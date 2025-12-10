Nová vláda bude požadovat úplné odstoupení, tepe Babiš odklad emisních povolenek

"Jako nová vláda přijmeme usnesení, ve kterém budeme požadovat úplné odstoupení od povolenek v ETS 2, které by nám zdražily benzin i vytápění. Máme připraveny příslušné pozměňovací návrhy. Budeme chtít posunout zemní plyn a jádro v taxonomii, zrušit zbytečné reportovací povinnosti atd.," nastínil Babiš budoucí kroky.
V případě, že by Česko odmítlo ETS 2, hrozilo by mu pokuty a omezení příjmu ze systému emisních povolenek, které například skrz Modernizační fond dotují opatření na snižování emisí a energetické náročnosti.
Předsednictví Rady Evropské unie a zástupci Evropského parlamentu dosáhli v úterý předběžné dohody na úpravě unijních klimatických pravidel. Jejich součástí bude cíl snížit do roku 2040 emise skleníkových plynů o 90 procent oproti úrovni z roku 1990.
Zástupci obou institucí se také shodli na odložení zavedení emisních povolenek ETS 2 o jeden rok, tedy z roku 2027 na 2028. Změny musí ještě formálně schválit Evropský parlament a členské státy Evropské unie. Systém ETS 2 se vztahuje na emise oxidu uhličitého ze spalování paliv v budovách a silniční dopravě.
"Odložení emisních povolenek ETS 2 je úspěchem, ke kterému vedla tvrdá vyjednávání na všech úrovních v evropských institucích. Dokázali jsme vytvořit koalici s našimi partnery v EU, a prosadit tak české zájmy," poznamenal Fiala. Cílem však musí podle něj být systém emisních povolenek dál změkčit, nebo ideálně úplně zrušit. Budoucí kabinet Andreje Babiše (ANO) by podle Fialy měl v práci pokračovat.
Za dobrou zprávu odklad označili i před středečním jednáním vlády ministr životního prostředí v demisi Petr Hladík (KDU-ČSL) a ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS).
"Je to především dobrá zpráva pro Česko, protože dopad zavedení emisních povolenek nebude znamenat žádné razantní negativní dopady do peněženek českých občanů," míní Hladík.
Fialova vláda podle něj s aktivními kroky v tomto smyslu začala hned po ustavení nové Evropské komise loni v prosinci. "Chtěli jsme stabilizaci ceny emisní povolenky, odklad zavedení účinnosti, to, aby finanční prostředky mohly být použity na to, aby se domácnosti mohly připravit," poznamenal dosluhující ministr.
Podle Hladíka se podařilo přesvědčit 18 dalších zemí, například Německo, Francii, Itálii či Polsko. Naopak Maďarsko podle něj změnu neprosazovalo.
"Bude záležet na budoucí vládě, jestli naplní svoje řeči o tom, jak odvrátí povolenky ETS 2," podotkl k dalším krokům Kupka. "Máme v tuhle chvíli jasný odklad povolenek, ale zároveň další mechanismy, které zabrání tomu, aby se cena povolenek vyšplhala do nepřijatelné výše," dodal končící ministr.
Podle agentury Reuters dohoda zahrnuje rovněž nákup zahraničních uhlíkových kreditů na pokrytí pěti procent snížení emisí. Klimatický cíl bude vyžadovat, aby průmyslová odvětví v Evropské unii snížila emise o 85 procent, dodává Reuters. Od roku 2036 umožní zemím unie platit nečlenským státům za snížení emisí, aby byla pokryta zbývající část.