"Nasloucháme a nepředepisujeme jen léky." Psychiatriím mají ulevit centra pomoci

Třetí květnový víkend byl v Česku letos prvním ve znamení letních teplot. Hranici letního dne, tedy 25 stupňů Celsia, dnes překonala zhruba polovina z 265 stanic, v sobotu jich byla dvacítka. Stejně jako v sobotu bylo i v neděli nejtepleji v Tuhani na Mělnicku, teplota tam dosáhla 28,8 stupně Celsia, v sobotu to bylo 27,1 stupně Celsia. Uvedl to Štefan Handžák z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Podobně vysoké teploty vydrží ještě v pondělí, v úterý se pak mírně ochladí a ve středu by teploty neměly přesáhnout 20 stupňů Celsia, vyplývá z týdenní předpovědi.

"Aktuálně má nejvyšší teplotu Tuhaň, 28,8 stupňů Celsia," řekl meteorolog krátce po 17:00. Následovaly Doksany na Litoměřicku s 28,4 stupně a stanice Plzeň - Bolevec, kde dnes teplota vystoupala na 28,3 stupně Celsia. Podle Handžáka hranici letního dne dnes zaznamenala zhruba polovina stanic.

Meteorologové letos první letní den zaznamenali v pátek 5. května, tehdy to bylo ale na jediné stanici v zemi, a to v Plzni - Bolevci, kde bylo 25,2 stupně. Další letní dny si lidé mohli užít až tento víkend. Loni meteorologové zaznamenali první letní den rovněž v první půlce května, v předchozích letech to bylo ale dříve. V roce 2021 naměřili poprvé přes 25 stupňů Celsia už 31. března a předešlé dva roky na konci dubna.

Na začátku příštího týdne letní teploty ještě vydrží, ale ve středu by již neměly přesáhnout 20 stupňů. V pondělí bude podle předpovědi polojasno až oblačno, během dne se ojediněle mohou objevit přeháňky nebo i bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni Celsia, na severovýchodě země kolem 21 stupňů. V 1000 metrech na horách budou kolem 19 stupňů, v Beskydech kolem 16 stupňů Celsia.