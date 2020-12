Češi jsou se svými životy spokojení, nejvíce s osobními vztahy, ukazuje průzkum

Češi jsou se svým životem spokojení. Nejvíce si chválí osobní vztahy, pocit bezpečí a životní úroveň. Naopak nejmenší spokojenost panuje s jistotou do budoucnosti, i ta ale na škále od nuly do deseti získala průměrné hodnocení 6,39. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Od června spokojenost se životem mezi českou veřejností mírně klesla.

Spokojenost s životem celkově získala mezi lidmi hodnocení 7,13. Nula přitom znamená "zcela nespokojen", naopak desítka je "zcela spokojen". V červnu bylo hodnocení života celkově 7,38, v květnu 7,33. Nejvyšší míru spokojenosti vyjadřují lidé starší 65 let, naopak nejhůře svůj život hodnotí mladí lidé ve věku 18 až 24 let. Spokojenost také roste s dosaženým vzděláním. Od posledního průzkumu pak nejvíce klesla spokojenost s duchovním a náboženským životem. V červnu získala hodnocení 7,32, v prosinci 6,79. Snížil se také pocit bezpečí, stále ale zůstává nad hranicí sedmi bodů. "O vysoké míře celkové spokojenosti se životem mezi českou veřejností svědčí i to, že téměř polovina dotázaných uvedla ve čtyřech a více z dílčích osmi aspektů vysokou mírou spokojenosti (8 až 10 bodů), přibližně třetina v jednom až třech aspektech a jen pětina dotázaných takové hodnocení spokojenosti vůbec nepoužila," uvedli statistici. Naopak nízkou míru spokojenosti, tedy nula až tři body, v hodnocení vůbec nevyužilo zhruba 70 procent Čechů. Průzkum se uskutečnil od 20. listopadu do 8. prosince, zúčastnilo se ho 1024 lidí.