Politická šikana: Babiš vsadil na nečekanou kartu, Fiala se rve a lidovci mají trumf

Česká televize podle Vratislava Dostála ustoupila Andreji Babišovi (ANO), když přesunula hlavní debatu z tradičního čtvrtečního večera na neděli. "Dřív to býval vrchol kampaně, letos nasadili Marcelu Augustovou jako vstřícný krok, ale Babiš stejně nepřišel," zaznělo v diskusi. Ponižujícím výsledkem pro Českou televizi je i to, že namísto očekávaného duelu lídrů Fiala-Babiš se diváci v pondělí večer dočkají střetu "dvojek", Karla Havlíčka (ANO) a Martina Kupky (ODS).
Samotná nedělní superdebata ale nabídla několik ostrých momentů. Karel Havlíček se profiloval jako obhájce podnikatelů a soukromého sektoru, snažil se oslovit zklamané voliče koalice Spolu. Petr Fiala (ODS) naopak zvolil nečekaně konfrontační tón. "Byl osobnější, než jsme u něj zvyklí," podotkl Radek Bartoníček.
Kdo bude Babišův spojenec?
Zatímco Andrej Babiš se prezentuje umírněněji a snaží se působit jako státník, Tomio Okamura (SPD) a Kateřina Konečná (Stačilo!) spoléhají na mobilizaci voličů přes negativní emoce. "Na mítincích SPD a Stačilo! jsem viděl větší nadšení než na shromáždění Milionu chvilek," uvedl Bartoníček. Přesto i tyto strany začínají mírnit rétoriku o vystoupení z EU a NATO, aby nekomplikovaly případnou spolupráci s ANO.
Kartami může zamíchat i kroužkování. "Jana Maláčová v Praze přímo vyzývá: kroužkujte jedničku. Ví, že voliči často sahají po jiných číslech a hrozí jí přeskočení," popisuje Radek Bartoníček, který s pražskou jedničkou Janou Maláčovou nedávno natočil rozhovor. Podobně se řeší i pozice Zbyňka Stanjury na severní Moravě či výsledky lidovců v rámci Spolu, kteří intenzivně objíždějí venkov metodou "od dveří ke dveřím".
Zmanipulované volby
Předvolební atmosféru navíc přiživují obavy z manipulace voleb, které při mítincích šíří i bývalý prezident Miloš Zeman. "To je nebezpečné. Vzniká frustrace, která by se po volbách mohla zvrhnout," varuje Bartoníček. Pokud se do sněmovny dostanou jak SPD, tak Stačilo! a případně i Motoristé, čekají Andreje Babiše mimořádně složitá povolební vyjednávání.
