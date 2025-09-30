Volby

"Führer princip." Babišovo ANO má jednu velkou nevýhodu pro budoucnost, říká Kopeček

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 2 hodinami
Se srovnáními politického souboje Andrej Babiš versus Petr Fiala s duelem mezi Milošem Zemanem a Václavem Klausem bych byl opatrný, tvrdí politolog Lubomír Kopeček z Masarykovy univerzity v Brně. Je opravdu dost jiná doba, v rámci ODS a ČSSD měli tehdejší političtí hegemoni výrazně větší autoritu a měli mnohem větší veřejný respekt, konstatuje.
Spotlight Volby - Lubomír Kopeček. | Video: Tým Spotlight

Hnutí ANO je bezpochyby strana, která je postavená na lídrovi. Jde o prototyp strany-firmy, kterou Andrej Babiš vybudoval jako něco, co vyšlo z jeho holdingu Agrofert, připomíná akademik z Katedry politologie Fakulty sociálních studií. "Týkalo se to jak části lidí, kteří hnutí zakládali, tak využívání finančních nebo mediálních zdrojů."

Takový "Führer-princip" má ale jednu nevýhodu, podotýká host Matyáše Zrna. "Nechci to žádným způsobem karikovat, ale je to hodně spojeno s tím, že to nemůžete předat - respektive se to předává strašně špatně," dodává a za příklad dává stranu Forza Italia Silvia Berlusconiho, která se ukázala jako nepřenosný projekt.

Pokud se po volbách dají dohromady ANO a uskupení kolem SPD a Stačilo!, může se Česko octnout na podobné cestě jako Polsko, Slovensko nebo Maďarsko, soudí Kopeček. "Potenciál pro změnu je tady ale relativně menší," doplňuje s tím, že však vůbec nevylučuje možnost, že se v České republice odehrají nějaké menší systémové změny.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:00-05:52 Jsou v historii českých voleb takové, u kterých "nešlo o všechno"? Kdy se podařilo vyvolat silnou mobilizační atmosféru?

05:52-10:54 Kdy a proč politika přestala být pro běžné voliče sexy? Lze souboj Babiš vs. Fiala přirovnat k dvojici Klaus vs. Zeman, případně Topolánek vs. Paroubek?

10:54-16:59 V čem je hnutí ANO jiné než typické "protestní" strany, které rychle zaniknou? Není ANO de facto stranou vůdcovského typu?

16:59-23:49 Proč mají Motoristé sobě šanci uspět, zatímco jiné projekty kolem Klause (Svobodní, Hlavu vzhůru, Trikolora) neuspěly? Hrozí v případě vlády ANO s uskupeními kolem SPD a Stačilo! změna systému nebo posun k autoritářství?

 
