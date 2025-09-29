Domácí

Politická šikana: Babiš vsadil na nečekanou kartu, Fiala se rve a lidovci mají trumf

Michaela Nováčková Vratislav Dostál Radek Bartoníček Michaela Nováčková, Vratislav Dostál, Radek Bartoníček
před 2 hodinami
Do voleb zbývá už jen pár dní. Zatímco Andrej Babiš volí umírněnější tón a snaží se působit jako státník, opozice kolem SPD a Stačilo! sází na strach. Nedělní superdebata České televize ukázala, kdo tahá za kratší konec provazu. Premiér Fiala přitvrdil ve své rétorice a Karel Havlíček vsadil na zklamané pravicové voliče. Do toho vstupuje kroužkování, které může výrazně zamíchat pořadím kandidátů.
Video: Michaela Nováčková, Vratislav Dostál, Radek Bartoníček

Česká televize podle Vratislava Dostála ustoupila Andreji Babišovi (ANO), když přesunula hlavní debatu z tradičního čtvrtečního večera na neděli. "Dřív to býval vrchol kampaně, letos nasadili Marcelu Augustovou jako vstřícný krok, ale Babiš stejně nepřišel," zaznělo v diskusi. Ponižujícím výsledkem pro Českou televizi je i to, že namísto očekávaného duelu lídrů Fiala-Babiš se diváci v pondělí večer dočkají střetu "dvojek", Karla Havlíčka (ANO) a Martina Kupky (ODS).

Samotná nedělní superdebata ale nabídla několik ostrých momentů. Karel Havlíček se profiloval jako obhájce podnikatelů a soukromého sektoru, snažil se oslovit zklamané voliče koalice Spolu. Petr Fiala (ODS) naopak zvolil nečekaně konfrontační tón. "Byl osobnější, než jsme u něj zvyklí," podotkl Radek Bartoníček.

Kdo bude Babišův spojenec?

Související

Maláčová vystoupí se Zemanem těsně před volbami. "To jsou procenta navíc," říká

Předseda SOCDEM Jana Maláčová po schůzce s exprezidentem Milošem Zemanem při vylepování posledních předvolebních plakátů.
4:55

Zatímco Andrej Babiš se prezentuje umírněněji a snaží se působit jako státník, Tomio Okamura (SPD) a Kateřina Konečná (Stačilo!) spoléhají na mobilizaci voličů přes negativní emoce. "Na mítincích SPD a Stačilo! jsem viděl větší nadšení než na shromáždění Milionu chvilek," uvedl Bartoníček. Přesto i tyto strany začínají mírnit rétoriku o vystoupení z EU a NATO, aby nekomplikovaly případnou spolupráci s ANO.

Kartami může zamíchat i kroužkování. "Jana Maláčová v Praze přímo vyzývá: kroužkujte jedničku. Ví, že voliči často sahají po jiných číslech a hrozí jí přeskočení," popisuje Radek Bartoníček, který s pražskou jedničkou Janou Maláčovou nedávno natočil rozhovor. Podobně se řeší i pozice Zbyňka Stanjury na severní Moravě či výsledky lidovců v rámci Spolu, kteří intenzivně objíždějí venkov metodou "od dveří ke dveřím".

Zmanipulované volby

Související

Vláda zrady, nebo oběti? Babiš nikde, Fiala se řezal s Havlíčkem, Konečná jela to své

Televizní Superdebata Česká televize

Předvolební atmosféru navíc přiživují obavy z manipulace voleb, které při mítincích šíří i bývalý prezident Miloš Zeman. "To je nebezpečné. Vzniká frustrace, která by se po volbách mohla zvrhnout," varuje Bartoníček. Pokud se do sněmovny dostanou jak SPD, tak Stačilo! a případně i Motoristé, čekají Andreje Babiše mimořádně složitá povolební vyjednávání.

Chcete-li se dozvědět víc o hodnocení výkonu jednotlivých lídrů nebo jaké jsou možné volební scénáře a kdo se může stát překvapivým vítězem či poraženým, poslechněte si nejnovější epizodu podcastu Politická šikana.

 
Mohlo by vás zajímat

Šíří se jako blesk. Nové varianty covidu jsou extrémně nakažlivé, varuje odborník

Šíří se jako blesk. Nové varianty covidu jsou extrémně nakažlivé, varuje odborník

V Česku může být až 220 tisíc nadaných dětí. Víme jen o dvou procentech z nich

V Česku může být až 220 tisíc nadaných dětí. Víme jen o dvou procentech z nich

Svatý Václav jako symbol kolaborace s Říší. Nacisté to šikovně otočili, říká historik

Svatý Václav jako symbol kolaborace s Říší. Nacisté to šikovně otočili, říká historik
1:49

Šikana v Zoo Praha. "Otřesné," říká Bobkův předchůdce. Primátor věc zlehčuje

Šikana v Zoo Praha. "Otřesné," říká Bobkův předchůdce. Primátor věc zlehčuje
domácí Aktuálně.cz Obsah Podcasty Aktuálně.cz Politická šikana Volby do sněmovny 2025 Andrej Babiš Petr Fiala Vít Rakušan Zdeněk Hřib Karel Havlíček Rozcestník IG

Právě se děje

před 1 minutou
Strategické přátelství. Čína bližší chce vazbu na KLDR, podpoří komunistické projekty

Strategické přátelství. Čína bližší chce vazbu na KLDR, podpoří komunistické projekty

Peking usiluje o rozvoj přátelství a strategické komunikace se Severní Koreou, která doufá v prohloubení spolupráce obou zemí.
před 13 minutami
Zeť Donalda Trumpa se skupinou investorů kupuje herního giganta EA Games

Zeť Donalda Trumpa se skupinou investorů kupuje herního giganta EA Games

Společnost EA je známá například sportovními simulátory a populárními herními sériemi, jako jsou Need for Speed, Medal of Honor, Battlefield a The Sim
před 20 minutami
Trump se zastal nenáviděné Kalifornie, zavede stoprocentní cla na zahraniční filmy

Trump se zastal nenáviděné Kalifornie, zavede stoprocentní cla na zahraniční filmy

Trump tvrdí, že tím chce pomoci ekonomikce v Kalifornii, která podle něj trpí konkurencí ze zahraničí.
před 29 minutami
Pomůže i černý pásek. Aneb jak také vyzrát na mocného digitálního soupeře

Pomůže i černý pásek. Aneb jak také vyzrát na mocného digitálního soupeře

Projekt Generace bez pohybu hledá cesty, jak motivovat děti ke sportu.
před 30 minutami
Šíří se jako blesk. Nové varianty covidu jsou extrémně nakažlivé, varuje odborník

Šíří se jako blesk. Nové varianty covidu jsou extrémně nakažlivé, varuje odborník

Varianty Nimbus a Stratus se vyznačují hlavně úpornou bolestí hlavy. V nemocnici ale kvůli nim skončí méně lidí.
před 1 hodinou
Nudný fotbal bez gólů? Nevadí, nad hlavami vám přistává obří airbus

Nudný fotbal bez gólů? Nevadí, nad hlavami vám přistává obří airbus

Fotbal bez šancí fanouškům týmu Windsor & Eton nemusí vadit. Diváci si krátili čas sledováním letadel mířících na Heathrow.
před 1 hodinou
V Česku může být až 220 tisíc nadaných dětí. Víme jen o dvou procentech z nich

V Česku může být až 220 tisíc nadaných dětí. Víme jen o dvou procentech z nich

Rodiče nadaných dětí by primárně měli myslet na to, aby jejich dítě bylo v tom, co dělá, šťastné.
Další zprávy