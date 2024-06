České dráhy po nehodě zavedly kyvadlové autobusy mezi Přeloučí a Chocní

České dráhy po noční srážce vlaků v Pardubicích zavedly kyvadlovou náhradní autobusovou dopravu v úseku Přelouč - Pardubice hlavní nádraží - Choceň. Týká se to vlaků na Slovensko přes Bohumín i Horní Lideč a také do Břeclavi a dál do Rakouska. V části některých linek vlaky vůbec nepojedou.

Dopravce to ve čtvrtek ráno oznámil na sociální síti X. Lidé by podle něj měli zvážit, zda je jejich cesta vlakem nezbytná. "Provoz v úseku Pardubice hl. n. - Kostěnice zůstává po včerejší (středeční) tragické nehodě přerušen. Vzhledem k nemožnosti odklonu vlaků na jiné trasy z důvodu souběhu plánovaných výluk od rána operativně nasazujeme náhradní autobusovou dopravu," uvedly České dráhy. "Prosíme cestující, aby při plánování své cesty zohlednili tuto mimořádnou situaci na klíčovém místě české železniční sítě a zvážili nutnost své cesty," dodaly. Mezi Přeloučí a Chocní vyjely náhradní autobusy místo dálkových vlaků. Dopravce upozornil na to, že vlaky na trase Bohumín - Praha nejedou z Chocně do hlavního města a spoje jedoucí z Horní Lidče do Prahy neobsluhují úsek Zábřeh na Moravě - Přelouč. Vlaky na trase Břeclav - Praha nejedou mezi Českou Třebovou a Přeloučí, na trase Praha - Luhačovice neobsluhují České dráhy úsek mezi hlavním městem a Chocní. Regionální vlaky dopravce nahradil autobusem v úseku Přelouč - Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice, spoje mohou mít zpoždění pět až 25 minut, uvedl. "Více informací k organizaci provozu naleznete na webu http://cd.cz nebo v aplikaci Můj vlak," dodal. Expresní vlak dopravce RegioJet se v Pardubicích čelně srazil s nákladním vlakem ve středu před 23:00. Čtyři lidé při nehodě zemřeli a víc než 20 dalších je zraněných. Do nemocnic v Pardubicích, Chrudimi a Hradci Králové záchranáři odvezli 22 lidí, uvedli na webu hasiči z Pardubického kraje. V rychlíku podle nich cestovalo kolem 380 lidí.