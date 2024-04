Česko zažívá teplotní skok. Po prvním letním dni přijde prudké ochlazení

Zatímco v pondělí meteorologové zaznamenali první letní den letošního roku, tedy teploty přes 25 stupňů Celsia, v úterý očekávají maxima pouze mezi 11 a 15 stupni Celsia. I tak ale zůstanou nadprůměrné. Ke dvacítce by se teploty měly znovu vyšplhat v pátek a víkend už by měl být opět letní.

"Oproti pondělnímu ránu jsou úterní teploty na našem území citelně nižší. Pohybují se nejčastěji mezi devíti a pěti stupni Celsia," uvedli meteorologové. Dodali, že nejchladněji bylo kolem páté hodiny ranní, a to v Krkonoších na Luční a Labské boudě, kde naměřili minus jeden stupeň Celsia.

"Protože k nám za studenou frontou bude v nejbližších dnech proudit chladnější a vlhký vzduch od západu, budou teploty nižší i přes den. I tak ale budou zhruba o čtyři stupně Celsia vyšší, než je normální pro toto roční období," sdělil Český hydrometeorologický ústav.

V Česku v předchozích dnech padaly na mnoha stanicích teplotní rekordy. Meteorologové očekávali první letní den již o víkendu na konci března. Teploty ale nakonec výrazně ovlivnil rozptýlený saharský prach. V sobotu byly teploty na řadě míst i o dva až čtyři stupně Celsia nižší, než předpokládaly meteorologové.

První letní den, při kterém teploměr musí ukázat alespoň rovných 25 stupňů, tak letos Česko zažilo na Velikonoční pondělí. Nejtepleji bylo v Karviné s 26 stupni Celsia. Nové rekordy se objevily zhruba na dvou pětinách z více než 160 meteorologických stanic, které měří teploty 30 a více let.

Příští víkend bude podle meteorologů ještě tepleji. Víkendové teploty se budou pohybovat kolem 25 stupňů Celsia, v neděli by mohly na některých místech dosahovat až k 27 stupňům, což je naprostý extrém pro začátek dubna, uvedli.

Loni meteorologové zaznamenali první letní den 5. května. Tehdy to ale bylo na jediné stanici v zemi, a to v Plzni - Bolevci, kde teplota dosáhla 25,2 stupně. Další letní dny si lidé mohli užít až v druhé polovině května. V roce 2022 připadl první letní den rovněž na květen, o rok dříve to ale bylo už 31. března a předešlé dva roky na konci dubna.