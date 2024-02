Čeští farmáři uzavřeli na víc než hodinu hraniční přechod na Slovensko v Hodoníně

12:15

Zhruba na hodinu dnes zablokovali zemědělci se svými traktory starý hraniční přechod u Hrádku nad Nisou na Liberecku. Od 11:45 je provoz bez omezení. Vládo přestaň s námi "orat", Poslední naděje, Za udržitelnost zemědělství v celé Evropě, České potraviny bez zemědělců nebudou. S těmito transparenty dnes protestovali zemědělci u starého hraničního česko-polského přechodu v Hrádku nad Nisou na Liberecku. Přijeli z celého Libereckého kraje se zhruba 75 traktory a další technikou.

"Už to dělám 30 let, prakticky od školy. Když jsem začínal v zemědělství, tak všechno fungovalo. Ale poslední dobou už nic nefunguje," zdůvodnil traktorista Roman Petrovka z Brniště na Českolipsku, proč se do protestu zapojil. Chtěl by, aby vláda více podporovala domácí zemědělství.