Domácí

Bitcoinová aféra odhalila slabá místa státu. Selhal v práci s riziky, tvrdí expert

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 1 hodinou
Audit k bitcoinové kauze na ministerstvu spravedlnosti naznačuje porušení zákona o finanční kontrole a především selhání v práci s riziky. Předběžná kontrola měla vyhodnotit účelnost i hrozby ještě před přijetím daru. Podle shrnutí se to nestalo a v aukci se pokračovalo i po informaci o policejním zajištění části kryptoměny. Ekonom Michal Plaček vysvětluje pro Aktuálně, co z toho plyne pro stát.
Bez kompletního přístupu k plné verzi auditu nejde v této fázi dělat nějaké zásadní soudy, říká ekonom Michal Plaček.
Bez kompletního přístupu k plné verzi auditu nejde v této fázi dělat nějaké zásadní soudy, říká ekonom Michal Plaček. | Foto: Michal Plaček

Kauza se točí kolem daru v kryptoměně a následné aukce. Auditorské shrnutí uvádí, že úřad nevyhodnotil všechna rizika, čímž mohl porušit povinnosti dané zákonem o finanční kontrole. Podstatné je i to, že se pokračovalo v prodeji, přestože se objevila informace o zajištění části bitcoinů policií. Na definitivní závěry se čeká až po zveřejnění celé zprávy a po dalším postupu policie a soudů.

Audit naznačuje porušení zákona o finanční kontrole. Co tento zákon řeší a kde mohlo dojít k pochybení?

Související

"Šaškárna", "hra na schovávanou". Milionový krok vlády v Bitcoingate sklízí kritiku

Pavel Blažek Bitcoin - Ikona, pouták

Zjednodušeně řečeno jde o to, aby se při nakládání s veřejnými prostředky dodržovaly právní předpisy, aby si organizace veřejného sektoru byla vědoma všech možných rizik a aktivně jim předcházela či je řešila. Důležité je také to, aby hospodaření na straně příjmů i výdajů splňovalo zásady hospodárnosti, účelnosti a efektivity - například aby se pořizovalo jen to, co je skutečně potřeba, v odpovídající kvalitě a za přiměřenou cenu.

Jak má podle vás fungovat nezávislý interní audit, aby se chyby neopakovaly?

Začnu obecněji: téměř každá země si prošla tím, čemu se říká "auditní tsunami". Česká veřejná správa není výjimkou. Všechno se začne nezávisle auditovat a kontrolovat, až se nakonec přestane skutečně rozhodovat. Auditní zprávy pak slouží jako univerzální alibi, že věci nešlo udělat lépe.

Interní audit ale může ukázat, jak upravit procesy a komunikaci, aby se podobným problémům předcházelo. Stejně důležitý je i manažerský přístup. Nestačí jen formálně odškrtávat kolonky, je potřeba kvalifikovaně zvažovat přínosy a rizika jednotlivých kroků veřejné správy. Jen tak budou rozhodnutí informovanější a celý sektor bude fungovat efektivněji.

Související

Ministerstvo spravedlnosti podepsalo dohodu s kupci bitcoinů

Eva Decroix, ministryně spravedlnosti, ODS, místopředsedkyně, poslankyně

Jaký je rozdíl mezi interním a externím auditem - a proč je dobré mít oba?
Interní audit provádějí zaměstnanci úřadu, kteří sice spadají přímo pod ministra, ale zároveň musí fungovat nezávisle a dodržovat přísné etické a profesní standardy. Jejich práce se řídí ročním plánem vycházejícím z analýzy rizik, ale mohou provádět i mimořádné, tzv. ad hoc audity. Interní audit je tedy nedílnou součástí systému řízení a prevence rizik.

Externí auditorská firma se naopak najímá pro konkrétní úkol nebo zakázku. I ta musí postupovat podle jasných etických a profesních pravidel. V citlivých kauzách je však klíčovým faktorem důvěra veřejnosti, a proto se běžně přizve externí firma. U ní se předpokládá nezávislost a absence vazeb na vedení ministerstva. Ta si následně vyžádá podklady, včetně interního auditu. Najímání externích auditorů je v podobných případech zcela obvyklým postupem.

Mělo ministerstvo nástroje na poctivou předběžnou kontrolu před přijetím daru?

Předběžná kontrola znamená vyhodnotit všechna rizika ještě před přijetím peněz a zvážit účelnost. Ze shrnutí externího auditu plyne, že tady mohlo dojít k pochybení. Ale bez kompletního přístupu k plné verzi auditu nejde v této fázi dělat nějaké zásadní soudy…

Co audit označil jako nejzávažnější?

Podle mě fakt, že nebyla vyhodnocena všechna rizika - odtud se odvíjí zbytek kauzy, včetně pokračování aukce poté, co ministerstvo mělo informace, že policie část bitcoinů zajistila. Zákon klade důraz na práci s riziky, ale popisuje ji obecně. V reálné praxi se však požadavek na vyhodnocení rizik a práci s riziky realizuje spíš ve formální rovině. To znamená, že se učiní často záznam, že kontrola proběhla a nebyla identifikována žádná rizika.

Jak nastavit pravidla pro přijímání darů v digitálních aktivech?

Potřebujeme obecný rámec pro veřejný sektor, jak s kryptem zacházet a jak řídit jeho rizika. Konkrétní pravidla přijetí mohou orgány doplnit vlastními interními předpisy.

Související

Nezveřejňujte celý bitcoinový audit, mohl by ovlivnit výslechy, žádá prokuratura

Pavel Blažek Bitcoin - Ikona, pouták

Jak se ve výsledcích auditu odráží odpovědnost jednotlivých aktérů?
Shrnutí říká, že ministerstvo mělo informace o možném kriminálním původu daru, přesto se v transakci pokračovalo. To se mělo promítnout do posouzení rizikovosti a do péče řádného hospodáře. Všechny kroky finanční kontroly a analýzy rizik - měly být hotové před přijetím daru a později při aukci měly zohlednit nové informace. Auditoři konstatují, že postup nebyl systematický. Možná proběhly dílčí kontrolní kroky, ale ne celkové vyhodnocení.

Kdo měl zajistit právní stanovisko a proč se to nestalo?

Odpovědnost vyplývá z organizační struktury ministerstva a náplně práce jednotlivých aktérů. Potřebovali bychom ale zápisy z porad a detail komunikace uvnitř úřadu i směrem k policii či financím. Audit je nezávislé posouzení a ukazuje manažerské selhání a problémy v řízení rizik, ale jeho závěry nemusí být úplné. O odpovědnosti má smysl mluvit až po zveřejnění kompletních výsledků a trestněprávní rovina je pak na policii a soudech.

Možná zde dojde i k paradoxní situaci, že stát vlivem růstu ceny bitcoinu na celé transakci vydělá a nevznikne žádná škoda, samozřejmě kromě reputační. Ale pointa celé kauzy je, že odpovědní politici a úředníci měli zvážit reálná rizika, která mohla nastat - a to se zřejmě nestalo. Pokud na tom nakonec stát vydělá, tak to bude spíš štěstí v neštěstí než zásluha profesionálního řízení.

Jaké varovné signály (třeba vazby na darknet) se podle vás přehlížely?

Související

Úřad dál převáděl bitcoiny, i když Blažek věděl o zajištění kryptoměny, zjistil audit

Pavel Blažek Bitcoin - Ikona, pouták

Střetly se dvě roviny. Formální přístup byl, že je dárce "papírově" čistý a není přímý důkaz o zločinném původu kryptoměny, takže vše je OK. Manažerský přístup: jde o velké peníze, bitcoiny, reputaci - shromážděte maximum informací z veřejných i neveřejných zdrojů a rozhodujte informovaně.

To je obecný problém naší veřejné správy. Bije se tady často formální výklad zákonů a předpisů s manažerským přístupem, který víc reflektuje rizika, přínosy a benefity. Současný stav nahrává udržování statusu quo, který často znamená, že operace jsou formálně pořádku, dodržují se zákony atd., ale z hlediska managementu a přínosu pro společnost ta operace nemusí dávat žádný smysl.

V čem selhala koordinace mezi ministerstvem spravedlnosti, policií a dalšími orgány?

Pro nás pozorovatele zvenčí to vypadá na přístup v duchu "my jsme si odehráli svoje, jsme z obliga, a jak k tomu přistoupí kolegové z druhého ministerstva, nás nezajímá". Tomu se říká resortismus.

Jak se má stát připravit na častější případy digitálních aktiv?

Podle mého názoru je tahle zkušenost tak názorná, že si odteď si dá veřejný sektor velký pozor na cokoliv, co souvisí s bitcoinem. Je ale nutné mít nějaký rámec, jak zacházet s kryptem ve veřejné správě.

 
Mohlo by vás zajímat

Nejen lepší důchody či vyšší mzdy. Tématem voleb je překvapivě ještě něco jiného

Nejen lepší důchody či vyšší mzdy. Tématem voleb je překvapivě ještě něco jiného

Hlas z českých hospod: Politice zoufale chybí silné osobnosti, nemám koho volit

Hlas z českých hospod: Politice zoufale chybí silné osobnosti, nemám koho volit

Dvourychlostní Černochová. Náhradu pandurů oddaluje, jinde s miliardami kvaltuje

Dvourychlostní Černochová. Náhradu pandurů oddaluje, jinde s miliardami kvaltuje

Otočka, šéfe. Mladí marketéři jsou jediní, koho Babiš poslouchá na slovo

Otočka, šéfe. Mladí marketéři jsou jediní, koho Babiš poslouchá na slovo
1:49
domácí Aktuálně.cz Obsah kriminalita hospodářská kriminalita Ministerstvo spravedlnosti ČR policie kauza Bitcoin Pavel Blažek

Právě se děje

před 5 minutami
Šéf slovenské rozvědky: v lovecké chatě s oligarchou, radil Kaliňákovi s výslechem

Šéf slovenské rozvědky: v lovecké chatě s oligarchou, radil Kaliňákovi s výslechem

Už dříve policejní odposlechy zachytily, jak Pavol Gašpar na lovecké chalupě ladí strategie s oligarchou Miroslavem Bödörem a politiky Smeru.
před 18 minutami
Burgerfest 2025: když se burger stane uměním a gastronomickým zážitkem

Burgerfest 2025: když se burger stane uměním a gastronomickým zážitkem

Burgerfest už 14 let bojuje proti mýtům o americkém jídle.
před 19 minutami
Černá Hora - Česko 0:1. Bláznivý úvod: Červ dal úžasný gól, Češi mohli dát další dva

ŽIVĚ
Černá Hora - Česko 0:1. Bláznivý úvod: Červ dal úžasný gól, Češi mohli dát další dva

Sledujte online přenos z utkání kvalifikace o postup na mistrovství světa ve fotbale 2026 mezi Černou Horou a Českem.
před 29 minutami
Jedna penalta se kopala třikrát. Češi zdolali Skoty, trefila se nizozemská posila

Jedna penalta se kopala třikrát. Češi zdolali Skoty, trefila se nizozemská posila

Čeští fotbalisté do 21 let vstoupili do kvalifikace o postup na mistrovství Evropy výhrou 2:0 nad Skotskem.
před 54 minutami
Nejen lepší důchody či vyšší mzdy. Tématem voleb je překvapivě ještě něco jiného

Nejen lepší důchody či vyšší mzdy. Tématem voleb je překvapivě ještě něco jiného

Nejdříve objednávka zabití psa přítelkyně exmanžela, teď dva mrtví dalmatinové. Rozhodnou volby domácí mazlíčci?
před 1 hodinou
Hlas z českých hospod: Politice zoufale chybí silné osobnosti, nemám koho volit

Hlas z českých hospod: Politice zoufale chybí silné osobnosti, nemám koho volit

Brblání na vrchnost nejen v hospodách je tradičně oblíbená kratochvíle většiny z nás. Užitečné je to ale v tom, že vás to ukotví v realitě.
před 1 hodinou
Americký sen se rozplynul. Siniaková s Townsendovou finále US Open nezvládly

Americký sen se rozplynul. Siniaková s Townsendovou finále US Open nezvládly

Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou prohrály ve finále US Open.
Další zprávy