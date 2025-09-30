Domácí

Chameleon Babiš a jeho "otevřeně proruští" partneři. Němci píší o volbách v Česku

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Česko by mohlo po nadcházejících parlamentních volbách změnit dosud jasný prozápadní kurz a obrátit se po vzoru Slovenska na východ. Rýsuje se totiž vítězství politického chameleona Andreje Babiše, jehož možní koaliční partneři jsou otevřeně proruští, píší v komentářích k českým volbám německá média.
Spokojený předseda ANO Andrej Babiš na jedné z mnoha a mnoha letošních předvolebních akcích.
Spokojený předseda ANO Andrej Babiš na jedné z mnoha a mnoha letošních předvolebních akcích. | Foto: Radek Bartoníček

Komentář zveřejnily například listy Frankfurter Rundschau či Sächsische Zeitung. Z Česka by se podle nich mohl stát nový problémový člen Evropské unie. Proto budou volby ostře sledované nejen v Bruselu, ale také v Kyjevě, Moskvě a v Berlíně.

Volby do české Poslanecké sněmovny se uskuteční 3. a 4. října.

Německá média se ve svých článcích shodují, že největší šanci stát se novým českým premiérem má předseda hnutí ANO a bývalý ministerský předseda z let 2017 až 2021 Babiš. List Frankfurter Rundschau ho označuje za "politického chameleona". Není podle něj "ani tak úplně vpravo, ani tak úplně vlevo, spíše je pragmatický populista". Jeho hnutí ANO označuje list za "národně-konzervativní".

"Protože vládní strany Spolu a STAN spolupráci s ANO už předem vyloučily, zůstávají ANO v případě očekávaného jasného vítězství jako koaliční partneři jen strany z okraje: třeba euroskeptické a levicově radikální Stačilo! nebo Svoboda a přímá demokracie (SPD) považovaná za neofašistickou," píše Frankfurter Rundschau. Babišovy potenciální koaliční partnery označuje za "otevřeně proruské".

Situace, kdy by vznikla vláda ANO s některou ze zmiňovaných radikálních stran, by podle listu byla mimo jiné "katastrofou" pro Brusel a pro Kyjev. V případě Ukrajiny list připomíná českou muniční iniciativu, v rámci které už země na obranu před ruskou agresí dostala 3,5 milionu kusů velkorážové munice. Babiš slibuje, že ANO po volbách iniciativu zruší.

Vládní strany v čele s premiérem Petrem Fialou, který podle Frankfurter Rundschau působí ve srovnání s Babišem "poněkud dřevěně", varují před scénářem, jaký nastal po nástupu premiéra Roberta Fica na Slovensku. Sousední země slouží podle listu v české volební kampani jako "špatný vzor" hlavně kvůli Ficovým kontaktům s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a kvůli jeho snaze "normalizovat" vztahy s Moskvou. Německý list přitom připomíná, že Babiš je rovněž velkým spojencem maďarského premiéra Viktora Orbána.

Také podle regionálního saského listu Sächsische Zeitung by mohlo Česko po volbách změnit "dosud jasný prozápadní kurz". "Ať už vyhraje volby kdokoli: Česko bude v EU složitým partnerem… V případě vlády ANO je možné, že se (Česko) přikloní k 'disidentským zemím' Maďarsku a Slovensku," napsal v článku k volbám dlouholetý korespondent německých médií z Prahy Hans-Jörg Schmidt. Německým čtenářům přibližuje situaci v Česku, kromě zahraniční politiky podle něj Čechy nejvíce trápí nedostupné bydlení a rostoucí životní náklady. "Hospodářsky je na tom země lépe, než se čekalo," dodal.

Českým volbám se v posledních dnech věnovaly například také list Süddeutsche Zeitung, který v textu s titulkem "Touha po miliardáři" píše, že by Babiš mohl po volbách uzavřít vládní koalici "s pravicovými extremisty". List Frankfurter Allgemeine Zeitung se ve svém článku ptá, zda je možné, že se z Česka stane po volbách "nový problémový článek EU". Upozorňuje ale na to, že politický systém v Česku je považovaný za stabilní.

 
