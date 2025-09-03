Ministerstvo spravedlnosti podepsalo dohodu s kupci bitcoinů

Dodal, že vláda v otázce bitcoinového daru jednala rychle, transparentně a příkladně. Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) doplnila, že státu zůstal v držení celkový objem přijatého bitcoinového daru, ať už v kryptoměně, nebo penězích. S dvěma hlavními kupci ministerstvo vypořádalo nároky na náhradu škody.
Decroix upřesnila, že finální dohody o narovnání s dvěma největšími kupujícími bitcoinů podepíše její úřad během dnešního dne. K náhradě škody uvedla, že stát se tak zachoval, protože způsobil spornost transakce. Uznané nároky nevyčíslila. Podle ní dohody ušetří státu neuvěřitelné reputační náklady na dlouhé složité soudní řízení s nejistým výsledkem a stát současně o nic nepřichází. Kupcům poděkovala za konstruktivní a trpělivé jednání.
Premiér dále zmínil, že kabinet se dnes seznámil s manažerským shrnutím auditní zprávy, kterou nechala u externí firmy Grant Thornton vypracovat Decroix. Olomoucké vrchní státní zastupitelství, které Jiřikovského kauzu dozoruje, nedoporučilo s ohledem na trestní řízení zveřejnit kompletní zprávu. "Toto doporučení musí paní ministryně respektovat a my všichni také," konstatoval Fiala.
"Přiznávám upřímně, že mě netěší nemožnost zveřejnit audit, ale budu plně respektovat stanovisko vrchního státního zastupitelství, protože z hlediska právního a justičního je to jediný správní postup," řekla k tomu Decroix. Audit označila za kvalitní. Kvůli spornému přijetí miliardového bitcoinového daru rezignoval předchůdce Decroix Pavel Blažek, který také pozastavil své členství v ODS.