Domácí

Podzemní voda dál mizí k Turówu. Česko žádá Polsko o nové těžební plány

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Česká republika požaduje po Polsku další opatření, která zabrání odtékání podzemní vody přes hranice v okolí uhelného dolu Turów. Podle polského hydrogeologického modelu, který vývoj podzemních vod v okolí dolu předpovídá, totiž hladiny mohou v budoucnu klesat.
Důl Turów se stejnojmennou elektrárnou.
Důl Turów se stejnojmennou elektrárnou. | Foto: Reuters

Čeští experti model vyhodnotili jako vyvážený, ministr životního prostředí v demisi Petr Hladík (KDU-ČSL) na základě něj také požádal polskou ministryni klimatu a životního prostředí o plán těžby v dole Turów. Ministerstvo životního prostředí to dnes sdělilo v tiskové zprávě.

Důl Turów u česko-polské hranice zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu. Skupina PGE, které důl i elektrárna patří, plánuje těžit až do roku 2044. Důl plánuje postupně rozšířit na 30 kilometrů čtverečních podél silnice z Žitavy do Bogatyně. Odtoku vody z českého území by měla bránit podzemní bariéra, před hlukem a prachem z dolu by měl obyvatele na české straně ochránit val osázený zelení.

Související

Tykač zavírá elektrárny. Zvládne to Česko? Vysoký úředník prozrazuje

Foto / Pavel Tykač / Ekonomika / Byznys / Investice / Podnikatel

Polský hydrogeologický model, založený na datech do první poloviny loňského roku, čeští odborníci zkoumali podle Hladíka několik měsíců. "Experti vyhodnotili, že aktualizovaný model odpovídá realitě a je správný. Výsledky a závěry modelu odpovídají aktuálnímu vývoji monitorovaných hladin podzemní vody. Model potvrzuje, že by v hlubších kolektorech mohla podzemní voda z českého území odtékat. Proto jsem požádal polskou ministryni klimatu a životního prostředí o poskytnutí aktuálního plánu těžby v dole Turów do konce tohoto roku s tím, že chceme znát i opatření, která Polsko přijme, aby se předpokládaný pokles vody minimalizoval," uvedl ministr Hladík.

V dole Turów sice v minulosti vznikla podzemní těsnicí stěna, z izolovaného prostoru ale voda podle modelu prosakuje do míst pod ním, která už utěsněná nejsou. Právě tudy podzemní vody do dolu odtékají. Proto autoři modelu očekávají pokles hladin.

Související

Nová vláda bude požadovat úplné odstoupení, tepe Babiš odklad emisních povolenek

Volební štáb hnutí ANO, výsledky voleb do sněmovny ČR, Parlamentní volby 2025, Andrej BabišČlen Poslanecké sněmovny České republiky

Projekty, které zajistí obyvatelům v příhraničních oblastech Libereckého kraje pitnou vodu, o niž kvůli těžbě přišli, spolufinancuje Fond Turów. Vznikl na základě česko-polské dohody o řešení dopadů těžby v dole Turów, na kompenzacích škod vyplatily České republice před třemi lety firma PGE a Polsko 45 milionů eur (zhruba jednu miliardu Kč). Z toho 35 milionů eur šlo na transparentní účet Fondu Turów, který spravuje Liberecký kraj. Aktuálně je na něm i s úroky téměř 723 milionů korun.

Za peníze z fondu a také z Operačního programu Životní prostředí v současnosti pro Liberecký kraj buduje Severočeská vodárenská společnost (SVS) novou úpravnu vody v Machníně a navazující přivaděč, připomnělo ministerstvo životního prostředí. Obě stavby přijdou dohromady na 470 milionů korun bez daně z přidané hodnoty. Realizace těchto projektů zajistí dostatek pitné vody pro obyvatele v oblasti Hrádku nad Nisou a Chrastavy, uvedlo ministerstvo.

 
Mohlo by vás zajímat

Němců na vánočních trzích ubylo, říkají prodejci. Může za to zákeřná nemoc?

Němců na vánočních trzích ubylo, říkají prodejci. Může za to zákeřná nemoc?

"Bude to na novém kabinetu." Fialova vláda na posledním zasedání rozpočet neřešila

"Bude to na novém kabinetu." Fialova vláda na posledním zasedání rozpočet neřešila

Soud smetl žalobu Parkanové o 8,5 milionu za nedůvodné stíhání. Na odůvodnění se čeká

Soud smetl žalobu Parkanové o 8,5 milionu za nedůvodné stíhání. Na odůvodnění se čeká

Fialovo finále. Parodoval Trumpa, zpražil novináře, nakonec přiznal i chyby

Fialovo finále. Parodoval Trumpa, zpražil novináře, nakonec přiznal i chyby
2:17
domácí Aktuálně.cz Obsah Turów (polský hnědouhelný důl) Polsko uhelná elektrárna důl

Právě se děje

před 18 minutami
Jednání o míru na Ukrajině se blíží finále, spojenci řeší poslední kroky dohody

ŽIVĚ
Jednání o míru na Ukrajině se blíží finále, spojenci řeší poslední kroky dohody

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 37 minutami
Němců na vánočních trzích ubylo, říkají prodejci. Může za to zákeřná nemoc?

Němců na vánočních trzích ubylo, říkají prodejci. Může za to zákeřná nemoc?

"Turistů máme víc než před rokem, ale Němce jsem tady letos tolik neviděl," říká prodejce trdelníků na Staroměstském náměstí.
před 52 minutami
Infantino je pod velkým tlakem. Cena pro Trumpa zpochybnila neutralitu FIFA

Infantino je pod velkým tlakem. Cena pro Trumpa zpochybnila neutralitu FIFA

Prezidentu FIFA Giannimu Infantinovi hrozí etické vyšetřování poté, co ocenil Donalda Trumpa mírovou cenou a veřejně mu vyjádřil podporu.
před 1 hodinou
Soud v USA dal zelenou zveřejnění utajovaných dokumentů v kauze Jeffreyho Epsteina

Soud v USA dal zelenou zveřejnění utajovaných dokumentů v kauze Jeffreyho Epsteina

Americké ministerstvo spravedlnosti může odtajnit spisy v případu sexuálního obchodování s lidmi ze strany odsouzeného zesnulého Jeffreyho Epsteina.
před 1 hodinou
Podzemní voda dál mizí k Turówu. Česko žádá Polsko o nové těžební plány

Podzemní voda dál mizí k Turówu. Česko žádá Polsko o nové těžební plány

Podle polského hydrogeologického modelu, který vývoj podzemních vod v okolí dolu předpovídá, totiž hladiny mohou v budoucnu klesat.
před 1 hodinou
Plzeň je nebezpečná, varuje slavný kouč Benítez

Plzeň je nebezpečná, varuje slavný kouč Benítez

Rafael Benítez očekává v souboji Panathinaikosu Atény s Plzní těžký a fyzicky náročný boj.
Aktualizováno před 1 hodinou
"Bude to na novém kabinetu." Fialova vláda na posledním zasedání rozpočet neřešila

ŽIVĚ
"Bude to na novém kabinetu." Fialova vláda na posledním zasedání rozpočet neřešila

Aktuální dění na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Další zprávy