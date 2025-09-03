Domácí

Ministerstvo spravedlnosti podepsalo dohodu s kupci bitcoinů

před 1 hodinou
Ministerstvo spravedlnosti ve středu podepsalo dohodu s kupci bitcoinů, které státu daroval obviněný Tomáš Jiřikovský. Premiér Petr Fiala (ODS) to uvedl po jednání vlády. Dohodu označil za férovou pro obě strany, stát se podle něj díky ní vyhne možným vleklým právním sporům. Zdůraznil také, že stát o nic nepřišel.
Ministryně spravedlnosti Eva Decroix.
Ministryně spravedlnosti Eva Decroix. | Foto: Viet Tran

Dodal, že vláda v otázce bitcoinového daru jednala rychle, transparentně a příkladně. Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) doplnila, že státu zůstal v držení celkový objem přijatého bitcoinového daru, ať už v kryptoměně, nebo penězích. S dvěma hlavními kupci ministerstvo vypořádalo nároky na náhradu škody.

Decroix upřesnila, že finální dohody o narovnání s dvěma největšími kupujícími bitcoinů podepíše její úřad během dnešního dne. K náhradě škody uvedla, že stát se tak zachoval, protože způsobil spornost transakce. Uznané nároky nevyčíslila. Podle ní dohody ušetří státu neuvěřitelné reputační náklady na dlouhé složité soudní řízení s nejistým výsledkem a stát současně o nic nepřichází. Kupcům poděkovala za konstruktivní a trpělivé jednání.

Premiér dále zmínil, že kabinet se dnes seznámil s manažerským shrnutím auditní zprávy, kterou nechala u externí firmy Grant Thornton vypracovat Decroix. Olomoucké vrchní státní zastupitelství, které Jiřikovského kauzu dozoruje, nedoporučilo s ohledem na trestní řízení zveřejnit kompletní zprávu. "Toto doporučení musí paní ministryně respektovat a my všichni také," konstatoval Fiala.

"Přiznávám upřímně, že mě netěší nemožnost zveřejnit audit, ale budu plně respektovat stanovisko vrchního státního zastupitelství, protože z hlediska právního a justičního je to jediný správní postup," řekla k tomu Decroix. Audit označila za kvalitní. Kvůli spornému přijetí miliardového bitcoinového daru rezignoval předchůdce Decroix Pavel Blažek, který také pozastavil své členství v ODS.

 
