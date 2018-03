Česko uznalo zásluhy Pavla Tigrida v boji proti komunistům. Čelil jim v rozhlasu i tisku

před 3 hodinami

Uznání, že se Pavel Tigrid podílel na boji proti komunismu, přichází 70 let po únoru 1948 a v době, kdy komunisté znovu usilují o vliv.

Praha - Centrum pro dokumentaci totalitních režimů získalo osvědčení, kterým ministerstvo obrany přiznává disidentovi Pavlu Tigridovi, že se podílel na odboji proti komunistům.

Symbolické gesto přichází v době, kdy si Češi připomněli 70 let od únorového komunistického převratu, kdy se chystá vůbec první vystoupení českého prezidenta na sjezdu KSČM a kdy komunisté usilují o místa ve vedení parlamentních orgánů.

Naposledy prosazovali Zdeňka Ondráčka, straníka, který v roce 1989 v pohotovostním pluku SNB bil demonstranty, do čela komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů. Tedy instituce, která má posuzovat i přiměřenost zákroků policistů proti občanům. Ondráček po protestech svou snahu vzdal, své kritiky nazval křiklouny a žumpou.

Osvědčení Pavlu Tigridovi vydalo ministerstvo obrany, které se oceňováním příslušníků třetího odboje ze zákona zabývá. Tigrid, muž, který se narodil přesně rok a den před vznikem samostatného Československa, se ve věku okolo třiceti let, před únorem 1948, snažil skrze publicistickou činnost a vydávané články zabránit nastolení a upevnění komunistické totality.

Z Československa emigroval těsně před únorovým převratem, už tehdy se ho komunisté snažili zatknout. Jeho ženě, která byla v Československu faktickým rukojmím komunistů, se podařilo emigrovat díky uplacení pohraničníka.

Tigrid krátce vedl redakci rozhlasu Svobodná Evropa, po sovětské invazi do Maďarska v roce 1956 začal vydával revue Svědectví, která se pašovala do Československa. Se Svobodnou Evropou nadále spolupracoval, pro československé komunisty byl jedním z hlavních protivníků. Po roce 1989 se vrátil do vlasti, byl ministrem kultury. Zemřel v roce 2003 ve věku 85 let.

O osvědčení pro Tigrida požádalo Centrum pro dokumentaci totalitních režimů. "Žádali jsme asi před rokem, se žádostí jsme čekali, až se vyřídí žádosti lidí, kteří byli postiženi v 50. letech a kterým už třeba je přes 70 či 80 let, abychom nezdržovali jejich ocenění," řekl Aktuálně.cz Radek Schovánek z Centra pro dokumentaci totalitních režimů.

Lidé, kterým stát přizná status protikomunistického odbojáře, mají spolu s morálním zadostiučiněním nárok na sto tisíc korun.

Centrum pro dokumentaci totalitních režimů dosud podalo zhruba stovku návrhů, komu přiznat, že se podílel na protikomunistickém odboji. Průběh prvních žádostí s občasnou aktualizací zveřejňuje zde. Nově žádá o ocenění například pro kardinála Josefa Berana, jediného Čecha pohřbeného v Římě po boku papežů.

Beran zemřel v exilu, protože mu komunisté, kteří ho předtím v Československu léta internovali, neumožnili návrat do vlasti po jmenování kardinálem. Beranovy ostatky budou v dubnu slavnostně převezeny domů, jak si kardinál ve své závěti přál.