odnětí svobody. Pravděpodobně by však dostala jen podmíněný trest a zákaz dalšího chovu.

Desítky evakuovaných lidí by po chovatelce navíc mohly vymáhat náklady, například za náhradní ubytování. A v případě, že by had někoho zranil, byla by chovatelka odpovědná i za toto ublížení na zdraví.

Podle Pražské veterinární správy aktuálně nikdo další mambu zelenou v hlavním městě nechová. V pražských teráriích se však nacházejí jiné jedovaté druhy.

Petr Velenský však zdůrazňuje, že čeští amatérští chovatelé, kteří dodržují zákony, se o svá zvířata zpravidla starají na mimořádně profesionální úrovni. Když však nějaký had uteče, připoutá k sobě obrovskou pozornost už kvůli často nezasloužené pověsti těchto zvířat a hrůze, kterou v některých lidech vyvolávají.

"Jsem z toho upřímně nešťastný. Každý takový případ vrhá špatné světlo nejen na chovatele, ale i samotné hady. Snažíme se hady v naší přírodě desítky let chránit a přesvědčovat lidi, aby jim neubližovali, a podobné události naši činnost hatí," uzavírá Velenský.

Ředitel pražské ZOO komentuje útěk mamby zelené: