Namísto kandidátů na premiéra nabídla Česká televize druhořadou debatu "náhradníků"

Závěrečná debata v České televizi (ČT) bývala po mnoho let pomyslným vrcholem předvolebního souboje. Například ještě v roce 2017 veřejnoprávní televize uspořádala superdebatu, kterou moderoval Václav Moravec. Vysílala se ve čtvrtek 19. října, tedy den předtím, než se otevřely volební místnosti. Její podtitul zněl "Poslední slovo" - a byla to poslední příležitost vidět závěrečný střet politiků pro ty, kdo se tou dobou třeba ještě rozhodovali, koho budou volit.
To se ovšem změnilo už o rok později v prezidentských volbách. Miloš Zeman, obhajující svůj prezidentský mandát, se totiž před prvním kolem voleb žádných debat neúčastnil. A před druhým se nechal slyšet, že se svým hlavním soupeřem Jiřím Drahošem se střetne ve dvou diskuzích, ne však v České televizi, kterou dlouhodobě kritizoval a absence v její debatě se tak stala jakousi tichou součástí jeho programu. Volby přesto vyhrál.
A nejen to, tento trend měl další následovatele, třeba již zmíněného Andreje Babiše, byť nakonec do prezidentské debaty v roce 2023 překvapivě dorazil, ačkoli účast předem nepotvrdil. Ten naopak stavěl na image, že raději čas věnuje osobním setkáním s voliči (kam zpravidla chodí jeho podporovatelé, a ne političtí kritici) než účasti v televizních debatách.
Česká televize tak vyklidila prostor a ustoupila nejen komerční konkurenci, ale především politikům, pro něž je účast v jejích diskusích zpravidla náročná a musí v nich čelit mnoha nepříjemným dotazům a tlaku na odpověď zřejmě ve větší míře, než je tomu v ostatních médiích. Případně těm, kteří svým ignorováním ČT dávají najevo svůj přístup k médiu, které se stalo součástí předvolebního boje prostřednictvím debaty o zvyšování koncesionářských poplatků a návrhů na její faktické zestátnění.
Televize tak letos své debaty naplánovala už na neděli a pondělí, nikoli až poslední dny před volbami.
Překvapení se nekonalo
Jenže překvapení se tentokrát nekonalo a Andrej Babiš ani tak do žádné z těchto dvou debat nedorazil. V neděli ho v Superdebatě všech lídrů relevantních stran zastoupil jeho první místopředseda Karel Havlíček. A když Babiš avizoval, že se totéž bude opakovat také v pondělním Duelu lídrů dvou nejsilnějších uskupení, což bylo Českou televizí takřka jistě zamýšleno jako střet dvou kandidátů na premiéra, Petr Fiala do debaty rovněž nepřišel.
V závěrečném duelu se tak nakonec utkali jejich zástupci - místopředseda ANO Karel Havlíček a ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Ti sice dokázali odpovídat na otázky na různorodá témata a jistě mají svou nemalou voličskou základnu, nelze však říci, že jde o jednoznačné kandidáty na premiéra, navíc se již - narozdíl od Fialy a Babiše - v několika předvolebních diskusích setkali.
Střetu skutečných favoritů voleb - Andreje Babiše a Petra Fialy - se tak diváci dočkají až ve středu na CNN Prima News a ve čtvrtek pak také na televizi Nova. Debata v ČT tak chtě-nechtě působila jako rozehřívací kolo pro druhé v pořadí.
Souboj nepremiérů
A korunu tomu nasadil zejména začátek diskuse. Prvních zhruba deset minut Kupka s Havlíčkem diváky duelu ubezpečovali, že ani jeden z nich vlastně kandidátem na premiéra není. Ať už to bylo při první otázce "Kdo by byl nejlepším premiérem České republiky?", za nějž oba bez váhání označili lídra své strany, nebo v dalších odpovědích.
"Jsem předsedou stínové vlády, jasným lídrem hnutí ANO je ale Andrej Babiš," uvedl Havlíček s tím, že Babiš je také jednoznačným kandidátem na premiéra. Ačkoli připustil, že za jisté konstelace by se předsedou kabinetu mohl stát i on. Kupka nepřipustil ani to - do ČT prý dorazil prostě proto, že Havlíček není pro Fialu adekvátním partnerem do debaty. A celé to zarámoval ještě výrok Havlíčka o tom, že rozhodně nenastane poněkud bizarní situace, kdy by Babišovi šéfoval - tedy například byl předsedou vlády a lídr ANO jedním z ministrů.
Duel tak působil poněkud nudně, neměl náboj - oba politici zkrátka věděli, že ten hlavní konflikt se odehraje jinde a jindy. Nezaznělo navíc žádné zásadní ani nové prohlášení, které by mělo potenciál diváky přesvědčit.
Společnou vládu oba vyloučili
Havlíček několikrát zopakoval, co řekl už o den dříve v Superdebatě - třeba že Česko podle něj neprosperuje a je prolezlé korupcí. ANO si podle něj neumí představit vládu s někým, kdo je součástí kauz, které se týkají kampeličky, dozimetru a bitcoinů. Jinými slovy - odmítl povolební koalici se Spolu, ale také s hnutím STAN a Piráty.
Martin Kupka kontroval tím, co už také všichni vědí. ODS, potažmo koalice Spolu, chce vládnout pouze s demokratickými stranami a nepůjde do vlády s populisty a extremisty. Spolupráci s hnutím ANO na vládní úrovni vyloučil. Později - v jiné části diskuse - se opřel do minulé vlády Andreje Babiše kvůli tomu, že během covidu šířila chaos. A vypíchnul, že se za současné vlády Česko zbavilo energetické závislosti na Rusku.
Karel Havlíček následně na otázku, zda by mu nevadili komunisté ve vládě odvětil, že v hnutí Stačilo! nejsou pouze komunisté, ale také sociální demokraté. A Kupku osočil z toho, že pouze nálepkuje politickou konkurenci. "Každá strana, která se dostane do sněmovny, je demokraticky zvolená. Mně osobně by komunisté ve vládě vadili," dodal Havlíček a zdůraznil, že v minulé vládě Andreje Babiše nebyli, ač umožnili její vznik.
Kupka pak Havlíčkovi vyčetl, že opozice odmítá vše, co vláda Petra Fialy prosazuje. Včetně iniciativ, které jsou pozitivně vnímány i za hranicemi České republiky. Jako příklad uvedl českou muniční iniciativu pro Ukrajinu. Havlíček to odmítl. Hnutí ANO podle něj nevadí více peněz investovaných do obrany, co ale odmítá, jsou "netransparentní kšefty". Podle něj je potřeba postupovat s rozmyslem. "Pokud chceme posilovat naší bezpečnost, tak nikoli pouze tím, že budeme naplňovat procenta," prohlásil.
Mluvilo se také o vztahu k Evropské unii nebo k NATO. Havlíček voliče ubezpečil, že ukotvení Česka v těchto institucích představuje "červenou linii". Zrovna tak odmítl, že by ANO chtělo nějak ohrozit nezávislost veřejnoprávních médií. "Naopak, já jsem pro jejich nezávislost. To, že navrhujeme změnu v jejich financování, neznamená, že chceme ohrozit jejich nezávislost," ohradil se.
Celkově však v diskusi nezaznělo nic, co by voliči neslyšeli již dříve v jiných debatách nebo politických prohlášeních. Poraženým své poslední předvolební debaty se tak paradoxně stala spíše Česká televize než politici sami.