Šest jednatelů připravilo stát o 160 milionů korun pomocí falešných faktur. Odpykají si až devět let

před 6 hodinami

"Trestná činnost byla poměrně sofistikovaná, nikoliv ale tak, aby došlo k jejímu naprostému zakrytí," řekl předseda senátu Michael Vrtek.

Brno - Krajský soud v Brně potrestal šest mužů kvůli zkrácení daně, hlavní viník má jít do vězení na devět let. Škoda je asi 160 milionů korun, část z toho byla ve stadiu pokusu. Rozsudek není pravomocný, někteří z obžalovaných se na místě odvolali. Mužům hrozilo až desetileté vězení.

Podle obžaloby Oldřich Tatýrek, Vladimír Tulek, Petr Šťastný, Petr Cabadaj, Tomáš Harašta a Pavel Jedlička jako jednatelé firem v letech 2009 až 2012 vystavovali fiktivní faktury, které si vzájemně fakturovali, a to za práce, které se neuskutečnily. Faktury následně uplatňovali u finančních úřadů kvůli odpočtům daně z přidané hodnoty.

Šlo především o stavební práce, například o rekonstrukci domova důchodců ve Znojmě nebo stavbu fotovoltaické elektrárny v Bystřici pod Hostýnem. Za největší škodou stojí Tatýrek, v jeho případě jde zhruba o 151 milionů korun, část byla ve stadiu pokusu. Částky se mezi obžalovanými prolínají, u Cabadaje jde o škodu asi 62 milionů korun, u Tulka o 25 milionů korun.

Tatýrek dostal za obdobnou trestnou činnost podmíněný trest v minulosti už u Obvodního soudu pro Prahu 4, brněnský krajský soud tento trest zrušil a souhrnně Tatýrkovi uložil devět let vězení a zákaz činnosti výkonu funkce ve statutárních orgánech na deset let. Cabadaj má podle rozsudku jít do vězení na šest let, zákaz činnosti je pětiletý. Nepodmíněný pětiletý trest dostal i Jedlička, i v jeho případě je zákaz činnosti na pět let.

Tulek, Harašta a Šťastný dostali podmíněné tresty, přičemž Šťastnému soud uložil i peněžitý trest 100 tisíc korun.

Tulek byl spolupracujícím obviněným, doznal se, podle soudu pomohl rozkrýt mechanismus páchání trestné činnosti a usvědčoval i ostatní. Doznali se plně či částečně i další obžalovaní, jediným bez doznání byl Jedlička. Nepřiznání ho podle soudce stálo podmíněný trest, podle spisu výše škody u Jedličky byla obdobná jako u Šťastného. Soudce dal zároveň podnět státnímu zástupci, aby pověřil policii k iniciování trestního stíhání u dalších tří lidí.

Případ bude dál řešit Vrchní soud v Olomouci, Tatýrek, Cabadaj a Jedlička se proti rozsudku na místě odvolali. Další obžalovaní a státní zástupce si ponechali lhůtu, Tulek se práva na odvolání vzdal.